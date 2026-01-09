ETV Bharat / bharat

गुजरात : स्टूडेंट ने बनाई सेल्फ चार्जिंग साइकिल, चार्जिंग करने से मिलेगा छुटकारा

भावनगर (गुजरात) : देश में लोग जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं भावनगर में ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है. उसे चार्ज करने के झंझट से छुटकारा मिल गया है. हालांकि इसे चार्ज करने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन उन सभी तरीकों को साइकिल में इंटीग्रेट किया गया है.

एक आइडिया आया और उसने बना दी ऐसी साइकिल

भावनगर ज्ञानमंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी के चल रहे एक्सपो में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट लाली कृष ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज़माने में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जिस तरह से हमें मैनुअल तरीके से चार्ज करना पड़ता है, उसमें बैटरी कभी-कभी खत्म हो जाती है या हमें इसे पूरी रात चार्ज करते रहना पड़ता है. इसलिए मैंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें इसे चार्ज न करना पड़े या किसी दिन हमें इसे चार्ज करने की जरूरत ही न पड़े.