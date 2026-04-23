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राम मंदिर में 29 अप्रैल को होने वाले समारोह के लिए अतिथियों को फॉलो करनी होगी गाइडलाइन, जानें है क्या

अयोध्या के राम मंदिर में रामलला. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर में 29 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल होने वाले लगभग 1000 अतिथियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है. इसमें गाइडलाइन भी लिखी गई है. अतिथियों को गर्मी से बचाव के लिए गमछा रखने की अपील की गई है. साथ ही लाइसेंसी असलहों व निजी व सरकारी सुरक्षाकर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. अयोध्या के राम मंदिर में रामलला. (ईटीवी भारत) वैशाख शुक्ल त्रयोदशी 29 अप्रैल 2026 को सायंकाल पांच बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शिव मंदिर पर ध्वज आरोहण किया जाना है. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर परिसर के सभी मन्दिरों में देवी-देवताओं के विग्रहों की प्राण- प्रतिष्ठा के पश्चात मुख्य मंदिर सहित माता अन्नपूर्णा, सूर्यदेव, हनुमान जी और गणेश मन्दिर के शिखरों पर धर्म ध्वजा का आरोहण हो चुका है. बताया कि 29 अप्रैल को शिव मंदिर पर आयोजित ध्जव आरोहण समारोह में अतिथियों को शाम चार बजे तक समारोह स्थल परन पहुंचने का निर्देश दिया गया है. वह रंगमहल आश्रम, अमावां राम मंदिर होते हुए रामगुलेला मंदिर बैरियर व बिरला धर्मशाला के सामने जगदुरु रामानन्दाचार्य द्वार से प्रवेश कर सकते हैं.