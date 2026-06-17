GTA चीफ अनित थापा ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले CM शुभेंदु ने किया था कुर्सियांग का दौरा
जीटीए चीफ अनित थापा ने इस्तीफा दे दिया है. इस पर रोशन गिरी ने कहा, बहुत भ्रष्टाचार किया...
Published : June 17, 2026 at 5:31 PM IST
दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहाड़ी राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है. यहां अनित थापा ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के चीफ एग्जीक्यूटिव पद से इस्तीफा दे दिया है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कुर्सियांग दौरे के ठीक एक दिन बाद अनित थापा के अचानक इस्तीफे से पहाड़ी इलाकों के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. बुधवार को उनके फैसले की खबर आते ही, पहाड़ी इलाकों में जीटीए के भविष्य को लेकर हर तरफ अटकलें लगने लगीं.
अनित थापा के इस्तीफे के पीछे पहाड़ी इलाकों में बढ़ता राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक मुश्किलें और गंभीर वित्तीय संकट है. कहा जा रहा है कि, यहां पिछले कुछ दिनों से हालात बिगड़ रहे थे. हाल ही में, जीटीए के प्रवक्ता शक्तिप्रसाद शर्मा ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था.
मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कुर्सियांग दौरे के बाद तनाव और बढ़ गया. इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जीटए परियोजनाओं, खासकर टीचर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बहुत कड़ा रुख अपनाया. इसको लेकर उच्चस्तरीय जांच के संकेत दिए गए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुए राजनीतिक बदलाव का असर पहाड़ों के प्रशासनिक ढांचे पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है.
अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए एक भावनात्मक संदेश में, अनित थापा ने सीधे लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "एक नई सरकार बनी है, और लोगों ने इसे बदलाव की चाहत से चुना है. मैं उस जनता के आदेश का सम्मान करता हूं. हालांकि, जब काम करने का माहौल विषाक्त हो जाता है और किसी पर लगातार राजनीतिक बदले की कार्रवाई होती है, तो लोगों के लिए काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है."
वित्तीय संकट पर रोशनी डालते हुए, अनित ने कहा, "हमने लोगों की भलाई के लिए कई प्लान बनाए थे, लेकिन अब जीटीए ट्रेजरी में जरूरी फंड की भारी कमी हो गई है. विकास कार्यों के लिए फंड काफी नहीं हैं, और परियोजना रुके हुए हैं. मुझसे ऐसी खराब हालत में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कहा जा रहा है, जहां वित्तीय मदद या सरकारी अनुदान के सभी रास्ते बंद हो गए हैं. मैं खाली हाथ या गलत कामों या भ्रष्टाचार से समझौता करके सत्ता में नहीं रहना चाहता."
अनित थापा ने आगे कहा कि जहां पहाड़ के लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक असहयोग उन उम्मीदों को पूरा करने में एक बड़ी रुकावट बन गया है. उन्होंने साफ कहा, "जब पहला मकसद बातचीत से हटकर रुकावटें पैदा करने लगे, तो इस्तीफा देना ही सबसे अच्छा तरीका है. हो सकता है कि मैं अब जीटीए चीफ के तौर पर काम न करूं, लेकिन मैं पहाड़ी लोगों के हक की रक्षा के लिए किसी भी दूसरे मंच से लड़ाई जारी रखूंगा. मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा."
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, दार्जिलिंग के भाजपा विधायक नोमान राय ने कहा, "हमने पहले कहा था कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आई, तो जीटीए को खत्म कर दिया जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ है. जिन ताकतों ने अनित थापा और उनके साथियों को बनाए रखा था, वे अब नहीं रहीं. जीटीए असल में खत्म हो गया है. इसलिए, चीफ एग्जीक्यूटिव की भी कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं."
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने कहा, "यह मुख्यमंत्री के जांच के ऐलान का नतीजा है. यह इस्तीफा सिर्फ खुद को बचाने की एक चाल है. इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं होगा. अनित थापा ने जीटीए के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है. उसकी जांच होनी ही चाहिए."
अजय एडवर्ड के इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट के महासचिव दीपू थापा ने कहा, "अनित थापा ने यह फैसला सिर्फ खुद को बचाने के लिए लिया." जीएनएलएफ के महासचिव नीरज जिम्बा ने कहा, "उन्हें (अनित थापा) यह करना ही था. यह उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था. वह इतने लंबे समय से पहाड़ों के लोगों को गुमराह कर रहे थे. निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए."
चुनावों के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवारों ने पहाड़ों की तीनों सीटें जीतीं, तब से जीटीए पर 'भगवा कैंप' का दबाव लगातार बढ़ रहा था. सांसद राजू बिस्टा और पहाड़ों के तीन विधायक को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जीटीए प्रशासनिक बैठक करने का फैसला लिए जाने के बाद अनित थापा को अपनी स्थिति मुश्किल लगने लगी. यह सिर्फ राजनीतिक दबाव ही नहीं था जिसके लिए उन्होंने यह इस्तीफा दिया, साथ ही पहाड़ों में संगठन को एक साथ रखने की चुनौती भी बहुत बड़ी हो गई थी.
विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद से, पहाड़ों में जमीनी स्तर पर भाजपा का असर बढ़ रहा है, कई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के कई सदस्य पहले ही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इन बदलावों ने अनित थापा की राजनीतिक ताकत को गहरा झटका दिया है. अब, हिल्स के लोग हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. मुख्य सवाल यह है कि अनित थापा के जाने के बाद इलाके के प्रशासनिक गतिशीलता और जीटीए का ढांचा कैसे बदलेगा.
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