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गुजरात के 3000 करोड़ के कथित हवाला नेटवर्क तक पहुंची जांच! पटना में 30 लाख कैश बरामदगी के बाद अलर्ट पर IT

पटना में 30 लाख कैश बरामदगी के बाद गुजरात के कथित 3000 करोड़ हवाला नेटवर्क की जांच, तीन कारोबारी हिरासत में. रिपोर्ट- राजीव रंजन

Hawala Racket In Patna
गुजरात हवाला कारोबार तक पहुंची जांच की आंच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 11:31 AM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में 30 लाख रुपये कैश बरामदगी के बाद जांच की दिशा गुजरात के कथित बड़े हवाला नेटवर्क तक पहुंच गई है. बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार देर रात इनोवा क्रिस्टा से 30 लाख रुपये नकद बरामद किए. गाड़ी में सवार गुजरात के तीन कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में करीब 3,000 करोड़ रुपये के कथित हवाला कारोबार से जुड़े होने की जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

इनोवा से बरामद हुए 30 लाख रुपये

पुलिस के अनुसार, संदिग्ध परिस्थितियों में इनोवा क्रिस्टा की तलाशी ली गई, जिसमें 30 लाख रुपये नकद मिले. वाहन में मौजूद तीनों कारोबारी बरामद रकम के स्रोत और उसके इस्तेमाल को लेकर पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद पुलिस ने नकदी और वाहन को जब्त कर लिया.

इनोवा से बरामद हुए 30 लाख रुपये (ETV Bharat)

गुजरात से निकली रकम, कोलकाता होते हुए पटना पहुंचने का दावा

पूछताछ में कारोबारियों ने कथित तौर पर बताया कि वे गुजरात से करीब 3 करोड़ रुपये नकद लेकर कोलकाता पहुंचे थे. वहां किसी व्यक्ति को रकम देने के बाद वे सड़क मार्ग से पटना आए. उनका दावा है कि पटना में 30 लाख रुपये की डिलीवरी की जानी थी. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

हिरासत में गुजरात के तीन कारोबारी

हिरासत में लिए गए कारोबारियों की पहचान संजय कुमार, दिग्विजय ठाकुर और पटेल कारण कुमार सिंधा भाई के रूप में बताई गई है. पुलिस अब इनके मोबाइल, संपर्कों, यात्रा और पैसों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि कैश के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके. पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर बलभद्र आरण्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में भी तलाशी ली. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फ्लैट का बरामद रकम और कथित हवाला नेटवर्क से क्या संबंध है.

Hawala Racket In Patna
कार से जब्त नोट गिनती पुलिस टीम (ETV Bharat)

3000 करोड़ के कथित नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रहीं

पूछताछ में गुजरात से जुड़े करीब 3,000 करोड़ रुपये के कथित हवाला नेटवर्क का जिक्र सामने आने की बात कही जा रही है. अब जांच का फोकस सिर्फ 30 लाख रुपये की बरामदगी तक सीमित नहीं है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गुजरात से देश के दूसरे हिस्सों तक कैश पहुंचाने का कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है या नहीं.

आयकर विभाग ने भी शुरू की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है. आयकर विभाग की टीम भी मामले की जांच कर रही है. एजेंसियां बरामद रकम के स्रोत, संभावित प्राप्तकर्ता और गुजरात-कोलकाता-पटना के बीच हुए कथित कैश ट्रांजैक्शन की कड़ियों को खंगाल रही हैं.

Hawala Racket In Patna
हिरासत में गुजरात के तीन कारोबारी (ETV Bharat)

असली नेटवर्क और रकम के स्रोत की तलाश

जांच एजेंसियों के सामने अब कई सवाल हैं कि 30 लाख रुपये का असली स्रोत क्या है? रकम किसे दी जानी थी? गुजरात से कोलकाता और फिर पटना तक कैश पहुंचाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं? और पूछताछ में सामने आए 3,000 करोड़ रुपए के कथित नेटवर्क की वास्तविकता क्या है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.

पुलिस बोली- जांच जारी, स्थिति बाद में होगी स्पष्ट

लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि- ''मामले की जांच की जा रही है. बरामद रकम और उससे जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद कैश का हवाला कारोबार से वास्तविक संबंध है या नहीं और कथित ₹3,000 करोड़ के नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.''

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