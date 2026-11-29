'पाकिस्तान भेजा था वडोदरा एयर फोर्स स्टेशन का वीडियो': गुजरात ATS के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी ने उगले कई राज
गुजरात ATS की पूछताछ में संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शहरुल इस्लाम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पढ़ें, विस्तार से.
Published : November 29, 2026 at 7:17 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शहरुल इस्लाम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. शुक्रवार को हलोल-वडोदरा हाईवे से पकड़े गए शहरुल को अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है. जांच में सामने आया है कि वह आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' (JeM) के संपर्क में था. उसने वडोदरा एयर फोर्स स्टेशन की रेकी कर वहां की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे थे.
कंटेनर में छिपा फोन और डिजिटल सबूतों की जांच
गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के अनुसार, जांच के दौरान टीम ने असम स्थित शहरुल के घर की तलाशी ली, जहां एक कंटेनर के अंदर छिपाकर रखा गया पुराना मोबाइल फोन और 'जैश-ए-मोहम्मद' से जुड़ा जिहादी साहित्य बरामद हुआ है. एजेंसी को आशंका है कि इसी पुराने फोन के जरिए वह पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बातचीत करता था.
पूछताछ में पता चला है कि शहरुल को पुराना फोन नष्ट करने और नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे भेजे गए थे. नया फोन लेने के बाद उसे हथियार जुटाने और वडोदरा एयर फोर्स स्टेशन के वीडियो बनाने का जिम्मा सौंपा गया था. फिलहाल ATS दोनों मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है और यह पता लगा रही है कि एयर फोर्स स्टेशन का डेटा किस माध्यम से और किसे भेजा गया.
जेल से छूटकर पाकिस्तान जाने की इच्छा
जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शहरुल कई कट्टरपंथी समूहों से जुड़ा था और अन्य युवाओं को भी ब्रेनवॉश कर कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था. पूछताछ के दौरान उसके चेहरे पर गिरफ्तारी का कोई पछतावा नजर नहीं आया, बल्कि उसने बेहद कट्टर विचार जाहिर किए.
उसने कथित तौर पर कहा कि यदि वह कोई आतंकी हमला करते हुए मारा जाता, तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझता. यही नहीं, उसने जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान जाकर 'जैश-ए-मोहम्मद' में शामिल होने की इच्छा भी जताई है.
चार राज्यों में फैला जांच का दायरा
इस पूरे आतंकी नेटवर्क की जड़ें खंगालने के लिए गुजरात ATS की अलग-अलग टीमें वडोदरा, दाहोद, उत्तर प्रदेश और असम में छापेमारी व जांच कर रही हैं. एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि गुजरात में शहरुल के स्थानीय मददगार कौन थे और इस साजिश में कितने अन्य लोग शामिल हैं. 14 दिन की रिमांड के दौरान ATS उसके पाकिस्तानी हैंडलरों और फंडिंग के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है.
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