ETV Bharat / bharat

गुजरात ATS ने जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पूर्व सेना अधिकारी समेत दो गिरफ्तार

एटीएस अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ का मकसद पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ उनके लिंक का पता लगाना, नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करना और यह पता लगाना है कि कितनी जानकारी लीक हुई है.

जांच करने वालों को यह भी शक है कि सिंह, जो पहले इंडियन आर्मी में सूबेदार के तौर पर काम कर चुके थे, ने न सिर्फ जानकारी शेयर की, बल्कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को आर्थिक मदद भी दी. दोनों आरोपियों को गोवा और दमन से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए गुजरात लाया गया.

आरोपियों की पहचान गोवा में रहने वाले भारतीय सेना के पूर्व सूबेदार एके सिंह और दमन के रहने वाली रशमनी पाल के तौर पर हुई है. एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, सिंह और पाल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैंडलर्स के संपर्क में थे और कथित तौर पर संवेदनशील इलाकों और आर्मी की जगहों पर जासूसी कर रहे थे, साथ ही इंडियन आर्मी कैंप की गोपनीय जानकारियां भी लीक कर रहे थे.

अहमदाबाद: गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने गुरुवार को एक संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. इन जासूसों पर आरोप है कि उन्होंने दमन और गोवा से देश की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान भेजी थी.

पाक हैंडलर के संपर्क में थे : एटीएस एसपी

इस बारे में गुजरात एटीएस के एसपी के. सिद्धार्थ ने कहा, “दो आरोपियों - अजय कुमार सिंह और रशमनी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया है. अजय कुमार सिंह, जो पहले दीमापुर में सूबेदार के तौर पर पोस्टेड थे और अभी गोवा में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, 2022 से एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव ‘अंकिता शर्मा’ के संपर्क में थे और आर्मी मूवमेंट और पोस्टिंग डिटेल्स शेयर करते थे."

एसपी ने कहा, "उनके फोन में ऑटोमैटिकली जानकारी निकालने के लिए मैलवेयर भी इंस्टॉल किया गया था. दूसरा आरोपी, रशमनी, पाकिस्तानी हैंडलर खालिद और अब्दुल सत्तार के संपर्क में थी. दोनों पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे. संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.”

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 9 नवंबर को, गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने देश भर में आतंकवादी हमलों की साजिश के सिलसिले में तीन संदिग्धों, अहमद मोहिउद्दीन सैयद, मोहम्मद सुहेल और आज़ाद को गिरफ्तार किया था.

एटीएस के मुताबिक, उनके पास से दो ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया था. इस बारे में गुजरात एटीएस ने अपने बयान में कहा, "गुजरात ATS ने डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान, आज़ाद पुत्र सुलेमान सैफी को अडालज टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया. उनके पास से दो ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया. तीनों को हथियार सप्लाई करते समय गिरफ्तार किया गया. वे देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे."

ये भी पढ़ें- गुजरात : 804 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में 6 और आरोपी गिरफ्तार