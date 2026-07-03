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आतंकी साजिश नाकाम: गुजरात और एमपी में ATS की छापेमारी, जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादी गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को राज्य में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है. सुरक्षा एजेंसियों को राज्य में जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल नेटवर्क के एक्टिव होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने पूरे राज्य और पड़ोसी राज्य में सघन जांच अभियान चलाया.

चार अलग-अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारियां

गुजरात एटीएस द्वारा की गई इस गहन जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये सभी आतंकवादी राज्य में जैश-ए-मोहम्मद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. एटीएस की टीमों ने जाल बिछाकर इन सभी 8 आतंकवादियों को गुजरात के पालनपुर, पाटन, नवसारी और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से दबोचा है.

इनकी हुई गिरफ्तारी