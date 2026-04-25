गुजरात: खाने को लेकर हुई लड़ाई में युवक को पीटा, इलाज के दौरान मौत
गुजरात के अमरेली में खाने को लेकर हुई लड़ाई में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी.
Published : April 25, 2026 at 6:55 AM IST
अमरेली: गुजरात के अमरेली जिले में तीन दिन पहले अमरेली सिविल अस्पताल में हुई एक लड़ाई की घटना ने शुक्रवार को दुखद मोड़ ले लिया. गोपालग्राम में रहने वाले महेश राठौड़ (उम्र 24) नाम के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिवार वालों में भारी गुस्सा भड़क उठा.
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 17 तारीख को दोपहर करीब 12:30 बजे सिविल अस्पताल परिसर में एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में हुई थी. महेश राठौड़ अपने बड़े भाई को इलाज के लिए सिविल अस्पताल आए और दोपहर में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए. अपनी खराब तबीयत के कारण उल्टी और जी मिचलाने की वजह से वह अपनी थाली में परोसा गया खाना पूरा नहीं खा पाए.
इसी दौरान, खाने की व्यवस्था के प्रभारी भरत आचार्य सहित वहां मौजूद लोगों ने उनसे कहा कि या तो वे पूरा खाना खाएं, या फिर 50 रुपये का जुर्माना भरें. इसके बाद युवक ने 500 रुपये का नोट दिया और थाली भी धो दी. हालाँकि, बाकी बचे 450 रुपये वापस लेने को लेकर वहां विवाद हो गया.
आरोप के अनुसार तभी एक शख्स तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उस युवक पर प्लास्टिक के पाइप से हमला किया और पीट-पीटकर उसे घायल कर दिया. युवक को गंभीर चोटों के साथ तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने भारी गुस्सा जाहिर किया है और शव लेने से इनकार कर दिया है. वे मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए. परिवार के सदस्य और समाज के नेता सिविल अस्पताल में धरने पर बैठ गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए शव को फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भावनगर भेज दिया गया.
इस बीच 17 तारीख को हुई लड़ाई की पूरी घटना के संबंध में दलित नेता पहले से ही धरने पर बैठे थे और यह मामला अदालत तक भी पहुँच गया. इसके बाद शव को भावनगर पीएम फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया. जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाएंगी.
इस संबंध में डीप्टी एसपी चिराग देसाई ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस द्वारा अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई. फिलहाल, इस पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अमरेली कोर्ट में एक शिकायत भी दर्ज की गई है. कोर्ट द्वारा संबंधित अधिकारियों से भी इस संबंध में आग्रह किया गया है.