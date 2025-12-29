ETV Bharat / bharat

गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान में 22 किलो ड्रग्स किया जब्त

गुजरात एटीएस ने राजस्थान में अवैध अल्प्राजोलम फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में तीन तस्कर पकड़े गए. छानबीन के दौरान आरोपियों के पास से 22 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया.

अहमदाबाद: गुजरात एटीएस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. इस दौरान राजस्थान में छापेमारी कर 22 किलो ड्रग्स जब्त किया और तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी आरोपियों से पूछताछ कर उसके गुर्गे का पता लगाने में जुटी है.

गुजरात एटीएस की एक टीम ने राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक बड़ा ऑपरेशन किया, जहाँ अधिकारियों ने एक फैक्ट्री यूनिट पर छापा मारा. इस फैक्ट्री से अल्प्राजोलम प्रीकर्सर केमिकल और सेमी-प्रोसेस्ड ड्रग्स जब्त किया गया.

गुजरात एटीएस की टीम ने इस घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंशुल अनिल कुमार शास्त्री, अखिलेश कुमार पारसनाथ मौर्य और कृष्ण कुमार श्रीयादव के रूप में हुई. जब्त की गई मात्रा को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया. सप्लाई चेन और संभावित इंटर-स्टेट लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है. बता दें कि गुजरात पुलिस 31 दिसंबर से पहले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब जब्त की. इस दौरान मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया.