ETV Bharat / bharat

गुजरात में AAP विधायक, उनकी पत्नी और PA को 7 साल की जेल; जानिए आखिर क्या था पूरा विवाद

दो साल से अधिक की सजा होने के कारण अब चैतर वसावा की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है. पढ़िए पूरी खबर.

AAP MLA Chaitar Vasava
विधायक चैतर वसावा. (ETV Bahrat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजपीपला (गुजरात): आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज आदिवासी नेता और डेडियापाडा से विधायक चैतर वसावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नर्मदा जिले की एक सत्र अदालत ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने, जान से मारने की धमकी देने और जबरन वसूली के मामले में चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतलाबेन वसावा समेत नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की जेल की सख्त सजा सुनाई है.

अदालत ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2 साल से अधिक की सजा होने के कारण अब चैतर वसावा की विधानसभा सदस्यता (विधायक पद) भी खतरे में पड़ गई है.

क्या है पूरा मामला

यह घटना अक्टूबर 2023 की है. डेडियापाडा इलाके के बोगज गांव के पास कुछ किसान वन विभाग की सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से खेती कर रहे थे. वन विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इस संबंध में वन अपराध दर्ज किया और जमीन पर बोई गई अवैध फसल को उखाड़ दिया.

इस कार्रवाई से नाराज होकर विधायक चैतर वसावा ने वन विभाग के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया. आरोप है कि वहां उन्होंने वन अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, एक फॉरेस्टर को थप्पड़ मारा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इलाके में खौफ पैदा करने के लिए विधायक ने हवा में एक राउंड गोली भी चलाई.

इसके बाद वन कर्मचारियों को डरा-धमकाकर किसानों को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया, जिसके चलते एक अन्य स्थान पर वन कर्मियों से जबरन 60,000 रुपये की वसूली की गई.

जांच और गिरफ्तारियां

घटना के बाद वन विभाग ने डेडियापाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की जांच करते हुए नर्मदा पुलिस ने विधायक की पत्नी शकुंतलाबेन वसावा, उनके पीए जितेंद्र वसावा और एक किसान को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी. इस हाई-प्रोफाइल मामले में विधायक चैतर वसावा ने बाद में अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

अदालत में सरकारी पक्ष की मजबूत दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित नायर ने कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत पेश किए. उन्होंने दलील दी कि गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट साफ तौर पर सभी आरोपियों की मिलीभगत और अपराध को साबित करते हैं.

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि चैतर वसावा के खिलाफ पहले भी एक एफआईआर (FIR) दर्ज हो चुकी है, जो दर्शाती है कि उनका व्यवहार सार्वजनिक शांति को भंग करने और कानून को हाथ में लेने वाला रहा है. उन्होंने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उन पर कानून का पालन करने की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता.

सीनियर एडवोकेट एस. के. जोशी सहित दिल्ली और अहमदाबाद के नामचीन वकीलों ने आरोपियों की तरफ से केस लड़ा, लेकिन अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही माना.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

गुजरात आप विधायक को जेल
AAP MLA CHAITAR VASAVA CONVICTED
चैतर वसावा को सजा
CHAITAR VASAVA VERDICT
GUJARAT AAP MLA SENT TO JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.