बड़ी सफलता: गुजरात ATS ने ISI से संबंध रखने वाला वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार
गुजरात ATS और SOG ने बनासकांठा के डीसा में संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी ISI से संबंध रखने वाला वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : April 5, 2026 at 5:03 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात ATS और बनासकांठा जिला SOG के संयुक्त अभियान में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वांटेड आरोपी को बनासकांठा के डीसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पंजाब का रहने वाला है और लंबे समय से गुजरात में छुपकर रह रहा था.
पंजाब पुलिस द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर गुजरात ATS ने जांच शुरू की थी. जानकारी मिलते ही ATS के अधिकारियों ने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया. ATS के डीएसपी हर्ष उपाध्याय के मार्गदर्शन में ATS और SOG की टीम ने डीसा में छापा मारकर आरोपी को हिरासत में लिया. इसके बाद उसे आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद स्थित ATS कार्यालय लाया गया.
ढाबे पर मजदूरी कर रहा था आरोपी
आरोपी बिक्रमजीत सिंह गुजरात में छुपकर रह रहा था और डीसा के एक ढाबे पर मजदूरी करके अपनी पहचान छुपाए हुए था. वह ढाबे पर काम करता था ताकि किसी को उसके बारे में शक न हो.
ISI से जुड़े पाकिस्तानी गैंगस्टरों से संपर्क
पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि बिक्रमजीत सिंह एक बड़े आतंकी और अपराधी नेटवर्क का हिस्सा था. वह पाकिस्तानी गैंगस्टर सहजाद भट्टी और आबिद जट्ट से सीधे संपर्क में था. जांच में खुलासा हुआ है कि ये दोनों गैंगस्टर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं और भारत के पंजाब राज्य में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेटवर्क चलाते हैं.
युवाओं को आतंकवाद के लिए करता था प्रेरित
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी बिक्रमजीत सिंह पंजाब में स्थानीय युवाओं को गैंग में शामिल करता था और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता था. साथ ही, वह ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करने में भी शामिल था. वह सुरक्षा एजेंसियों पर हमले की योजना बनाने में भी संलिप्त था.
नेटवर्क का उद्देश्य देश में अशांति फैलाना
इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य देश में अशांति फैलाना और पुलिस स्टेशनों, सुरक्षा बलों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाना था. इस मामले में पंजाब के अमृतसर में स्पेशल ऑपरेशनल सेल में केस दर्ज है.
ATS अधिकारी का बयान
गुजरात ATS के डीएसपी हर्ष उपाध्याय ने बताया कि, "गुजरात ATS देशभर में सक्रिय संगठित अपराध और आतंकी नेटवर्क पर लगातार नजर रखे हुए है. पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करके इस महत्वपूर्ण आरोपी को पकड़ लिया गया है. आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना है और अन्य संलिप्त लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी है."
पंजाब पुलिस को दी गई सूचना
उन्होंने कहा कि गुजरात ATS द्वारा आरोपी की हिरासत के बाद पंजाब पुलिस को सूचना दे दी गई है. अब कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी को पंजाब पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पांच गिरफ्तार