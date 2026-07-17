गुजरात ATS ने JeM के संदिग्ध मॉड्यूल मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया
एजेंसी के मुताबिक नए गिरफ्तार किए संदिग्ध पहले पकड़े गए आरोपियों के साथ मिलकर विस्फोटक डिवाइस की टेस्टिंग में शामिल थे.
By IANS
Published : July 17, 2026 at 12:24 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के बैन आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक कथित मॉड्यूल की जांच में पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस महीने की शुरुआत में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी.
एटीएस ने कहा कि ये नई गिरफ्तारियां पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पुलिस रिमांड के दौरान मिले खुलासों और सबूतों के बाद की गई. एजेंसी के मुताबिक नए गिरफ्तार किए गए पांच लोग पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे और पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ मिलकर विस्फोटक डिवाइस की टेस्टिंग में शामिल थे.
नए गिरफ्तार किए गए लोगों में बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कडीवाल उर्फ मोहम्मद खदियासन, मोहम्मद शफी मुखी उर्फ शफी चापी, मोहम्मद हसन कराडिया उर्फ हसन हैदरपुरी और मोहम्मद अयूब सुनासरा उर्फ मोहम्मद खली शामिल हैं. एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, 'दो दिन पहले एटीएस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की थी. ये लोग उनमें शामिल थे. ये पांच लोग राज्य के अलग-अलग जिलों के हैं.'
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जब्त किए गए सामान की तरह फोरेंसिक नतीजों और खास आरोपों के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. ये नई गिरफ्तारियां 3 जुलाई को बताए गए एक ऑपरेशन के बाद हुई हैं, जब एटीएस ने जेईएम से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से सात गुजरात से और एक मध्य प्रदेश से था.
एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि आरोपी गुजरात में बैन संगठन का एक एक्टिव नेटवर्क बनाने, सदस्यों की भर्ती करने, इसकी सोच फैलाने और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे थे. एटीएस ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया था.
जांच के शुरुआती दौर में एटीएस ने कहा था कि उसने 254 लिटरेचर बरामद किए हैं, जिसमें जेईएम के झंडे और संगठन से कथित तौर पर जुड़ा डिजिटल मटीरियल शामिल है. जांच करने वालों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ आरोपियों ने ग्रुप की सोच फैलाने में मदद के लिए जेईएम लिटरेचर का गुजराती में अनुवाद किया था.
अधिकारियों ने कहा, 'आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहे थे और गुजरात में बैन संगठन के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे.' जांच अभी भी जारी है. एटीएस ने संकेत दिया है कि मॉड्यूल की गतिविधियों, संपर्कों और कथित ऑपरेशनल प्लान की आगे की जांच चल रही है.