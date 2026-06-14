नाबालिग लड़की को लेकर 5 महीने से था फरार; इंस्टाग्राम की एक फोटो और गूगल सर्च के जाल में ऐसे फंसा आरोपी
गुजरात के नवसारी में 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भागे शादीशुदा आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है.
Published : June 14, 2026 at 3:04 PM IST
नवसारी (गुजरात): अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जो उसे कानून के शिकंजे में पहुंचा देती है। गुजरात के नवसारी जिले के वांसदा इलाके से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पांच महीने से पुलिस को चकमा दे रहे एक शादीशुदा आरोपी को पकड़ने में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटो सबसे बड़ा सुराग बन गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर, नाबालिग लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है.
शादी का झांसा देकर नाबालिग को किया था किडनैप
मूल रूप से डांग जिले की वांसदा तहसील का रहने वाला 21 वर्षीय आरोपी नरेंद्र सोनीराव पवार, 15 साल की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए वांसदा पुलिस स्टेशन ने तुरंत अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस के हाथ लगी सुराग
पुलिस से बचने के लिए आरोपी नरेंद्र ने अपना पुराना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और परिवार व दोस्तों से सारे संपर्क काट लिए थे. इस वजह से पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी. वह लड़की को लेकर महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में छिपकर रह रहा था.
आरोपी को किडनी स्टोन (पथरी) की शिकायत थी, जिसके इलाज के दौरान कराए गए एक्स-रे की एक फोटो उसने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी पत्नी को भेजी. पुलिस को जांच के दौरान यह डिजिटल सबूत हाथ लग गया.
गूगल की मदद से खंगाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स
एक्स-रे की उस फोटो में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम धुंधला सा दिखाई दे रहा था. नवसारी पुलिस के लिए यह धुंधला नाम ही उम्मीद की किरण बन गया. पुलिस ने गूगल की मदद ली और महाराष्ट्र के संबंधित इलाके के डायग्नोस्टिक सेंटर्स को खोजना शुरू किया. पुलिस टीम ने एक के बाद एक कुल 22 सेंटर्स से संपर्क साधा.
लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार 14वें डायग्नोस्टिक सेंटर से पुलिस को कामयाबी मिली. नासिक के एक डॉक्टर ने पुष्टि की कि आरोपी कुछ दिन पहले ही वहां इलाज के लिए आया था. यहीं से पुलिस को आरोपी का नया मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां हाथ लगीं.
गन्ने के खेत में छापा मारकर आरोपी दबोचा
नवसारी के डीएसपी (DYSP) हरेश चांदू ने बताया कि टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों से मिले इनपुट्स के आधार पर आरोपी की सटीक लोकेशन नासिक जिले के पिंपलगांव इलाके में मिली. वांसदा पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत नासिक रवाना हुई और वहां पिंपलगांव के पास एक गन्ने के खेत में घेराबंदी कर छापा मारा. पुलिस ने आरोपी नरेंद्र पवार को मौके से गिरफ्तार कर लिया.
नाबालिग बच्ची सुरक्षित रेस्क्यू
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को पूरी तरह सुरक्षित छुड़ा लिया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया है. पांच महीने तक पुलिस की आंख में धूल झोंकने वाले आरोपी को आखिरकार इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक मेडिकल रिपोर्ट की फोटो ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
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