ETV Bharat / bharat

मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से दो घंटे पहले आरोपी को बताया जाए गिरफ्तारी का आधार: सुप्रीम कोर्ट

अरेस्ट किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में बताए जाने चाहिए.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 6, 2025 at 9:26 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अरेस्ट किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में बताए जाने चाहिए. वह भी उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड कार्यवाही के लिए पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने का संवैधानिक आदेश सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है और गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न बताने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार मिल जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस तरह किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित नहीं किया जाता है, तो यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा,. इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा, जिससे गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी."

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हम दूसरे मुद्दे के संबंध में यह मानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार न देने से सीआरपीसी 1973 की धारा 50 (अब बीएनएसएस 2023 की धारा 47) के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर ऐसी गिरफ्तारी अमान्य नहीं होगी, बशर्ते कि उक्त आधार उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से दो घंटे पहले लिखित रूप में दिए जाएं."

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की उपरोक्त अनुसूची का पालन नहीं किया जाता है, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने का संवैधानिक आदेश, भारतीय दंड संहिता 1860 (अब बीएनएस 2023) के तहत अपराधों सहित सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है.

पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में बताए जाने चाहिए. ऐसे मामलों में, जहां गिरफ्तार करने वाला अधिकारी/व्यक्ति गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताने में असमर्थ हो, ऐसा मौखिक रूप से किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा," उक्त आधारों को उचित समय के भीतर और किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड कार्यवाही के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए." पीठ ने कहा, "उपरोक्त का पालन न करने की स्थिति में, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा करने की स्वतंत्रता होगी."

पीठ ने कहा कि दो घंटे की अवधि यह सुनिश्चित करेगी कि वकील के पास गिरफ्तारी के आधार की जांच करने और रिमांड का विरोध करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति का कुशलतापूर्वक और सक्षमता से बचाव करने के लिए रेलिवेंट मटेरिय कलेक्ट करने के लिए पर्याप्त समय हो. पीठ ने अपने 52-पेज के फैसले में कहा कि इससे कम समय ऐसी तैयारी को भ्रामक बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक और वैधानिक आदेश का पालन नहीं हो सकता.

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मसीह ने कहा, "इस प्रकार रिमांड के लिए पेशी से पहले दो घंटे की समय सीमा अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और आपराधिक जाँच की संचालनात्मक निरंतरता को बनाए रखने के बीच एक उचित संतुलन बनाती है."

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आलोक में और उसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा है, जिसे संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है.

पीठ ने कहा कि जो कानूनी स्थिति उभर कर आती है वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में प्रदत्त संवैधानिक अधिदेश केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के रूप में एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है.

पीठ ने कहा कि संवैधानिक अधिदेश का उद्देश्य और मंशा गिरफ्तार व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए तैयार करना है, और अगर अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों को प्रतिबंधात्मक रूप से पढ़ा जाता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का इसका इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि सीमित हो जाएगा और अनुपयोगी हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस अदालत का मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के संवैधानिक अधिदेश के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए और इन आधारों को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में होना चाहिए."

यह निर्णय जुलाई 2024 में मुंबई में हुए एक चर्चित हिट-एंड-रन मामले में आरोपी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से संबंधित एक मामले में आया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक खामियों को स्वीकार किया था, लेकिन इसे अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत से बचने के कथित प्रयासों की ओर इशारा किया था.

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसे गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने के कारण उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आपराधिक अपील में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि न्यायालय याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, और नोटिस केवल मुद्दों को सुलझाने और स्पष्टता लाने के लिए जारी किया गया था, और उसी स्थिति पर पहुंचकर उसका निपटारा कर दिया गया."

यह भी पढ़ें- 2002 की सूची के आधार पर SIR क्यों किया जा रहा है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने ECI को हलफनामा दाखिल करने को कहा

TAGGED:

GROUNDS OF ARREST
SUPREME COURT ON ARREST
ARREST PERSON
SC ON GROUNDS OF ARREST
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.