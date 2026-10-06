सर्विस रोड पर खड़े ट्रक-ट्रेलर से टकराई बोलेरो, 6 लोगों की मौत; काम पर जा रहे थे सभी
गुजरात के भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे पर अलंग के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. पढ़िए पूरी खबर.
Published : October 6, 2026 at 2:35 PM IST
भावनगर (गुजरात): रफ्तार के कहर ने हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया. भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे पर अलंग के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो सर्विस रोड पर खड़े एक ट्रक-ट्रेलर के पिछले हिस्से से जा टकराई. इस दर्दनाक दुर्घटना में कार में सवार सात लोगों में से छह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना की सूचना मिलते ही अलंग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
कैसे हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, बोलेरो कार भावनगर से अलंग की ओर जा रही थी. इसी दौरान सर्विस रोड पर पहले से खड़े एक ट्रक-ट्रेलर के पिछले हिस्से से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक-ट्रेलर का पिछला पहिया अपनी जगह से निकल गया, जबकि बोलेरो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
काम के सिलसिले में अलंग जा रहे थे सभी लोग
अलंग पुलिस स्टेशन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे. वे सभी काम के सिलसिले में भावनगर से अलंग जा रहे थे. ये सभी लोग अलंग में स्थित प्लॉट नंबर 38 पर काम करने के लिए निकले थे. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे का शिकार हुए सभी लोग मूल रूप से भावनगर के रहने वाले थे. अलंग पुलिस ने घटना से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
मृतकों के नाम:
विजयभाई चंदूभाई वोरा
पीयूषभाई बिपिनचंद्र शाह
प्रीतेशभाई बिपिनचंद्र भयानी
भार्गवभाई गोसाई
हिरेनभाई मेहता
योगेशभाई शाह
घायल का नाम:
जयेशभाई हिम्मतभाई वसाणी
हाईवे और सर्विस रोड पर होने वाले ऐसे गंभीर हादसों को रोकने के लिए यातायात विभाग और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा वाहन चालकों को निम्नलिखित नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है:
- सर्विस रोड पर स्पीड लिमिट का पालन: हाईवे से कनेक्ट होने वाली सर्विस रोड पर हमेशा गाड़ी की रफ्तार को निर्धारित गति सीमा से कम रखें. विशेषज्ञों के अनुसार, इन रास्तों पर अचानक किसी भी वाहन के खड़े होने या मुड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है.
- ब्रेकडाउन की स्थिति में 'रिफ्लेक्टिव वॉर्निंग' नियम: यदि हाईवे पर आपका वाहन खराब हो जाता है, तो मोटर वाहन नियमों के अनुसार उसे हमेशा सड़क के बिल्कुल किनारे पर ही खड़ा करें. गाड़ी के पीछे उचित दूरी पर 'रिफ्लेक्टिव वॉर्निंग ट्राएंगल' जरूर लगाएं और चारों इंडिकेटर ऑन रखें ताकि पीछे से आ रहे वाहनों को समय रहते चेतावनी मिल सके.
- गलत साइड से ओवरटेकिंग से बचें: सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार, सर्विस रोड या हाईवे के मोड़ों पर कभी भी आगे चल रहे वाहन को गलत दिशा (बाईं ओर) से ओवरटेक करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे में अंधा मोड़ होने के कारण खड़े वाहन से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है.
- खराब रोशनी या कोहरे में 'लो-बीम' का उपयोग: यातायात पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक, रात के समय या सुबह के वक्त धुंध/कोहरे के दौरान हमेशा हेडलाइट्स को 'लो-बीम' पर रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि सड़क पर खड़े अवरोध या वाहन दूर से स्पष्ट दिखाई दे सकें.
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