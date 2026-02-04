ETV Bharat / bharat

अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, स्कूली बच्चों से स्पेस के किए अनुभव साझा, मेहनत करने की दी सीख

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष संगवारी के तहत जशपुर में स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया.

Program under Space Sangwari
अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 7:02 PM IST

4 Min Read
जशपुर : भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने जशपुर में बच्चों का हौंसला बढ़ाया.शुभांशु शुक्ला यहां अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे. इस दौरान रणजीता स्टेडियम में आयोजित ‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम में जिले के 10 हजार स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूक करना रहा.



स्पेस स्टेशन के अनुभव किए साझा
इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपने 18 दिवसीय अंतरिक्ष प्रवास के अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में जीवन पूरी तरह अनुशासन और समय-सारणी पर आधारित होता है. अधिकांश समय वैज्ञानिक प्रयोगों में लगाया जाता है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है.

अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (Program under Space Sangwari)

अंतरिक्ष विज्ञान में भविष्य की बड़ी संभावनाएं हैं और जशपुर के बच्चों में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है. बचपन में हमारे पास संसाधन सीमित थे, लेकिन प्रेरणा और मेहनत के बल पर हमने फाइटर पायलट से लेकर अंतरिक्ष यात्री तक का सफर तय किया - शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री

Program under Space Sangwari
अंतरिक्ष संगवारी के तहत कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन

शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों से असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की सलाह दी. कार्यक्रम स्थल पर चंद्रयान, मिशन मंगल, गगनयान और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई. अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित वीडियो भी एलईडी स्क्रीन पर दिखाए गए. इस अवसर पर अंतरिक्ष क्विज, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. साथ ही ‘द मैजिक ऑफ द नाइट स्काई’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया.

Exhibition of pictures related to space travel
अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
एकलव्य विद्यालय घोलेंग में ग्राउंड स्टेशन का शुभारंभइसी क्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ग्राम घोलेंग में स्थापित ग्राउंड स्टेशन का शुभारंभ किया. इस ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से विद्यार्थी सैटेलाइट ट्रैकिंग, सिग्नल भेजने-पाने, डेटा रिसीव और मौसम से संबंधित जानकारी को व्यावहारिक रूप से समझ सकेंगे. विद्यालय के विद्यार्थियों देविका दीवान और तपेश्वर साय ने ग्राउंड स्टेशन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी, जिसकी ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने सराहना की. इससे विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा का लाभ मिलेगा.
Exhibition of pictures related to space travel
एकलव्य विद्यालय घोलेंग में ग्राउंड स्टेशन का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विद्यार्थियों से सीधा संवादग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अनुशासन, कड़ी ट्रेनिंग और धैर्य जरूरी है। उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाले देशों की सूची में शामिल करेगा. उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट के सही उपयोग पर भी जोर देते हुए कहा कि आज के समय में सीखने के संसाधनों की कमी नहीं है.
Exhibition related to Gaganyaan
चंद्रयान, मिशन मंगल, गगनयान से जुड़ी प्रदर्शनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की प्रस्तुति को सराहाकार्यक्रम के दौरान शासकीय दृष्टिबाधित विशेष विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने राजकीय गीत ‘अरपा पैरी की धार’ सहित अन्य गीतों की प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा. आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतरिक्ष जागरूकता अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रेरित करने एवं छत्तीसगढ़ के अंतरिक्ष भविष्य के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है.
Shubhanshu Shukla interacted with students
छात्रों से शुभांशु शुक्ला ने किया संवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Happy to see the presentation of visually impaired students
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की प्रस्तुति देखकर हुए खुश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं शुंभाशु शुक्ला ?

शुक्ला एक्सिओम-4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था. शुक्ला 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे. तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों, पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज उज़्नान्स्की-विस्नीवस्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ शुभांशु शुक्ला ने 18 दिवसीय मिशन के दौरान कई प्रयोग किए.



TAGGED:

GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA
शुभांशु शुक्ला
SPACE EXPERIENCES
अंतरिक्ष संगवारी
SPACE SANGWARI PROGRAM

