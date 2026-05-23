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इस इलाके में असामान्य जलस्तर! भूगर्भ जलस्तर गिरने से लोग परेशान, सरकार ने बनाई 900 करोड़ की योजना

पलामू का इलाका नेतरहाट और रांची के तलहटी में मौजूद है. पलामू की सभी नदियों में पहाड़ी इलाके से पानी पहुंचता है और तेजी से निकल जाता है. ग्राउंडवाटर लेवल की बात करें तो लगातार संकट बढ़ रहा है. जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है. पलामू का इलाका रेन शैडो एरिया में और ड्राई भी है. बरसात के मौसम में, पानी तेज़ी से मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है. जिस कारण पानी नहीं रुक पाता है. आने वाले दिनों तो कई इलाकों में 5 से 20 मीटर तक पानी नीचे चला जाएगा :- प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, एक्सपर्ट

दरअसल, पलामू में 283 पंचायत है, जिसमें 47 पंचायत में भूगर्भ जलस्तर सामान्य से काफी नीचे है. इस संबंध में 2022 में पलामू में केंद्र की एक टीम ने सर्वेक्षण किया था और इसे लेकर चिंता भी जाहिर की थी. इन पंचायतों में 400 फीट में भी पानी आसानी से नहीं मिलता है. पलामू के सबसे बड़े शहर मेदिनीनगर के सुदना, बैरिया, आबादगंज, निमियां जैसे इलाके ड्राई जोन है. यहां की स्थिति तो ऐसी है कि 1200 फीट बोरिंग में भी पानी नहीं मिलना मुश्किल है. हालांकि मानसून के बारिश के बाद पलामू में 2.8 से 8 मीटर तक जल स्तर बढ़ जाता है.

पलामू के इलाके में पिछले एक दशक में 1.75 मीटर से अधिक भूगर्भ जल स्तर नीचे चली गई है. पूरे जिले की औसत की बात करें तो पलामू में 18 मीटर नीचे पानी है. जबकि एक दशक पहले तक 16.25 मीटर पर यहां पानी मिल जाता था. हालांकि पलामू के कुछ इलाकों में 3.5 मीटर में ही जलस्तर मौजूद है.

दरअसल, पलामू उत्तरी छोटा नागपुर का हिस्सा है और यह पठारी इलाका है. 5044 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका पठारी क्षेत्र माना जाता है. पलामू रांची और नेतरहाट के पहाड़ियों के तराई में बसा हुआ है. पलामू से कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण यह इलाका रेन शैडो एरिया में आता है. यह इलाका प्रत्येक दूसरे तीसरे वर्ष सुखाड़ जैसी समस्या से जूझता है.

पलामू: झारखंड के पलामू का इलाका असामान्य भूगर्भ जलस्तर के लिए देशभर में चर्चित है. किसी इलाके में जमीन के नीचे पांच मीटर की गहराई पर ही पानी मिल जाता है तो किसी इलाके में 400 मीटर की गहराई तक भी पानी नहीं मिल पाता है. गर्मी के दिनों में पलामू का इलाका भीषण पेयजल के संकट से जूझता है. इस दौरान पलामू का जलस्तर 0.5 से 10 मीटर नीचे तक चल जाता है.

पलामू नदियों से घिरा हुआ है. सोन, कोयल, औरंगा, अमानत, बांकी, बटाने, जिंजोई जैसी कई छोटी बड़ी-नदियां पलामू से होकर गुजरती है. फिर भी गर्मी के दिनों में यहां का जलस्तर तेजी से नीचे चला जाता है. सोन के तटवर्ती क्षेत्र हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज और हैदरनगर के 5 से 10 मीटर पर ही पानी मिल जाता है. इसके अलावा सभी क्षेत्रों में जलस्तर काफी नीचे पहुंच जाता है.

बंद पड़ा चापाकाल (ETV BHARAT)

सोने के तटवर्ती क्षेत्र अधिकतर पथरीली नहीं है. पिछले एक दशक में पलामू के इलाके में तेजी से डीप बोरिंग का भी कॉन्सेप्ट बढ़ा है. रिकॉर्ड के अनुसार, पलामू में 23,404 चापाकल हैं, जिसमें से गर्मी के दिनों में चार सौ से भी अधिक चापाकल सूख जाते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू में कुल 3.47 लाख परिवार है. बोरिंग की आधिकारिक जानकारी प्रशासन के पास नहीं है. लेकिन एक लाख से भी अधिक घरों में बोरिंग हैं.

