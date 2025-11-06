ETV Bharat / bharat

मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से दो घंटे पहले आरोपी को बताया जाए गिरफ्तारी का आधार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में बताए जाने चाहिए. वह भी उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड कार्यवाही के लिए पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने का संवैधानिक आदेश सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है और गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न बताने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार मिल जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस तरह किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित नहीं किया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा,. इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी."

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हम दूसरे मुद्दे के संबंध में यह मानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार न देने से सीआरपीसी 1973 की धारा 50 (अब बीएनएसएस 2023 की धारा 47) के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर ऐसी गिरफ्तारी अमान्य नहीं होगी, बशर्ते कि उक्त आधार उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से दो घंटे पहले लिखित रूप में दिए जाएं."

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की उपरोक्त अनुसूची का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने का संवैधानिक आदेश, भारतीय दंड संहिता 1860 (अब बीएनएस 2023) के तहत अपराधों सहित सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है.

पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में बताए जाने चाहिए. ऐसे मामलों में, जहां गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/व्यक्ति गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताने में असमर्थ हो, ऐसा मौखिक रूप से किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा," उक्त आधारों को उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड कार्यवाही के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए." पीठ ने कहा, "उपरोक्त का पालन न करने की स्थिति में, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा करने की स्वतंत्रता होगी."

पीठ ने कहा कि दो घंटे की अवधि यह सुनिश्चित करेगी कि वकील के पास गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और रिमांड का विरोध करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति का कुशलतापूर्वक और सक्षमता से बचाव करने के लिए रेलिवेंट मटेरिय कलेक्ट करने के लिए पर्याप्त समय हो. पीठ ने अपने 52-पेज के फैसले में कहा कि इससे कम समय ऐसी तैयारी को भ्रामक बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक और वैधानिक आदेश का पालन नहीं हो सकता.