अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, स्कूली बच्चों से स्पेस के किए अनुभव साझा, मेहनत करने की दी सीख
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष संगवारी के तहत जशपुर में स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 4, 2026 at 7:02 PM IST
जशपुर : भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने जशपुर में बच्चों का हौंसला बढ़ाया.शुभांशु शुक्ला यहां अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे. इस दौरान रणजीता स्टेडियम में आयोजित ‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम में जिले के 10 हजार स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूक करना रहा.
स्पेस स्टेशन के अनुभव किए साझा
इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपने 18 दिवसीय अंतरिक्ष प्रवास के अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में जीवन पूरी तरह अनुशासन और समय-सारणी पर आधारित होता है. अधिकांश समय वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाया जाता है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है.
अंतरिक्ष विज्ञान में भविष्य की बड़ी संभावनाएं हैं और जशपुर के बच्चों में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है. बचपन में हमारे पास संसाधन सीमित थे, लेकिन प्रेरणा और मेहनत के बल पर हमने फाइटर पायलट से लेकर अंतरिक्ष यात्री तक का सफर तय किया - शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री
प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन
शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की सलाह दी. कार्यक्रम स्थल पर चंद्रयान, मिशन मंगल, गगनयान और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई. अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित वीडियो भी एलईडी स्क्रीन पर दिखाए गए. इस अवसर पर अंतरिक्ष क्विज, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. साथ ही ‘द मैजिक ऑफ द नाइट स्काई’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया.
कौन हैं शुंभाशु शुक्ला ?
शुक्ला एक्सिओम-4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था. शुक्ला 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे. तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों, पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज उज़्नान्स्की-विस्नीवस्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ शुभांशु शुक्ला ने 18 दिवसीय मिशन के दौरान कई प्रयोग किए.
