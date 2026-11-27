गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई: जरोड बस स्टैंड के पास से जैश का संदिग्ध पकड़ा गया, AK-47 बरामद
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आशंका है कि पकड़ा गया संदिग्ध असम से जरोद आया था.
Published : November 27, 2026 at 12:17 PM IST
अहमदाबाद: एक बड़े ऑपरेशन के तहत गुजरात एटीएस ने वडोदरा से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की आशंका है. आरोपी के पास से एक एके-47 राइफल और 20 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. गुजरात एटीएस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.
वडोदरा में गुजरात ATS का बड़ा ऑपरेशन
गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने वडोदरा के ग्रामीण इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. जरोद बस स्टैंड से एक युवक को पकड़ा जिसके पास से एक एके-47 राइफल बरामद हुई. आरोपी के पास से लगभग 23 कारतूस भी जब्त किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार संदिग्ध शख्स के असम से जरोद पहुंचने की आशंका है. एटीएस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इस बात की जांच शुरू कर दी है कि यह हथियार कहाँ से आया और इसे किसे पहुँचाया जाना था.
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, आशंका है कि पकड़ा गया व्यक्ति असम से जरोद आया था. हालाँकि, उसके यहां आने का असली मकसद क्या था और उसके पास इतना खतरनाक हथियार कैसे पहुँचा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. एटीएस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.
जांच का मुख्य फोकस एके-47 राइफल के स्रोत (source) पर है. एटीएस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहाँ से खरीदा गया, इसे आरोपी को किसने दिया और इसे किसे पहुँचाया जाना था. इसके अलावा, जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या यह घटना हथियारों की तस्करी करने वाले किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी है, या फिर यह किसी एक व्यक्ति से जुड़ा अलग मामला है. आरोपी के असम से गुजरात तक के कथित सफर की भी जांच की जा रही है.
जांच एजेंसियां कई अहम सवालों के जवाब खोजने में जुटी हैं: आरोपी असम से गुजरात तक कैसे पहुँचा, क्या इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल था, और हथियार लाने का असली मकसद क्या था? आरोपी से हुई पूछताछ के आधार पर, हथियार के असली स्रोत और उसे पाने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिशें तेज कर दी गई.
जरोद बस स्टैंड पर एक व्यक्ति के पास से एके-47 और 23 कारतूस मिलने की घटना ने वडोदरा के ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा और हथियारों की तस्करी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालाँकि, हथियार कहाँ से आया और इसे कहाँ पहुँचाया जाना था, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की आगे की जांच से इस मामले की पूरी सच्चाई और हथियार रखने के पीछे के मकसद का पता चलने की उम्मीद है.