करूर हादसे पर मद्रास हाईकोर्ट ने टाइट किया पेंच, राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए दिया दिशानिर्देश!

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अनुमति देने में देरी करेगी, तो अदालत को पार्टी की बैठकों की अनुमति देने का आदेश देना होगा.

Political parties rallies
करूर हादसे पर मद्रास हाईकोर्ट ने टाइट किया पेंच. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को 20 नवंबर तक राजनीतिक दलों की बैठकों के लिए दिशानिर्देश लाने का आदेश दिया है.

गौर करें तो 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में टीवीके के एक चुनाव अभियान के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद, मद्रास उच्च न्यायालय में राजनीतिक दलों की बैठकों और रैलियों के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश देने की मांग करते हुए मामले दायर किए गए थे.

ये मामले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन की पीठ में सुनवाई के लिए आए. उस समय, तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रन ने बताया कि 25 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी.

इसके बाद, दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में सभी पक्षों के साथ एक बैठक हुई. इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले दलों पर जुर्माना लगाने, बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या के अनुसार जमानत राशि जमा करने की बात कही गई.

साथ ही बैठक के लिए आवेदन कब प्रस्तुत करना है और बैठक के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दल की मान्यता रद्द करने के बारे में जानकारी दी गई.

नए दिशानिर्देशों में राजनीतिक दलों को अपनी राय व्यक्त करने का समय भी दिया गया है. तदनुसार, 20 मान्यता प्राप्त दलों और 40 पंजीकृत दलों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया गया था.

गौर करें तो इस पर कुछ दलों ने ही अपनी राय व्यक्त की है. कई दलों ने अभी तक अपनी राय व्यक्त नहीं की है. यह भी बताया गया कि दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए.

इसके बाद, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने कहा कि पार्टी की बैठकों के लिए कम से कम 5 दिन पहले अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अनुमति देने में देरी करती है, तो अदालत को पार्टी की बैठकों की अनुमति देने का आदेश देना होगा.

टीवीके सहित, जिन पार्टियों ने परामर्श बैठक में भाग नहीं लिया, उन्हें तुरंत सरकार के समक्ष अपनी राय रखनी चाहिए. दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए 30 दिन का समय नहीं दिया जा सकता. इसलिए, उन्होंने सुनवाई स्थगित कर दी और सरकार को 20 नवंबर तक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया.

TAGGED:

GUIDELINES FOR POLITICAL PARTIES
TAMIL NADU GOVERNMENT
KARUR STAMPEDE
ACTOR VIJAY RALLY
POLITICAL PARTIES RALLIES

