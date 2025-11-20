ETV Bharat / bharat

गुजरात में BLO की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया

अहमदाबाद: गुजरात के खेड़ा जिले स्थित कपड़वंज तालुका में नवापुरा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल और BLO रमेशभाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. उनकी अचानक मौत से परिवार और गांव वालों में दुख का माहौल है. मृतक टीचर 50 साल के थे और उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी.

रमेशभाई परमार स्कूल से आने के बाद देर रात तक काम करते थे. बुधवार रात में सोने के बाद वह गुरुवार सुबह नहीं उठे. उन्हें उनके परिवार वाले तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है.

परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक रमेशभाई परमार BLO के तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे. परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें हार्ट अटैक इसलिए आया, क्योंकि वह अपने काम की वजह से लगातार डिप्रेस्ड रहते थे और स्कूल से आने के बाद भी उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था. मृतक टीचर की बेटी शिल्पाबेन ने कहा, "मेरे पिता BLO के काम से बहुत प्रेशर में थे. घर पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए वह दूर जाकर देर रात तक काम करते थे."

BLO का काम करता थे मृतक

मृतक रमेशभाई परमार अपने परिवार के साथ कपड़वंज तालुका के जम्बूडी गांव में रहता थे. वह नवापुरा स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे. वह BLO का भी काम कर रहाे थे. काम के ज़्यादा बोझ की वजह से वे बहुत भाग-दौड़ करते थे और देर रात तक जागते थे, जिससे लगातार तनाव में रहने के कारण हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई.

मृतक शिल्पाबेन की बेटी ने बताया कि वह शाम साढ़े छह बजे से 7 बजे के बीच घर आए. इसके बाद फ्रेश हुए और फिर थोड़ी देर बैठे रहे. इसके बाद उन्होंने चाय पी, खाना नहीं खाया. फिर वह थोड़ा आगे काम के लिए निकल गए जहां नेटवर्क था. काम करने के बाद वह करीब 11-12 बजे घर आए. उन्होंने खाना मांगा लेकिन खाया नहीं. उन्होंने थोड़ी देर लिखा, फिर सो गए. फिर वह सुबह नहीं उठे.