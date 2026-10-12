ETV Bharat / bharat

गुजरात : अंबाजी के मोहनथाल प्रसाद को मिला ऐतिहासिक GI टैग, राष्ट्रीय स्तर पर एक खास पहचान बनाई

मोहनथाल प्रसाद के लिए आधिकारिक GI टैग सर्टिफ़िकेट 'श्री अरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट' को सौंपा गया. ( ETV Bharat )

बनासकांठा (गुजरात) : गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, अंबाजी मंदिर के पारंपरिक मोहनथाल प्रसाद को 'जियोग्राफिकल इंडिकेशन' (GI) टैग मिला है. इससे मंदिर की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एक अनोखी राष्ट्रीय पहचान मिली है. नवरात्रि के पहले शुभ दिन पर अंबाजी के चाचर चौक में एक समारोह आयोजित किया गया.

इस अवसर पर पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल और जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर डॉ. उन्नत पी. ​​पंडित की अध्यक्षता और बनासकांठा के जिला कलेक्टर मिहिर पटेल की मौजूदगी में, 'श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट' को मोहनथाल प्रसाद के लिए आधिकारिक जीआई टैग सर्टिफिकेट सौंपा गया.