बोकारो में रेलवे ट्रैक पर मिले तीन युवकों के शव, जीआरपी ने शुरू की जांच
बोकारो रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक से जीआरपी ने तीन युवकों के शव बरामद किए हैं.
Published : June 4, 2026 at 1:49 PM IST
बोकारो: जिले के राधानगर पंचायत के पास लावाटांड़ में रेलवे ट्रैक पर तीन युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने तीनों शवों को बरामद किया. घटना बोकारो रेलवे स्टेशन से लगभग नौ किलोमीटर दूर स्थित रेलवे ट्रैक की है.
दो युवकों की पहचान
घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी, बोकारो पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतकों में से दो युवकों की पहचान घटनास्थल से मिले आधार कार्ड के आधार पर बबलू सोरेन और दीपक सोरेन के रूप में हुई है. बबलू सोरेन, सूरजलाल सोरेन का बेटा और गोमिया प्रखंड के मडवाडीह, टीकाहारा, बरकी पुनु गांव का निवासी बताया गया है.
घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं
जबकि दूसरे युवक का नाम दीपक सोरेन बताया जा रहा है. पुलिस को घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों युवक ट्रेन की चपेट में आए हैं, हालांकि घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है. जीआरपी मामले की जांच कर रही है अन्य एक मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
बता दें कि बोकारो रेलवे स्टेशन से करीब 8-9 किलोमीटर दूर राधानगर पंचायत के करीब लावाटांड़ से तीन युवकों का शव जीआरपी बोकारो पुलिस ने बरामद किया है.
हमारे गश्ती दल के द्वारा सूचना मिली थी कि एक का आधार कार्ड मिला है, उससे उसकी पहचान हो गई है, मृतक के परिजनों से बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं, वहां के मुखिया से भी बात हुई है. सभी लोग यहां पहुंच रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है: अजय कुमार, थाना प्रभारी, जीआरपी
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