गांव में लगा जलमीनार (ETV BHARAT)

जनसंख्या बढ़ने के चलते पानी की आवश्यकता भी बढ़ी है. शुरुआती दौर में झरने, नदियां, आहार पोखर भी सुख गए. पानी के लिए लोगों को निर्भरता धीरे-धीरे बोरिंग पर बढ़ती गई और बाद में डीप बोरिंग का भी दौर भी शुरू हो गया. यही वजह है कि जल स्तर नीचे जा रहा है. जलस्तर रिचार्ज नहीं हो रहा है और हम पानी को निकालते जा रहे हैं. आने वाले दिनों में यह संकट और भी बढ़ेगा. पलामू के असामान्य जल स्तर की बात करें तो यह इलाका पठारी क्षेत्र में है. चट्टानों की श्रृंखला के नीचे पानी होता है, इसके दोहन से पानी लगातार नीचे चला जाता है:- कौशल किशोर जायसवाल, पर्यावरणविद

पानी संरक्षण के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक

पलामू के इलाके में भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. सरकारी आयोजनों में लोगों से अपने घरों में वाटर कंजर्वेशन प्लान तैयार करने की अपील की जा रही है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजना भी तैयार किया है.

पहले चरण में सभी चापाकल में सोख्ता बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना को लागू किया है. सभी सरकारी भवनों का सर्वे किया गया है और वहां वॉटर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया जा रहा है. पलामू के इलाके में वाटर कंजर्वेशन प्लान को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही है. सरकार के द्वारा चेक डैम, डोभा, आहार और तालाब का भी निर्माण करवाया गया है.

ड्राई जोन इलाका (ETV BHARAT)

पलामू का वाटर लेवल 18 मीटर के करीब है. गर्मी के दिनों में यह नीचे चली जाती है. वाटर कंजर्वेशन को लेकर योजना तैयार किया गया है लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है. चापाकल में 15वें वित्त के पैसे से सोख्ता बनाने की योजना तैयार की गई आंगनबाड़ी केंद्रों में यह कार्य पूरा हो गया है. वाटर कंजर्वेशन को लेकर लोगों को कई बातें भी बताई जा रही है और सरकारी भवनों में भी इसे देखा जा रहा है:- जेसन होरो, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल

जलाशयों में पानी भरने के लिए 900 करोड़ की तैयार की गई योजना

पलामू में पानी को संकट दूर करने के लिए सरकार ने सोन कोयल औरंगा पाइपलाइन परियोजना भी शुरू किया है. करीब 900 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से पलामू के सभी जलाशय में नदियों का पानी पहुंचाना है. 2023 में इस परियोजना की शुरुआत हुई है. जुलाई से अक्टूबर के महीने तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी को उठाया जाएगा और जलाशय में इसे डाला जाएगा.

इस परियोजना से पलामू के 95 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं. कोयल नदी से पाइपलाइन के जरिए रानीताल, टेमराई, मेदिनीनगर के जलाशय को जोड़ा जाना है. औरंगाबाद नदी पाइपलाइन परियोजना से मलय, पनघटवा, कचहड़वा टांड़, कुन्देलवा, वाहेरधवा नाला समेत अन्य छोटे-बड़े नाले में पानी पहुंचाई जाएगी.

सप्लाई कनेक्शन के जरिए पानी की सुविधा (ETV BHARAT)

वहीं, सोन से बतरे, धनकई, ताली, सुखनदिया, करमा कला आदि जलाशय को भरा जाना है. प्रतिवर्ष कोयल से 4.498 एमसीएम, औरंगा नदी से 19.429 एमसीएम और सोन नदी से 7.470 एमसीएम पानी उठाया जाना है. मंडल डैम परियोजना के पूरा होने से सीधे तौर पर मेदिनीनगर के भी भूगर्भ जलस्तर प्रभावित होगा. पाइपलाइन परियोजना के पूरा होने से पलामू के भूगर्भ जल स्तर में सुधार होने की उम्मीद है.

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