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'पाकिस्तान भेजा था वडोदरा एयर फोर्स स्टेशन का वीडियो': गुजरात ATS के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी ने उगले कई राज

आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS). ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शहरुल इस्लाम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. शुक्रवार को हलोल-वडोदरा हाईवे से पकड़े गए शहरुल को अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है. जांच में सामने आया है कि वह आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' (JeM) के संपर्क में था. उसने वडोदरा एयर फोर्स स्टेशन की रेकी कर वहां की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे थे.

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