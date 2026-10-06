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सर्विस रोड पर खड़े ट्रक-ट्रेलर से टकराई बोलेरो, 6 लोगों की मौत; काम पर जा रहे थे सभी

भावनगर (गुजरात): रफ्तार के कहर ने हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया. भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे पर अलंग के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो सर्विस रोड पर खड़े एक ट्रक-ट्रेलर के पिछले हिस्से से जा टकराई. इस दर्दनाक दुर्घटना में कार में सवार सात लोगों में से छह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना की सूचना मिलते ही अलंग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, बोलेरो कार भावनगर से अलंग की ओर जा रही थी. इसी दौरान सर्विस रोड पर पहले से खड़े एक ट्रक-ट्रेलर के पिछले हिस्से से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक-ट्रेलर का पिछला पहिया अपनी जगह से निकल गया, जबकि बोलेरो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

काम के सिलसिले में अलंग जा रहे थे सभी लोग

अलंग पुलिस स्टेशन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बोलेरो में कुल सात लोग सवार थे. वे सभी काम के सिलसिले में भावनगर से अलंग जा रहे थे. ये सभी लोग अलंग में स्थित प्लॉट नंबर 38 पर काम करने के लिए निकले थे. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे का शिकार हुए सभी लोग मूल रूप से भावनगर के रहने वाले थे. अलंग पुलिस ने घटना से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

मृतकों के नाम:

विजयभाई चंदूभाई वोरा

पीयूषभाई बिपिनचंद्र शाह