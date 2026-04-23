राम मंदिर में 29 अप्रैल को होने वाले समारोह के लिए अतिथियों को फॉलो करनी होगी गाइडलाइन, जानें है क्या
समारोह में शामिल होने वाले लगभग 1000 अतिथियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है. इसमें गाइडलाइन भी लिखी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 2:18 PM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर में 29 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल होने वाले लगभग 1000 अतिथियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है. इसमें गाइडलाइन भी लिखी गई है.
अतिथियों को गर्मी से बचाव के लिए गमछा रखने की अपील की गई है. साथ ही लाइसेंसी असलहों व निजी व सरकारी सुरक्षाकर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.
वैशाख शुक्ल त्रयोदशी 29 अप्रैल 2026 को सायंकाल पांच बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शिव मंदिर पर ध्वज आरोहण किया जाना है.
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर परिसर के सभी मन्दिरों में देवी-देवताओं के विग्रहों की प्राण- प्रतिष्ठा के पश्चात मुख्य मंदिर सहित माता अन्नपूर्णा, सूर्यदेव, हनुमान जी और गणेश मन्दिर के शिखरों पर धर्म ध्वजा का आरोहण हो चुका है.
बताया कि 29 अप्रैल को शिव मंदिर पर आयोजित ध्जव आरोहण समारोह में अतिथियों को शाम चार बजे तक समारोह स्थल परन पहुंचने का निर्देश दिया गया है.
वह रंगमहल आश्रम, अमावां राम मंदिर होते हुए रामगुलेला मंदिर बैरियर व बिरला धर्मशाला के सामने जगदुरु रामानन्दाचार्य द्वार से प्रवेश कर सकते हैं.
अतिथियों के लिए गाइडलाइन जारी
1-निमंत्रण केवल व्यक्तिगत है, अपने साथ किसी अन्य को लाने की अनुमति नहीं है
2-मोबाइल को प्रवेश द्वार पर ही लॉकर में जमा करना होगा, अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा.
3-जूता-चप्पल पहन कर कार्यक्रम में बैठ सकते हैं.
4- लाइसेंसी असलहों व सुरक्षाकर्मियों का प्रवेश वर्जित रहेगा.
5-सिख बंधु नियमानुसार साइज की कृपाण अपने साथ रख सकते हैं.
यहां बनाई गई पार्किंग
टेढ़ी बाजार चौराहे पर अरुन्धती भवन पार्किंग
टेढ़ी बाजार से गोकुल भवन की ओर भी पार्किंग स्थान
रामपथ पर उदया पब्लिक स्कूल से परिक्रमा मार्ग पर ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़ी कर के पैदल उनवल बैरियर, रामकोट बैरियर होते हुए रंगमहल आश्रम की ओर से प्रवेश दिया जाएगा.
गर्मी देखते हुए सिर ढकने के लिए रखे गमछा
भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते ट्रस्ट ने अतिथियों से अपील की है कि वह धूप से बचाव के लिए सिर ढकने के लिए अपने साथ गमछा रखें. कार्यक्रम स्थल पर अल्पाहार, पानी की सुविधा मिलेगी.