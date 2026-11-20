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गाड़ी पर जाति लिखवाई तो अब खैर नहीं! सरकार ने लागू किया नया नियम

गाड़ी पर जाति लिखवाई तो अब खैर नहीं! ( ETV Bharat )

अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने किसी भी तरह की प्राइवेट गाड़ी, जिसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, बस और ट्रक शामिल हैं, पर जाति बताने वाले शब्द, निशान, नंबर और शब्द दिखाने पर रोक लगा दी है.

इस मकसद के लिए, राज्य सरकार ने गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव किया है, जिसमें गाड़ियों पर जाति के आधार पर पहचान दिखाने को रेगुलेट करने के लिए खास नियम बनाए गए हैं.

निजी वाहनों पर क्या-क्या नहीं लिख सकेंगे?

राज्य के बंदरगाह और परिवहन विभाग ने 17 नवंबर, 2026 को 'गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026' अधिसूचित किया. इस संशोधन के तहत, नियम 125 के उप-नियम (1) में "कोई विज्ञापन उपकरण, आकृति नहीं, शब्दों की जगह "कोई विज्ञापन उपकरण, जाति-सूचक चिह्न, आकृति नहीं" शब्द शामिल किए गए हैं. इसका मतलब यह है कि अब वाहनों पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों से जुड़े नियमों में, जाति की पहचान बताने वाले चिह्नों को भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है. इसके अलावा नियम 138 के उप-नियम (2) के बाद एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है. इस नियम के अनुसार किसी भी निजी वाहन पर कोई विज्ञापन उपकरण, जाति-सूचक चिह्न, आकृति या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां राज्य सरकार ने किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दी हो. इस संशोधन के साथ निजी वाहनों पर जाति-आधारित शब्दों, चिह्नों या टेक्स्ट को प्रदर्शित करने की प्रथा को नियामक नियंत्रण के दायरे में लाया गया है.