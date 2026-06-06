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आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा टला: चलती ट्रेन से उपद्रवियों ने फेंकी शराब की बोतलें, जीटी एक्सप्रेस का पायलट जख्मी

बिट्रगुंटा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कुछ असामाजिक तत्वों की खतरनाक हरकत के कारण एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा. सिंगरायाकोंडा और उलावपाडु रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार रात करीब 1:00 बजे उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव की घटना में जीटी एक्सप्रेस (GT Express) के इंजन का शीशा (विंडशील्ड) टूट गया. इस हमले में ट्रेन के सहायक लोको पायलट जयराम गंभीर रूप से घायल हो गए.

क्या है घटना

नई दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12616) 'अप' लाइन पर सिंगरायाकोंडा से आगे बढ़ी थी. उसी समय, 'डाउन' लाइन पर सामने से एर्नाकुलम-बिलासपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22816) आ रही थी. दूसरी ट्रेन में सवार कुछ उपद्रवियों ने खाने के बचे हुए पैकेट और शराब की खाली बोतलें ट्रेन से बाहर फेंक दीं. ये चीजें जीटी एक्सप्रेस के इंजन के शीशे से टकराईं, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया.

इसके परिणामस्वरूप अंदर मौजूद सहायक लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना से लोको पायलट अंजैया भी बुरी तरह घबरा गए. ट्रेन को बीच रास्ते में ही कुछ देर के लिए रोका गया और फिर धीरे-धीरे उलावपाडु यार्ड तक ले जाया गया.

विजयवाड़ा में अस्पताल रेफर