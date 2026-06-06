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आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा टला: चलती ट्रेन से उपद्रवियों ने फेंकी शराब की बोतलें, जीटी एक्सप्रेस का पायलट जख्मी

एर्नाकुलम-बिलासपुर एक्सप्रेस से उपद्रवियों द्वारा फेंकी गई बोतलों और कचरे के कारण सामने से आ रही जीटी एक्सप्रेस का शीशा टूट गया. जानें पूरा मामला.

GT Express Engine Windshield
जीटी एक्सप्रेस इंजन विंडशील्ड टूटा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 7:14 PM IST

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बिट्रगुंटा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कुछ असामाजिक तत्वों की खतरनाक हरकत के कारण एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा. सिंगरायाकोंडा और उलावपाडु रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार रात करीब 1:00 बजे उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव की घटना में जीटी एक्सप्रेस (GT Express) के इंजन का शीशा (विंडशील्ड) टूट गया. इस हमले में ट्रेन के सहायक लोको पायलट जयराम गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्या है घटना

नई दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12616) 'अप' लाइन पर सिंगरायाकोंडा से आगे बढ़ी थी. उसी समय, 'डाउन' लाइन पर सामने से एर्नाकुलम-बिलासपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22816) आ रही थी. दूसरी ट्रेन में सवार कुछ उपद्रवियों ने खाने के बचे हुए पैकेट और शराब की खाली बोतलें ट्रेन से बाहर फेंक दीं. ये चीजें जीटी एक्सप्रेस के इंजन के शीशे से टकराईं, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया.

इसके परिणामस्वरूप अंदर मौजूद सहायक लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना से लोको पायलट अंजैया भी बुरी तरह घबरा गए. ट्रेन को बीच रास्ते में ही कुछ देर के लिए रोका गया और फिर धीरे-धीरे उलावपाडु यार्ड तक ले जाया गया.

विजयवाड़ा में अस्पताल रेफर

घायल सहायक लोको पायलट को शुरुआती इलाज के लिए '108' एम्बुलेंस के ज़रिए उलावपाडु अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद, उन्हें बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा के रेलवे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. ओंगोल रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं.

दूसरे इंजन की व्यवस्था

उलावपाडु रेलवे स्टेशन पर रुकी जीटी एक्सप्रेस को स्थानीय यार्ड में उपलब्ध एक मालगाड़ी का इंजन जोड़कर आगे के लिए रवाना किया गया. सुबह 3:20 बजे बिट्रगुंटा पहुंचने पर, ट्रेन की यात्रा फिर से शुरू होने से पहले एक नए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की व्यवस्था की गई.

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