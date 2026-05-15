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उत्तराखंड में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, टायर्स गोदाम में छापेमारी कर पकड़ी 10 करोड़ की हेराफेरी, पड़ताल तेज

काशीपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब राज्य कर विभाग की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित एक टायर्स गोदाम पर अचानक छापेमारी की.

Tyres Warehouse GST Raid
काशीपुर में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:44 AM IST

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रुद्रपुर (उत्तराखंड): जिले के काशीपुर स्थित मुरादाबाद रोड ढेला पुल के समीप स्थित प्रतिष्ठित टायर्स गोदाम पर बुधवार को जीएसटी विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी कार्रवाई की. कार्रवाई से व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जांच के दौरान पिछले तीन वर्षों के कारोबारी रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपये के सेल टर्नओवर पर जीएसटी जमा न किए जाने का मामला सामने आया है. जबकि विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है.

राज्य कर विभाग की रुद्रपुर और काशीपुर इकाई की चार टीमों ने संयुक्त रूप से प्रतिष्ठान पर पहुंचकर जांच शुरू की. इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर विनय आहूजा कर रहे थे. सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक लगातार जारी रही. विभागीय अधिकारियों ने प्रतिष्ठान से जुड़े बिलिंग रिकॉर्ड, टैक्स भुगतान से संबंधित दस्तावेज, बिक्री रजिस्टर और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की. जांच के दौरान पिछले तीन वर्षों के कारोबार का रिकॉर्ड खंगाला गया, जिसमें प्रारंभिक जांच में करीब 10 करोड़ रुपये के सेल टर्नओवर पर टैक्स जमा न किए जाने की बात सामने आई है.

साथ ही प्रतिष्ठान से जुड़े कई अहम दस्तावेजों को विभाग द्वारा कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ महिला कर्मचारी और राज्य कर अधिकारी भी मौजूद रहे. छापेमारी की सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर श्याम सुंदर तिरुवा ने बताया कि 4 टीमें काशीपुर जांच करने पहुंची थी, क्योंकि काफी समय से शिकायत मिल रही थी की इनके द्वारा जो बिक्री की जा रही है उसका टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. उसके लिए जांच की जा रही थी और सभी 4 टीमों ने जिसका नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर विनय ओझा कर रहे थे.

कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए है. लगभग 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी प्रकाश में आई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. जिसमें अभी ये 70 लाख रुपए इनके द्वारा जमा किए जा रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी टैक्स निकलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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