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गुजरात: खाने को लेकर हुई लड़ाई में युवक को पीटा, इलाज के दौरान मौत

गुजरात में खाने को लेकर हुई लड़ाई में युवक की मौत ( ETV Bharat )

अमरेली: गुजरात के अमरेली जिले में तीन दिन पहले अमरेली सिविल अस्पताल में हुई एक लड़ाई की घटना ने शुक्रवार को दुखद मोड़ ले लिया. गोपालग्राम में रहने वाले महेश राठौड़ (उम्र 24) नाम के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिवार वालों में भारी गुस्सा भड़क उठा. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 17 तारीख को दोपहर करीब 12:30 बजे सिविल अस्पताल परिसर में एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में हुई थी. महेश राठौड़ अपने बड़े भाई को इलाज के लिए सिविल अस्पताल आए और दोपहर में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए. अपनी खराब तबीयत के कारण उल्टी और जी मिचलाने की वजह से वह अपनी थाली में परोसा गया खाना पूरा नहीं खा पाए. इसी दौरान, खाने की व्यवस्था के प्रभारी भरत आचार्य सहित वहां मौजूद लोगों ने उनसे कहा कि या तो वे पूरा खाना खाएं, या फिर 50 रुपये का जुर्माना भरें. इसके बाद युवक ने 500 रुपये का नोट दिया और थाली भी धो दी. हालाँकि, बाकी बचे 450 रुपये वापस लेने को लेकर वहां विवाद हो गया. आरोप के अनुसार तभी एक शख्स तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उस युवक पर प्लास्टिक के पाइप से हमला किया और पीट-पीटकर उसे घायल कर दिया. युवक को गंभीर चोटों के साथ तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.