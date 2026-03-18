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गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वॉड ने की जांच, परिसर खाली कराया

इस बीच, शहर की पुलिस, एटीएस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. पूरी विधानसभा इमारत, पार्किंग क्षेत्र, आस-पास की सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया. हर वाहन और व्यक्ति की भी जांच की जा रही है.

विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही, पूरे राज्य के सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया. यह धमकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए भेजी थी. ईमेल मिलते ही, विधानसभा सचिवालय ने तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया. संदेश की गंभीरता को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई कि कोई जोखिम न उठाया जाए. धमकी मिलने के बाद, सबसे पहले विधानसभा परिसर को खाली कराया गया. परिसर के अंदर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. साथ ही परिसर के आने-जाने के सभी रास्ते सील कर दिए गए.

गांधीनगर: स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद, अब गुजरात विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए मिली है. बम की धमकी मिलने के बाद, विधानसभा परिसर को खाली करा लिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही, डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड ने मिलकर गहन जांच की.

सुरक्षा शाखा के डिप्टी एसपी पी.एन. वांदा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए मिली थी. इसे गंभीरता से लेते हुए, परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और बम स्क्वॉड तथा डॉग स्क्वॉड द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया. अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने आगे बताया कि यह पता लगाने के लिए कि यह ईमेल कहां से भेजा गया था और इसके पीछे कौन है, जांच साइबर क्राइम सेल को सौंप दी गई है। तकनीकी विश्लेषण के जरिए ईमेल के आईपी एड्रेस और उसके मूल स्थान का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या यह सिर्फ एक झूठी अफवाह या मज़ाक है, या फिर कोई बड़ी साज़िश है. इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियां ​​कोई जोखिम नहीं लेतीं.

फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन विधानसभा और उसके आस-पास के इलाकों में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है. आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

इस संबंध में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "आज सुबह, गुजरात विधानसभा के अधिकारियों को विधानसभा में बम की धमकी के बारे में एक ईमेल मिला. गुजरात के वरिष्ठ अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा में भी पहले ऐसे ही ईमेल मिले थे..."

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