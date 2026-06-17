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GTA चीफ अनित थापा ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले CM शुभेंदु ने किया था कुर्सियांग का दौरा

GTA चीफ अनित थापा ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले CM शुभेंदु ने किया था कुर्सियांग का दौरा ( ETV Bharat )

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहाड़ी राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है. यहां अनित थापा ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के चीफ एग्जीक्यूटिव पद से इस्तीफा दे दिया है.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कुर्सियांग दौरे के ठीक एक दिन बाद अनित थापा के अचानक इस्तीफे से पहाड़ी इलाकों के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. बुधवार को उनके फैसले की खबर आते ही, पहाड़ी इलाकों में जीटीए के भविष्य को लेकर हर तरफ अटकलें लगने लगीं.

अनित थापा के इस्तीफे के पीछे पहाड़ी इलाकों में बढ़ता राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक मुश्किलें और गंभीर वित्तीय संकट है. कहा जा रहा है कि, यहां पिछले कुछ दिनों से हालात बिगड़ रहे थे. हाल ही में, जीटीए के प्रवक्ता शक्तिप्रसाद शर्मा ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था.

मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कुर्सियांग दौरे के बाद तनाव और बढ़ गया. इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जीटए परियोजनाओं, खासकर टीचर भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बहुत कड़ा रुख अपनाया. इसको लेकर उच्चस्तरीय जांच के संकेत दिए गए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुए राजनीतिक बदलाव का असर पहाड़ों के प्रशासनिक ढांचे पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है.

अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए एक भावनात्मक संदेश में, अनित थापा ने सीधे लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "एक नई सरकार बनी है, और लोगों ने इसे बदलाव की चाहत से चुना है. मैं उस जनता के आदेश का सम्मान करता हूं. हालांकि, जब काम करने का माहौल विषाक्त हो जाता है और किसी पर लगातार राजनीतिक बदले की कार्रवाई होती है, तो लोगों के लिए काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है."

वित्तीय संकट पर रोशनी डालते हुए, अनित ने कहा, "हमने लोगों की भलाई के लिए कई प्लान बनाए थे, लेकिन अब जीटीए ट्रेजरी में जरूरी फंड की भारी कमी हो गई है. विकास कार्यों के लिए फंड काफी नहीं हैं, और परियोजना रुके हुए हैं. मुझसे ऐसी खराब हालत में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कहा जा रहा है, जहां वित्तीय मदद या सरकारी अनुदान के सभी रास्ते बंद हो गए हैं. मैं खाली हाथ या गलत कामों या भ्रष्टाचार से समझौता करके सत्ता में नहीं रहना चाहता."

अनित थापा ने आगे कहा कि जहां पहाड़ के लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक असहयोग उन उम्मीदों को पूरा करने में एक बड़ी रुकावट बन गया है. उन्होंने साफ कहा, "जब पहला मकसद बातचीत से हटकर रुकावटें पैदा करने लगे, तो इस्तीफा देना ही सबसे अच्छा तरीका है. हो सकता है कि मैं अब जीटीए चीफ के तौर पर काम न करूं, लेकिन मैं पहाड़ी लोगों के हक की रक्षा के लिए किसी भी दूसरे मंच से लड़ाई जारी रखूंगा. मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा."