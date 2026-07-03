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आतंकी साजिश नाकाम: गुजरात और एमपी में ATS की छापेमारी, जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादी गिरफ्तार

गुजरात एटीएस ने राज्य में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ करते हुए 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया.

Gujarat ATS
गुजरात एटीएस. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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अहमदाबाद: गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को राज्य में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. गुजरात एटीएस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है. सुरक्षा एजेंसियों को राज्य में जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल नेटवर्क के एक्टिव होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने पूरे राज्य और पड़ोसी राज्य में सघन जांच अभियान चलाया.

चार अलग-अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारियां
गुजरात एटीएस द्वारा की गई इस गहन जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये सभी आतंकवादी राज्य में जैश-ए-मोहम्मद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. एटीएस की टीमों ने जाल बिछाकर इन सभी 8 आतंकवादियों को गुजरात के पालनपुर, पाटन, नवसारी और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से दबोचा है.

इनकी हुई गिरफ्तारी

  • अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू उबैदा. इसकी उम्र 19 वर्ष है. यह गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर स्थित भागल इलाके का रहने वाला है.
  • इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा उर्फ अबू हमजा: इसकी उम्र 30 वर्ष है. यह भी बनासकांठा जिले के पालनपुर के भागल क्षेत्र का निवासी है.
  • मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू अया: इसकी उम्र 22 वर्ष है. यह भी पालनपुर (बनासकांठा) के भागल इलाके का रहने वाला है.
  • जकारिया दुर्रानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ इब्न अम्मार उर्फ जकारिया पालनपुरी: इसकी उम्र 21 वर्ष है. यह पाटन जिले के सिद्धपुर में स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा, खडियासना से जुड़ा है.
  • मुफ्ती फौजान इस्माइल दुआ उर्फ मुफ्ती साहब: इसकी उम्र 40 वर्ष है. यह भी पाटन के सिद्धपुर स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा, खडियासना का रहने वाला है.
  • मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी: इसकी उम्र 21 वर्ष है. यह भी पाटन के सिद्धपुर में जामिया अबुल हसन मदरसा, खडियासना से गिरफ्तार किया गया है.
  • मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ मोहम्मद पालनपुरी उर्फ अबू युनिसा: इसकी उम्र 22 वर्ष है. यह नवसारी जिले के चिखली स्थित जामिया रहमानिया खंभालीया, अंभेटा का रहने वाला है.
  • बिलाल दुर्रानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ अबू दुजाना उर्फ अबू सुफियान उर्फ अबू जुंडल उर्फ उमर बिन खत्ताब: इसकी उम्र महज 18 वर्ष है. यह मध्य प्रदेश के देवास के वारसी नगर का निवासी है.

गुजरात एटीएस की इस त्वरित कार्रवाई से राज्य में जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है. एटीएस अब इन सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

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