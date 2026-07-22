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गुजरात अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई

गुजरात के अहमदाबाद के रामोल इलाके में शनिवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुए जबरदस्त धमाके और आग के बाद मौके पर जले हुए अवशेष ( IANS )

अहमदाबाद: अहमदाबाद के रामोल इलाके में शनिवार को एक गैर-कानूनी पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना में से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. यह फैक्ट्री, जिसका लाइसेंस खत्म होने के बाद अधिकारियों ने पहले ही सील कर दिया था, खबर है कि जब यह दुखद घटना हुई, तब यह चोरी-छिपे चल रही थी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार डीसीपी मयूर पाटिल ने मंगलवार को कहा, 'रामोल इलाके में एक गैर-कानूनी पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई. हमने पहले फैक्ट्री को बंद कर दिया था क्योंकि उसका लाइसेंस 31 मार्च, 2026 को खत्म हो गया था, और जगह को सील कर दिया गया था.