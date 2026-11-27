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गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई: जरोड बस स्टैंड के पास से जैश का संदिग्ध पकड़ा गया, AK-47 बरामद

गुजरात के वडोदरा से जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध पकड़ा गया ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: एक बड़े ऑपरेशन के तहत गुजरात एटीएस ने वडोदरा से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है. आरोपी के पास से एक एके-47 राइफल और 20 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. गुजरात एटीएस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.

वडोदरा में गुजरात ATS का बड़ा ऑपरेशन

गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने वडोदरा के ग्रामीण इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. जरोद बस स्टैंड से एक युवक को पकड़ा जिसके पास से एक एके-47 राइफल बरामद हुई. आरोपी के पास से लगभग 23 कारतूस भी जब्त किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार संदिग्ध शख्स के असम से जरोद पहुंचने की आशंका है. एटीएस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह हथियार कहाँ से आया और इसे किसे पहुँचाया जाना था. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, आशंका है कि पकड़ा गया व्यक्ति असम से जरोद आया था. हालाँकि, उसके यहां आने का असली मकसद क्या था और उसके पास इतना खतरनाक हथियार कैसे पहुँचा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. एटीएस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.