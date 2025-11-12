गुजरात: भरूच औद्योगिक क्षेत्र विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 2 की मौत, 19 घायल
गुजरात के भरूच जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोट के बाद भीषण आग लगने की घटना हुई. इसमें जानमाल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा.
भरूच: भरूच जिले के वागरा तालुका के औद्योगिक क्षेत्र सायखा जीआईडीसी इलाके में बीती रात एक भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया. ये विस्फोट एक फार्मा कंपनी में हुआ जिसके बाद भीषण आग लग गई. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 श्रमिक फिलहाल लापता हैं, जबकि 19 अन्य को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. रात में हुए इस विस्फोट में आसपास की कई फार्मा और केमिकल इकाइयों के शेड और छतें भी नष्ट हो गई. कई इकाईयो के शीशे टूट गए जबकि सायखा रोड पर खड़ा एक टैंकर भी इस प्रचंड विस्फोट की चपेट में आ गया. आग लगने से टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.
विस्फोट के बाद भयावह दृश्य
कंपनी में लगी आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. 15 से 20 सेकंड तक लगातार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. रात में वागरा, दहेज, अंबेटा, कडोदरा तक इस धमाके की आवाज साफ सुनाई दी. कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.
आग पर काबू पाने में 7 घंटे से अधिक का समय लगा
विस्फोट के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. तुरंत ही सायखा और दहेज से दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकल विभाग के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में दमकल की आठ गाड़ियों को 7 घंटे से अधिक का समय लगा. लगातार हो रहे रासायनिक विस्फोटों के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतें हुई.
घटना की सूचना मिलते ही वागरा तालुका के एसडीएम, मामलतदार और स्थानीय पुलिस निरीक्षक मौके पर पहुँचे. रात में ही दमकल विभाग, जीआईडीसी के अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. घायलों को तुरंत वागरा, भरूच और अंकलेश्वर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि विस्फोट का कारण रासायनिक लीकेज या बढ़े हुए दबाव के कारण विस्फोट हो सकता है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए फोरेंसिक जाँच जारी है.
आसपास की कंपनियों को भी भारी नुकसान
इस हादसे में 5 से अधिक कंपनियाँ प्रभावित हुई. कई कंपनियों के शेड उड़ गए, खिड़कियाँ टूट गई. लाखों रुपये की सामग्री और मशीनरी जलने का अनुमान है. स्थानीय उद्योगपतियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में सायखा जीआईडीसी में इस तरह की दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं और सुरक्षा नियमों पर सवाल उठ रहे हैं.
लोगों ने महसूस किए झटके
आधी रात को सायखा और आसपास के गाँवों में अचानक हुए धमाके की आवाज़ से लोग स्तब्ध रह गए. सायखा, तंत्राला, अमरपुर और टंकरी में धमाके का असर साफ दिखाई दी. जैसे ही धमाके का वीडियो सामने आए, स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई.
जिला कलेक्टर और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भरूच सिविल अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की भी जाँच की जाएगी.
उद्योग जगत में चिंता का माहौल
सायख जीआईडीसी में हुई इस त्रासदी ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. उद्योग जगत में भय का माहौल है. श्रमिक संगठनों ने मांग की है कि सरकार फार्मा और केमिकल उद्योगों में नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके. आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन इलाके को सील करके जाँच जारी है. मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. प्रशासन द्वारा पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
इस घटना में दो मजदूरों के शव बरामद हुए हैं जबकि दो मजदूर अभी भी लापता हैं. सायखा गाँव के सरपंच जयविर सिंह राज ने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'सायखा में कई कंपनियां अनुमति के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही हैं. प्रशासन आँखें बंद कर के बैठा है. अगर समय-समय पर जांच प्रक्रिया की होती तो शायद एसी त्रासदी टाली जा सकती थी.'