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हजारीबाग में आदिम जनजाति बिरहोर को छात्रों की टोली ने दी मच्छरदानी, केक काटकर मनाया जन्मदिन

बिरहोर परिवार के सदस्यों को मच्छरदानी देते हुए थाना प्रभारी ( Etv Bharat )

हजारीबाग के कई छात्र इन दिनों विलुप्त होती हुई आदिम जनजाति बिरहोर को संरक्षित करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं. छात्रों की टोली जिले के चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में जाकर आदिम जनजाति के लोगों को मच्छरदानी भेंट की है.

बिरहोर टांडा में पहली बार किसी बिरहोर ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. वहीं बिरहोर को मलेरिया और डेंगू से बचाने के लिए मच्छरदानी भेंट की गई.

हजारीबाग: बिरहोर आदिम जनजाति जिसे संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है. ईटीवी भारत कुछ ऐसे छात्रों से मिलने जा रहा है, जो विलुप्त होती हुई जनजाति को संरक्षित करने के लिए अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं. यही नहीं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसको लेकर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है.

छात्रों का कहना है कि मलेरिया और डेंगू से इन्हें बचाने के लिए मच्छरदानी दी गई है, साथ ही प्रेरित भी किया है कि सोने से पहले मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें. छात्रों की टोली ने अपना नाम 'अर्थ एक प्रयास' रखा है. इसके सदस्य बताते हैं कि अपनी पॉकेट मनी और कुछ लोगों से मदद लेकर बिरहोर परिवार के लोगों को मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है. साथ ही उन्हें यह भी बताया गया है कि हर रात मच्छरदानी लगाकर सोए.

केक काटकर मनाया जन्मदिन (Etv Bharat)

थाना प्रभारी ने छात्रों के काम की सराहना की

छाक्षों के प्रयास की सराहना स्थानीय थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने भी की हैं. जब बिरहोर परिवार के सदस्यों को छात्रों द्वारा मच्छरदानी भेंट की जा रही थी, तो चुरचू थाना प्रभारी अश्वनी कुमार भी पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये छात्रा प्रेरणा के स्रोत है, जो अपने पॉकेट मनी से बिरहोर परिवार के लोगों को मदद कर रहे हैं.

थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़े तो निस्संकोच मदद करने का अवसर प्रदान करें. बिरहोर परिवार के लोगों को मदद पहुंचाना खुशी की बात होगी. इन्होंने 'अर्थ एक प्रयास' के सभी सदस्यों को उनके काम के लिए धन्यवाद भी दिया है.

मलेरिया और डेंगू से होगा बचाव

यही नहीं बच्चों की ओर से पहली बार बिरहोर बच्चे का जन्मदिन मनाया गया. बिरहोर बच्चों की जन्मदिन के अवसर पर केक काटा गया और लोगों ने उसे शुभकामना दी. दूसरी ओर मच्छरदानी मिलने पर खुशी जाहिर की. साथ ही उन्होंने कहा कि अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी नहीं होगी.

हजारीबाग के ये छात्र, समाज के दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो समर्थवान हैं, वे दूसरों की मदद जरूर करें, तभी देश और समाज विकासशील से विकसित होगा.

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