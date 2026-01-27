ETV Bharat / bharat

जैश और अल-कायदा से प्रभावित युवक की गिरफ्तारी, टारगेट किलिंग की बड़ी प्लानिंग..गुजरात ATS ने धर दबोचा

नवसारी: गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए नवसारी जिले के जरावाद इलाके से फैजान शकील नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. गुजरात एटीएस को कोर्ट से उसकी 12 दिन की रिमांड मिली है.

आरोपी पिछले कुछ साल से नवसारी में रह रहा था

फैजान पेशे से दर्जी का काम करता था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के नरपत नगर के दुंदावाला का रहने वाला बताया जा रहा है. नवसारी में बहुत ज्यादा काम मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के कई कारीगर यहां आकर बस गए हैं.

एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, फैजान शकील जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे बैन आतंकवादी संगठनों की सोच से प्रभावित था. वह राज्य में आतंक और डर का माहौल बनाने के इरादे से कुछ खास लोगों को टारगेट करने की योजना बना रहा था. इसके लिए वह गैर-कानूनी हथियार और विस्फोटक हासिल करने की तैयारी कर रहा था.

आरोपी के पास से पिस्टल मिली

जांच के दौरान, एटीएस को आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी हथियार और विस्फोटक सामान मिला है. पुलिस को शक है कि वह गुजरात में कुछ संवेदनशील जगहों पर हमला करने की साजिश रच रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, 29 लिखी हुई किताबें और तस्वीरें बरामद की हैं.

एटीएस जांच में क्या पता चला?

आरोपी से अभी एटीएस टीम कड़ी पूछताछ कर रही है. जिसमें उसने बताया कि वह पिछले 6-7 महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोहम्मद अबू बकर नाम के एक शख्स के संपर्क में था. वह 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर 'al.faizangaza' नाम का एक ग्रुप जॉइन किया था. इस ग्रुप में पैगंबर का अपमान करने वालों के नाम और फोटो पोस्ट किए जाते थे और उन्हें मारने के लिए उकसाया जाता था.