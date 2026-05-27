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गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, जहाज से 118 किलोग्राम कोकीन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुंद्रा पोर्ट कच्छ से 118 किलोग्राम कोकीन जब्त किया है. एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

Gujarat ATS and the Indian Coast Guard Seized 118 kg cocaine from Mundra port kutch, 1 arrested
गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंतरराष्ट्रीय कोकीन तस्करी का पर्दाफाश किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 3:44 PM IST

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कच्छ: गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) के एक जॉइंट ऑपरेशन में ब्राजील से गुजरात समुद्र के रास्ते दिल्ली तक कोकीन की खेप पहुंचाने की आपराधिक साजिश का पर्दाफाश किया है. इस जॉइंट ऑपरेशन में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को कच्छ में मुंद्रा पोर्ट से दूर एक जहाज से 118.977 किलोग्राम कोकीन जब्त किया गया.

गुजरात ATS के पुलिस इंस्पेक्टर जे एम पटेल को खुफिया सूत्रों से पक्की जानकारी मिली थी कि, क्रू मेंबर न्गिंगाइट नासोरो जुमाने और जुमा नासिर उमर ने अपने साथियों के साथ कार्गो जहाज 'यूरोप' पर ब्राजील से करीब छह बैग में लगभग 150 किलोग्राम नशीला पदार्थ कोकीन छिपाकर ला रहा है.

Gujarat ATS and the Indian Coast Guard Seized 118 kg cocaine from Mundra port kutch, 1 arrested
जुम्मा नासिर उमर (ANI Twitter)

नशीले पदार्थों की बड़ी खेप को दिल्ली भेजा जाना था
यह खेप 26 मई 2026 की सुबह मुंद्रा के पास समुद्र के बाहरी हिस्से में एक मछली पकड़ने वाली नाव तक भेजा जाना था. वहां से कोकीन की यह खेप आगे दिल्ली के रहने वाले केल्विन चुक्वुमा और ब्यारुहांगा जेम्स को पहुंचाई जानी थी.

गुजरात ATS के सीनियर अधिकारियों को खुफिया जानकारी के बारे में बताने और उनके निर्देशों पर, एसपी एटीएस के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम को पुलिस इंस्पेक्टर वी आर जडेजा, पुलिस इंस्पेक्टर बीएम.पटेल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर जेपी वरमोरा के साथ मुंद्रा भेजा गया.

इस बीच, पुलिस कांस्टेबल हरजीत सिंह राज, पुलिस कांस्टेबल अहमद मकवाना और पुलिस कांस्टेबल दिव्यराजसिंह चौहान की एक और टीम ATS ऑफिस में टेक्निकल ऑपरेशन में लगी रही. गुजरात एटीएस टीम ने मुंद्रा में कोस्ट गार्ड के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और एक जॉइंट टीम बनाई.

वे एक कोस्ट गार्ड बोट में बताई गई जगह पर गए और वहां निगरानी रखी. इस ऑपरेशन के दौरान, वे पास में लंगर डाले एक बड़े कार्गो जहाज के पास पहुंचे और पुष्टि किया कि यह बाहरी लंगर वाले क्षेत्र में मौजूद 'यूरोप' नाम का कार्गो जहाज है. जहाज के डेक एरिया में दो लोगों की हरकत देखी गई.

कोस्ट गार्ड बोट को देखते ही, लोगों ने कई भारी बैग समुद्र में फेंक दिए. उसके बाद कोस्ट गार्ड की मदद से, पानी से पांच तैरते हुए बैग बरामद किए गए. इन बैग में से, दो बैग में से एक-एक पैकेट खोला गया, और ड्रग डिटेक्शन किट का इस्तेमाल करके जरूरी मात्रा में पदार्थ की जांच की गई, जिससे कोकीन होने की पुष्टि हुई. पांच बैग से कुल 115 पैकेट कोकीन बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 118.977 किलोग्राम था. इन बैगों के अंदर चार एप्पल एयरटैग भी मिले.

पूरे ऑपरेशन के दौरान, एसओजी कच्छ-भुज के पुलिस इंस्पेक्टर एडी परमार, कोस्टल और मरीन पुलिस और उनकी टीमें भी मौजूद थीं. पैकेट में कोकीन होने की पुष्टि होने के बाद, कार्गो जहाज ‘यूरोप’ को एक रेडियो मैसेज के जरिए आगे की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया. एटीएस और कोस्ट गार्ड की टीमें क्रू मेंबर्स से पूछताछ और तलाशी लेने के लिए जहाज पर चढ़ीं. इसके बाद, जहाज के कैप्टन की मौजूदगी में, सभी क्रू मेंबर्स की तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई.

पूछताछ के दौरान, संदिग्ध की पहचान जुमा नासिर उमर के तौर पर हुई. पूछताछ में, उसने बताया कि वह ब्राजील से प्रतिबंधित सामान लाया था और नवंबर 2025 में दूसरे क्रू मेंबर्स की जानकारी के बिना इसे मोटर रूम में चुपके से छिपा दिया था, क्योंकि वह वहीं काम करता था. उसने आगे बताया कि उसे अपने हैंडलर के निर्देश पर कंसाइनमेंट डिलीवर करना था. कार्गो जहाज पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और आरोपी, न्गिंगाइट नासोरो जुमाने भागने की कोशिश में समुद्र में कूद गया.

उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है. जहाज की आगे की जांच में स्टीयरिंग गियर रूम में छिपाए गए दो गार्मिन कंपनी के ‘GPSMAP 67i GPS और सैटेलाइट कम्युनिकेटर डिवाइस मिले. इसके अनुसार, बरामद सभी प्रतिबंधित सामान और उससे जुड़ी चीजों को जब्त कर लिया गया है.

मामले में आरोपी जुमा नासिर उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आपराधिक केस दर्ज किया गया है. जिन लोगों को यह कंसाइनमेंट (खेप) मिलना था, यानी केल्विन चुकुमा और ब्यारुहांगा जेम्स, उन्हें भी दिल्ली पुलिस की मदद से गुजरात एटीएस टीम ने दिल्ली स्थित द्वारका से गिरफ्तार लिया है. उन्हें गुजरात लाने का इंतजाम किया जा रहा है.

जहाज पर मौजूद दोनों आरोपी तंजानिया के नागरिक हैं, जबकि दिल्ली में हिरासत में लिए गए आरोपियों में से एक नाइजीरियाई नागरिक है और दूसरा युगांडा का रहने वाला है. मुंद्रा पोर्ट अथॉरिटी ने पूरे ऑपरेशन के दौरान मदद की है. वहीं, फरार आरोपी की तलाश जारी है.

यह ऑपरेशन इंटर-एजेंसी के साझा प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है. अलग-अलग एजेंसियों के बीच मिलकर की गई इस कोशिश से, गुजरात एटीएस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया.

ये भी पढ़ें: गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान में 22 किलो ड्रग्स किया जब्त

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