ETV Bharat / bharat

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के छत्तीसगढ़ दौरे से छात्रों का मनोबल हुआ मजबूत: विष्णु देव साय

शुभांशु शुक्ला ने बच्चों ने बनाए साइंस मॉडल्स को देखा और उसकी तारीफ की.

GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA
विष्णु देव साय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. शुभांशु शुक्ला नवा रायपुर में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन नवा रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में आयोजित था.

प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने यहां एप्रोन क्लीन रूम गियर्स के साथ स्पेस क्वॉलिफाइड क्लीन रूम को देखा. कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने उपग्रह प्रयोगशाला का उद्घाटन भी इस मौके पर किया. शुभांशु शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के भीतर बनाए गए सूचना डेस्क, VR जोन, ग्राउंड स्टेशन, मिशन कंट्रोल सेंटर, गैलरी और अंतरिक्ष यात्री सूट के बारे में छात्रों से चर्चा की. इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने बच्चों की जिज्ञासा से जुड़े सवालों का बड़ी ही सहजता के साथ जवाब भी दिया.

विष्णु देव साय (ETV Bharat)

बच्चों का बढ़ाया मनोबल

बच्चों से बातचीत के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कहा, जब मैं अंतरिक्ष में था तब वहां से भारत और पृथ्वी को देखना एक अलग तरह का अनुभव था. कैप्टन ने बताया कि धरती बड़ी ही सुंदर वहां से नजर आती है. बच्चों से बातचीत करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा कि हम सभी को मिलकर इस धरती और इस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए. बच्चों से अपील करते हुए कहा कि यहां से जाने के बाद जिसे भी मौका मिले उसे एक पौधा जरुर लगाना चाहिए. कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि धरती और पर्यावरण की रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है.

GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA
विष्णु देव साय (ETV Bharat)

बच्चों के बनाए मॉडल्स को देखा और उसकी तारीफ की

स्कूली छात्रों के बनाए मॉडल्स को भी कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने देखा और उसे बनाने वाले बच्चों की तारीफ की. सीएम ने कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंतरिक्ष यात्री और मिशन गगनयान के सहयोगी रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रायपुर आए हैं. सीएम ने कहा कि हमारे बच्चे काफी होनहार हैं. शुभांशु शुक्ला से मिलकर हमारे बच्चों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है.

खतरनाक स्टंट पर कसडोल पुलिस की सख्त कार्रवाई, कार और बाइक से युवकों ने खतरे में डाली थी जान

शुभांशु शुक्ला से मिलने आए छात्रों ने पूछा, ''धरती पर आने से कैसे मैनेज होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो सामान लेकर गए उसे कैसे मैनेज किया''

हमारे पास सिर्फ धरती है, इसे बचाने का प्रयास हमें करना होगा, मैंने अंतरिक्ष में हर भारतीय के लिए तय की 100 मीटर दूरी:शुभांशु शुक्ला

TAGGED:

ISRO
GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA
ANTARIKSH SANGWARI
मिशन गगनयान
INCREASED MORALE OF CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.