देश में GSVM का बज़ा डंका, सुपर स्पेशलिटी INI परीक्षा के टॉप-10 में तीन डॉक्टर्स
सुपर स्पेशलिटी आईएनआई परीक्षा के साथ ही नीट एसएस परीक्षा में भी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के 40 डॉक्टरों का चयन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 9:22 AM IST
कानपुर: मरीजों के लिए 24 घंटे तैयार रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के डॉक्टर्स ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर स्पेशिलिटी इंस्टीट्यूट आफ नेशनल इंपोर्टेंस (आईएनआई) परीक्षा में खुद का स्थान बनाया है. तीन डॉक्टर्स का इस परीक्षा में चयन हुआ है. खास बात यह है तीनों ही डॉक्टर्स साल 2022 बैच के छात्र हैं. इस सफलता से कॉलेज प्रशासन और डॉक्टरों में भारी उत्साह है.
इसी तरह नीट के सुपर स्पेशिलिटी एग्जाम में 40 छात्रों को सफलता मिली है. जिसके लिए मेडिकल कालेज प्राचार्य डा.संजय काला ने सभी डॉक्टर्स व छात्रों को बधाई दी.
उन्होंने बताया कि, आईएनआई का एग्जाम देश का सबसे हाई-एंड और बेहद कठिन एग्जाम माना जाता है. इसमें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमेर (जिपमर) पुडुचेरी के छात्र-छात्राएं शामिल होते हैं.
इस परीक्षा में जीएसवीएम के सर्जरी विभाग (2022 बैच) के तीन छात्रों ने देश के टॉप-10 में आकर कॉलेज का नाम रोशन किया है. इनमें से एक छात्र ने देश भर में तीसरी रैंक, दूसरे ने आठवीं और तीसरे छात्र ने नौवीं रैंक हासिल की है. वहीं, कॉलेज की एक छात्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में 29वीं रैंक हासिल की है.
नीट सुपर स्पेशलिटी में भी 40 सेलेक्शन , यूपी में सबसे आगे: मेडिकल कालेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया सफलता का यह सिलसिला सिर्फ आईएनआई परीक्षा तक ही सीमित नहीं है. इससे पहले हुए नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में भी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से लगभग 40 डॉक्टरों का चयन हुआ था.
सुपर स्पेशलिटी के मामले में यह आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा (सर्वाधिक) है.
उन्होंने कहा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज सिर्फ मरीजों की देखभाल और बेहतरीन इलाज में ही आगे नहीं है, बल्कि पठन-पाठन और उच्च शिक्षा के स्तर में भी देश में शानदार प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने इस सफलता का श्रेय कॉलेज के माहौल, डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और सरकार के सहयोग को दिया.