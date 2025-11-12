ETV Bharat / bharat

गुजरात: भरूच औद्योगिक क्षेत्र विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 2 की मौत, 19 घायल

भरूच: भरूच जिले के वागरा तालुका के औद्योगिक क्षेत्र सायखा जीआईडीसी इलाके में बीती रात एक भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया. ये विस्फोट एक फार्मा कंपनी में हुआ जिसके बाद भीषण आग लग गई. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 श्रमिक फिलहाल लापता हैं, जबकि 19 अन्य को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. रात में हुए इस विस्फोट में आसपास की कई फार्मा और केमिकल इकाइयों के शेड और छतें भी नष्ट हो गई. कई इकाईयो के शीशे टूट गए जबकि सायखा रोड पर खड़ा एक टैंकर भी इस प्रचंड विस्फोट की चपेट में आ गया. आग लगने से टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

विस्फोट के बाद भयावह दृश्य

कंपनी में लगी आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. 15 से 20 सेकंड तक लगातार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. रात में वागरा, दहेज, अंबेटा, कडोदरा तक इस धमाके की आवाज साफ सुनाई दी. कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

आग पर काबू पाने में 7 घंटे से अधिक का समय लगा

विस्फोट के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. तुरंत ही सायखा और दहेज से दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकल विभाग के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में दमकल की आठ गाड़ियों को 7 घंटे से अधिक का समय लगा. लगातार हो रहे रासायनिक विस्फोटों के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतें हुई.

घटना की सूचना मिलते ही वागरा तालुका के एसडीएम, मामलतदार और स्थानीय पुलिस निरीक्षक मौके पर पहुँचे. रात में ही दमकल विभाग, जीआईडीसी के अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. घायलों को तुरंत वागरा, भरूच और अंकलेश्वर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने शुरुआत में कहा था कि विस्फोट का कारण रासायनिक लीकेज या बढ़े हुए दबाव के कारण विस्फोट हो सकता है, लेकिन सटीक कारण जानने के लिए फोरेंसिक जाँच जारी है.

आसपास की कंपनियों को भी भारी नुकसान