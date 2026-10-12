गुजरात : अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला ऐतिहासिक GI टैग, राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान बनाई
यह टैग अंबाजी मंदिर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक अनोखी राष्ट्रीय पहचान देता है।
Published : October 12, 2026 at 5:59 PM IST
बनासकांठा (गुजरात) : गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, अंबाजी मंदिर के पारंपरिक मोहनथाल प्रसाद को 'जियोग्राफिकल इंडिकेशन' (GI) टैग मिला है. इससे मंदिर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक अनोखी राष्ट्रीय पहचान मिली है. नवरात्रि के पहले शुभ दिन पर अंबाजी के चाचर चौक में एक समारोह आयोजित किया गया.
इस अवसर पर पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल और जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर डॉ. उन्नत पी. पंडित की अध्यक्षता और बनासकांठा के जिला कलेक्टर मिहिर पटेल की मौजूदगी में, 'श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट' को मोहनथाल प्रसाद के लिए आधिकारिक जीआई टैग सर्टिफिकेट सौंपा गया.
भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और पवित्र परंपरा का प्रतीक, मोहनथाल प्रसाद की यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश-विदेश में रहने वाले लाखों भक्तों के लिए गर्व का क्षण है. 'श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट' द्वारा जमा की गई अर्जी के आधार पर जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, 1 अक्टूबर 2026 को यह आधिकारिक सर्टिफिकेट जारी किया गया.
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए- प्रोफेसर डॉ. उन्नत पी. पंडित
इस मौके पर बोलते हुए, प्रोफेसर डॉ. उन्नत पी. पंडित ने कहा कि किसी भी पारंपरिक उत्पाद की असली पहचान और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. यह जीआई टैग यह पक्का करने में अहम भूमिका निभाएगा कि अंबाजी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को शुद्ध और असली मोहनथाल प्रसाद मिले. उन्होंने बताया कि अहमदाबाद के 'एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (EDII) ने जीआई-टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए एक खास 'जीआई स्टोर' बनाया है, जहां देश भर की ऐसी अनोखी चीजें दिखाई जाती हैं. यह पहल पारंपरिक उत्पादों की अलग पहचान बनाए रखते हुए उनकी बिक्री क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है.
लाखों भक्तों की आस्था व आध्यात्मिक विरासत का सम्मान- कलेक्टर
इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए, जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा कि मोहनथाल प्रसाद को जीआई टैग मिलना सिर्फ प्रसाद की पहचान को मान्यता देना नहीं है, यह मां जगदंबा में लाखों भक्तों की अटूट आस्था को सम्मान देना और हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करना है. अंबाजी का मोहनथाल प्रसाद अब देश के खास धार्मिक प्रसाद की सूची में शामिल होकर तिरुपति के लड्डू और पलानी के पंचामृतम जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक प्रसाद की श्रेणी में आ गया है.
यह मान्यता मोहनथाल नाम के अनधिकृत इस्तेमाल, नकली और नकल वाले उत्पादों की बिक्री के खिलाफ सख्त कानूनी सुरक्षा देती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि इसे बनाने का पारंपरिक तरीका और इसकी पवित्रता बनी रहे.
इस समारोह में प्रोफेसर डॉ. उन्नत पी. पंडित, जिन्होंने जीआई टैगिंग प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन दिया के साथ-साथ सीआईआई गुजरात टास्क फोर्स के पदाधिकारी, सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि, मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए.
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