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गुजरात ATS ने JeM के संदिग्ध मॉड्यूल मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया

अहमदाबाद: गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के बैन आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक कथित मॉड्यूल की जांच में पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस महीने की शुरुआत में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी.

एटीएस ने कहा कि ये नई गिरफ्तारियां पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पुलिस रिमांड के दौरान मिले खुलासों और सबूतों के बाद की गई. एजेंसी के मुताबिक नए गिरफ्तार किए गए पांच लोग पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ मिलकर विस्फोटक डिवाइस की टेस्टिंग में शामिल थे.

नए गिरफ्तार किए गए लोगों में बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कडीवाल उर्फ ​​मोहम्मद खदियासन, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ ​​शफी चापी, मोहम्मद हसन कराडिया उर्फ ​​हसन हैदरपुरी और मोहम्मद अयूब सुनासरा उर्फ ​​मोहम्मद खली शामिल हैं. एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, 'दो दिन पहले एटीएस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की थी. ये लोग उनमें शामिल थे. ये पांच लोग राज्य के अलग-अलग जिलों के हैं.'

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जब्त किए गए सामान की तरह फोरेंसिक नतीजों और खास आरोपों के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. ये नई गिरफ्तारियां 3 जुलाई को बताए गए एक ऑपरेशन के बाद हुई हैं, जब एटीएस ने जेईएम से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से सात गुजरात से और एक मध्य प्रदेश से था.