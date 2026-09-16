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गुजरात ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में कांग्रेस महिला नेता के बेटे को गिरफ्तार किया, जानें पूरा मामला

गुजरात एटीएस ने पासपोर्ट फर्जीवाड़ा मामले में अहमदाबाद के कारोबारी हरिकेश पटेल को गिरफ्तार किया है.

Gujarat ATS Arrests Congress Woman Leader's Son In Fake Passport Case
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 5:56 PM IST

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अहमदाबाद: गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) ने अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन और गुजरात महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीताबेन पटेल के बेटे हरिकेश पटेल को फर्जी पासपोर्ट केस में गिरफ्तार किया है.

एटीएस के मुताबिक हरिकेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी-लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कोर्ट में अपना मूल पासपोर्ट जमा करने के बाद जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दूसरा भारतीय पासपोर्ट हासिल किया.

शाहीबाग इलाके के रहने वाले आरोपी को एटीएस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई जांच के बाद साइंस सिटी इलाके से गिरफ्तार किया गया. एटीएस मुताबिक हरिकेश ने कथित पावर बैंक ऐप मनी-लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े ईडी केस की कार्रवाई के दौरान कोर्ट में भारतीय पासपोर्ट नंबर S2528999 जमा किया था. अधिकारियों ने कहा कि उसने बाद में यह जानकारी छिपाई. उसने 26 जुलाई, 2024 को गाजियाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (RPO) से C0538007 नंबर का एक और पासपोर्ट हासिल किया.

दूसरा पासपोर्ट कथित तौर पर नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और गलत पता 37/526, चंद्रनगर, नागलपडी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश दिखाकर हासिल किया गया था. एटीएस के मुताबिक इस प्रक्रिया में दिल्ली और आगरा में घर दिखाने वाले नकली रेंटल एग्रीमेंट का भी इस्तेमाल किया गया था.

गुजरात एटीएस के पुलिस अधीक्षक के सिद्धार्थ ने कहा कि जांच में मिली जानकारी सही पाए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई. एटीएस के अधिकारियों ने कहा कि हरिकेश ने सबसे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका असली पासपोर्ट खो गया है. उसने दूसरे पासपोर्ट के लिए दूसरे नकली दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट का इस्तेमाल किया.

पुलिस ने कहा कि ईडी के पावर बैंक ऐप मनी-लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई के दौरान हरिकेश का ओरिजिनल पासपोर्ट कोर्ट में जमा कर दिया गया था. पुलिस ने कहा कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद हरिकेश ने कैंसलेशन को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. एटीएस के मुताबिक,हरिकेश ने विदेश जाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरा पासपोर्ट मांगा था. पुलिस ने बताया कि हरिकेश की अग्रिम जमानत को बाद में रद्द कर दिया गया.

पुलिस ने कहा कि उसने दुबई में रहने वाले एक दोस्त से संपर्क किया. जिसने उसे दिल्ली में एक एजेंट से मिलवाया और कथित तौर पर उसे फर्जी दस्तावेजों की व्यवस्था करने में मदद की, जिसमें एक रेंटल एग्रीमेंट भी शामिल था. इसमें हरिकेश को आगरा का रहने वाला दिखाया गया था. सिद्धार्थ ने कहा कि हरिकेश ने शुरू में इस प्रक्रिया में 25 लाख रुपये दिए. दूसरा पासपोर्ट मिलने के बाद हरिकेश ने कथित तौर पर इसका इस्तेमाल भूटान के रास्ते बैंकॉक, सिंगापुर और दुबई जाने के लिए किया, और फिर नेपाल के रास्ते भारत लौट आया.

इससे पहले 13 सितंबर, 2026 को एटीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 336(2), 337, 338, 339 और 340, और पासपोर्ट एक्ट, 1967 के सेक्शन 12(1)(b) के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले में आगे की जांच चल रही है.

एटीएस ने कहा कि हरिकेश के खिलाफ पहले भी दो केस दर्ज हैं. 2022 में नारनपुरा पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 406, 420, 477A और 120B, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के सेक्शन 66(d), और कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 447 और 448 के तहत FIR दर्ज की गई थी. इसके अलावा, 2023 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने IPC के सेक्शन 406, 420, 465, 467, 468, 471 और 120B के तहत एक और केस दर्ज किया था.

सिद्धार्थ ने कहा कि एटीएस जांच के हिस्से के तौर पर हरिकेश के व्यापार और वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "हमें अब तक पता चला है कि उसके नाम पर बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं और जिनमें से कुछ सच में चल रही हैं. जबकि कुछ नकली कंपनियां हैं." गुजरात एटीएस एसपी ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या इन एंटिटीज का इस्तेमाल मनी ट्रांसफर, मनी-म्यूल अकाउंट्स को एक्सेस करने और इस्तेमाल करने और मनी-लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए किया गया था.

अधिकारियों ने कहा कि एटीएस दिल्ली के उस एजेंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने हरिकेश को दूसरा पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी. पुलिस ने कहा कि वे उन सभी लोगों की भूमिका की जांच करेंगे जिन्होंने जाली पासपोर्ट और दस्तावेज तैयार करने में मदद की थी.

(भूमिका परमार की रिपोर्ट)

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