सुप्रीम कोर्ट ने ई कमेटी से ई कोर्ट पोर्टल में बदलाव की मांग वाली याचिका पर विचार करने को कहा, जानें क्या है पूरा मामला
बेंच ने कहा कि, यह याचिका ई-कोर्ट के बेहतर कामकाज के लिए सबसे जरूरी है.
By Sumit Saxena
Published : August 31, 2026 at 9:03 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी ई-समिति को ई-कोर्ट पोर्टल में बदलाव की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया, ताकि अपराधों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निपटारे को सुविधाजनक बनाया जा सके.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच प्रभजोत सिंह ढिल्लों की वकील प्रभास बजाज के जरिए दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. वकील मनिंदर सिंह ने बेंच के सामने ढिल्लों की तरफ से केस लड़ा.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि, हाई कोर्ट द्वारा की गई सिफारिशें विचारधीन थीं और ई-कोर्ट के सुचारू संचालन के लिए पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता थी. उन्होंने कहा कि, कानून में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू होने के बाद समझौता पुलिस पर की जाती है, लेकिन 60 दिनों के बाद इसे ई-कोर्ट पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. सिंह ने निवेदन किया कि इस प्रणाली में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे मामले को सुलझा हुआ दिखाया जा सके और आरोपी को निर्दोष घोषित किया जा सके.
बेंच ने जवाब दिया, "हम आपकी चिंता की तारीफ करते हैं." बेंच ने आगे कहा कि यह पूरी रिट याचिका ई-कमेटी के सामने रखी जाएगी, इस बात पर जोर देते हुए कि यह याचिका ई-कोर्ट के बेहतर कामकाज के लिए सबसे जरूरी है.
बेंच ने रजिस्ट्री को कागजों का पूरा सेट सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी को भेजने का निर्देश दिया और ई-कमेटी से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने और पोर्टल पर जरूरी सुधार करने की कोशिश करने का अनुरोध किया.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक चालान के ऑनलाइन निपटान के लिए वी-कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (DTP) पोर्टल में बदलाव लागू करने का निर्देश देने के लिए एक रिट ऑफ मैंडेमस की मांग की गई थी, ताकि ये सिस्टम कानून के मुताबिक हो सकें. याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 27 सितंबर 2024 के आदेश और 21 अक्टूबर 2024 के फैसले सहित कानूनी आदेशों में जारी निर्देशों का पालन करने की भी मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने यह रिट याचिका इसलिए दायर करने के लिए मजबूर है क्योंकि वर्चुअल कोर्ट (V-कोर्ट) पोर्टल और सिस्टम इस कोर्ट की ई-कमेटी की देखरेख और निर्देशों के तहत डिजाइन और काम करते हैं. इसके अलावा, इन पोर्टल के मौजूदा कामकाज से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है, जिससे उन्हें बिना उनकी जानकारी, समझ या सहमति के, ट्रैफिक अपराधों को कम करते हुए 'दोषी' होने की दलील देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."
याचिका में कहा गया है कि वी-कोर्ट सिस्टम के साथ सबसे जरूरी और बुनियादी मुद्दा यह है कि कंपाउंडेबल अपराधों के लिए, वी-कोर्ट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम गलत तरीके से जुर्माना भुगतान को गुनाह कबूल करने की दलील मान लेता है, जिससे सजा हो जाती है, जो किसी आपराधिक मामले में पीड़ित और आरोपी के बीच का समझौता तय कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है.
इसमें आगे कहा गया, "दूसरे शब्दों में, वी-कोर्ट वेबसाइट पर अपराधों को कंपाउंड (समझौता) करते समय, नागरिक अनजाने में गुनाह कबूल कर लेते हैं, जिससे उन्हें सजा हो जाती है, और उन्हें इस तरह के काम के नतीजे भी नहीं पता होते."
नोट: (कंपाउंडेबल अपराध, Compoundable Offence वे अपराध हैं जिनमें पीड़ित (शिकायतकर्ता) और आरोपी आपस में समझौता कर सकते हैं और मामले को खत्म कर सकते हैं)
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