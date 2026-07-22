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गुजरात अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जमीन मालिकों से एक्सपायर लाइसेंस वालों को जमीन न देने की अपील की गई है.

Gujarat firecracker factory fire
गुजरात के अहमदाबाद के रामोल इलाके में शनिवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुए जबरदस्त धमाके और आग के बाद मौके पर जले हुए अवशेष (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 8:46 AM IST

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अहमदाबाद: अहमदाबाद के रामोल इलाके में शनिवार को एक गैर-कानूनी पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना में से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. यह फैक्ट्री, जिसका लाइसेंस खत्म होने के बाद अधिकारियों ने पहले ही सील कर दिया था, खबर है कि जब यह दुखद घटना हुई, तब यह चोरी-छिपे चल रही थी.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार डीसीपी मयूर पाटिल ने मंगलवार को कहा, 'रामोल इलाके में एक गैर-कानूनी पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई. हमने पहले फैक्ट्री को बंद कर दिया था क्योंकि उसका लाइसेंस 31 मार्च, 2026 को खत्म हो गया था, और जगह को सील कर दिया गया था.

हालांकि, रथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों में पुलिस के व्यस्त होने का फायदा उठाकर, उन्होंने गैर-कानूनी फैक्ट्री को फिर से खोलने की कोशिश की. इससे एक हादसा हुआ और 10 लोगों की जान चली गई.' सीनियर अधिकारी ने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी गैर-कानूनी जगहों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है.

डीसीपी मयूर पाटिल ने कहा, 'भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने जमीन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी ज़मीन पर ऐसी किसी भी फ़ैक्टरी के बारे में कार्रवाई करें जिसके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं. जमीन मालिक अब ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं. पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंतजाम कर दिए हैं.' पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी बिना इजाजत के बने ढांचों को तोड़ने पर नजर रख रहे हैं. आगे की जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें- गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 की मौत, कई घायल

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