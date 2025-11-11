ETV Bharat / bharat

करूर हादसे पर मद्रास हाईकोर्ट ने टाइट किया पेंच, राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए दिया दिशानिर्देश!

करूर हादसे पर मद्रास हाईकोर्ट ने टाइट किया पेंच. ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को 20 नवंबर तक राजनीतिक दलों की बैठकों के लिए दिशानिर्देश लाने का आदेश दिया है. गौर करें तो 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में टीवीके के एक चुनाव अभियान के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद, मद्रास उच्च न्यायालय में राजनीतिक दलों की बैठकों और रैलियों के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश देने की मांग करते हुए मामले दायर किए गए थे. ये मामले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन की पीठ में सुनवाई के लिए आए. उस समय, तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रन ने बताया कि 25 अक्टूबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी. इसके बाद, दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में सभी पक्षों के साथ एक बैठक हुई. इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले दलों पर जुर्माना लगाने, बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या के अनुसार जमानत राशि जमा करने की बात कही गई. साथ ही बैठक के लिए आवेदन कब प्रस्तुत करना है और बैठक के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दल की मान्यता रद्द करने के बारे में जानकारी दी गई.