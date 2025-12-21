ETV Bharat / bharat

गुजरात ATS : हरियाणा कोर्ट परिसर में हत्या का आरोपी कच्छ में धराया

4 सितंबर 2025 को हरियाणा के भिवानी शहर के कोर्ट परिसर में लवजीत की हत्या करने के बाद से कच्छ में छुपा था.

Gujarat ATS
पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात ATS टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग के शूटर को कच्छ से गिरफ्तार किया है. हरियाणा के कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े मर्डर करने के बाद से फरार था. इसके साथ ही उसे पनाह देने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया गया है. आगे की पूछताछ के लिए गुजरात ATS अहमदाबाद लाया गया.

कैसे पकड़ा गयाः

गुजरात ATS पूरे भारत में चल रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पर लगातार नजर रख रही है. इस बीच, ATS के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्ष उपाध्याय को जानकारी मिली कि रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गैंग से जुड़ा एक बदमाश, विकास उर्फ ​​गोलू जसबीर सिंह श्योराण रापर, कच्छ में रह रहा है. इस जानकारी की पुष्टि करायी गयी. तो पता चला कि विकास, कच्छ के नागेश्वर पार्क में अपने एक जान-पहचान वाले के साथ रह रहा है.

गुजरात ATS ने कच्छ के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के साथ जानकारी साझा की. पुलिस की एक टीम ने विकास उर्फ ​​गोलू जसबीर सिंह श्योराण को गिरफ्तार कर लिया.

हरियाणा कोर्ट परिसर में हत्या

दोनों बदमाशों से पूछताछ के दौरान पता चला कि विकास उर्फ ​​गोलू जसबीरसिंह श्योराण ने अजय और रोहित के साथ मिलकर 4 सितंबर 2025 को हरियाणा के भिवानी शहर के कोर्ट परिसर में लवजीत की गोली मारकर हत्या की थी. पिस्तौल रोहित गोदारा ने भेजी थी. हत्या की यह वारदात दो गैंग की दुश्मनी में की गई थी. इस संबंध में भिवानी पुलिस लाइन थाने में केस दर्ज है.

मर्डर के बाद छुपा था

वारदात के बाद विकास फरार था. पिछले साल नवंबर महीने में रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर के कहने पर उसने दिनकेश उर्फ ​​काली रापर के यहां पनाह ली थी. दिनकेश उर्फ ​​काली से पूछताछ में पता चला कि वह नवीन बॉक्सर को जानता है और उससे बातचीत में मिली जानकारी के आधार पर आरोपी विकास उर्फ ​​गोलू को रखा था.

हरियाणा एटीएस को सौंपा

इस बारे में आरोपी विकास उर्फ ​​गोलू जसबीरसिंह श्योराण और पनाह देने वाले दिनकेश उर्फ ​​काली के कबूलनामे की जानकारी हरियाणा STF को दे दी गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरियाणा STF को सौंप दिया गया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

रोहित गोदारा नवीन बॉक्सर गैंग
गुजरात में शूटर गिरफ्तार
GUJARAT SHOOTER ARRESTED
HARYANA COURT PREMISES MURDER
GUJARAT ATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.