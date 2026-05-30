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कहीं हरियाली, कहीं बदहाली, कितने साफ और सुरक्षित हरियाणा के पार्क? देखें ग्राउंड रिपोर्ट

ईटीवी भारत ने हरियाणा के पार्कों का रियलिटी चेक किया. जानें फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार और चंडीगढ़ में पार्कों की स्थिति कैसी है.

Parks Condition in Haryana
Parks Condition in Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 30, 2026 at 9:03 AM IST

17 Min Read
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चंडीगढ़: हरियाणा के पार्कों को सरकार ग्रीन लंग्स, फिटनेट हब और फैमिली स्पॉट के तौर पर प्रमोट कर रही है. हर साल पार्कों के रख रखाव पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें एक जैसी नहीं दिखती. कहीं तो शानदार पार्क, अच्छे ट्रैक, हरियाली, साफ-सफाई, अच्छे शौचालय, और पीने के पानी की सुविधा है. कहीं देखरेख के अभाव में पार्क खंडहर हो रहे हैं. हरियाणा के पार्कों की स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया. जानें ग्राउंड जीरो पर कैसी है हरियाणा के पार्कों की हालत.

फरीदाबाद के पार्कों की स्थिति: हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 500 के करीब छोटे बड़े पार्क हैं. उसकी देखरेख नगर निगम और FMDA करता है. हालांकि इनमें कुछ ऐसे पार्क हैं, जो बहुत ही बढ़िया स्थिति में हैं, जबकि कुछ पार्कों की हालत बहुत खराब है. सबसे पहले बात जिले के सबसे बड़े सेक्टर-12 में स्थित टाउन पार्क की. 43 एकड़ में फैला टाउन पार्क इतना शानदार है कि ये अब पर्यटन का केंद्र बन गया है. यहां बच्चों के लिए अच्छे झूले, बड़ों के लिए ओपन जिम, पढ़ने के शौकीनों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बुजुर्गों के बैठने के लिए साफ-सुथरे बैंच, पीने के पानी की सुविधा और साफ-सुथरे शौचालय हैं.

कितने साफ और सुरक्षित हरियाणा के पार्क? देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

कैसी है टाउन पार्क की स्थिति? फरीदाबाद टाउन पार्क में बर्ड हाउस बना है. जहां सैकड़ों पक्षी रहते हैं. इस बर्ड हाउस में पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है. यहां अनोखी फ्लावर वॉच है, जो सूर्य की रोशनी से चलती है. पार्क में कई खूबसूरत फाउंटेन, रंग-बिरंगे फूल लगे हैं. जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं. हजारों की संख्या में लगे हरे भरे पेड़ और मुलायम घास हर व्यक्ति का मन मोह लेती है. इस पार्क में साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. यहां एक ओपन थिएटर भी है. जिसमें करीब 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. इस ओपन थिएटर में अकसर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

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फरीदाबाद के पार्कों की स्थिति (ETV Bharat)

पार्क में सीसीटीवी और गार्ड मौजूद: पार्क में 350 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा भी लगा है. जो इसकी शान को और भी बढ़ा देता है. पार्क में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है. दिन-रात यहां गार्ड और पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. एक पीसीआर पार्क के बाहर तैनात रहती है, ताकि कोई उपद्रव ना कर सके. यही वजह है कि फरीदाबाद का टाउन पार्क पिकनिक स्पोट बन चुका है. सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी यहां घूमने आते हैं.

सेक्टर-10 स्थित पार्क की हालत खस्ता: ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद के सभी पार्क बहुत अच्छे हैं. यहां सेक्टर-10 में स्थित पार्क की हालत खस्ता है. पॉश इलाके में स्थित इस पार्क में ओपन जिम बनाया गया था. जिसकी मशीने टूटी पड़ी हैं. बच्चों के टूटे हुए झूले हादसों को न्योता दे रहे हैं. पार्क का मैदान ऊंचा-नीचा है. ना यहां पीने के पानी की सुविधा है और ना ही सुरक्षा. पार्क का मेन गेट टूट चुका है. कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है.

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सेक्टर-10 स्थित पार्क की हालत खस्ता (ETV Bharat)

कैसी है कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े पार्क की स्थिति? ऐसी ही स्थिति कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क की है. नेशनल हाईवे-44 पर बने इस पार्क का एक हिस्सा तो शानदार है, वहीं दूसरा हिस्सा विकास के लिए तरस रहा है. बीते 6 महीने से पार्क में लाखों रुपये की लागत से बना फव्वारा बंद पड़ा है. एक हिस्से को कचरे का ढेर बना दिया गया है. पार्क के कुछ डस्टबीन टूटे हुए हैं. इस पार्क के बाहर बने फूड आउटलेट देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुके हैं. वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो, जैसे ही आप पार्क में एंट्री करोगे, तो हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे. साफ-सफाई बेहतर मिलेगी. बैठने के लिए अच्छे बैंच और हरी भरी घास मिलेगी. जो पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाती है. पार्क का एंट्री वाला हिस्सा तो शानदार है, लेकिन दूसरा हिस्सा विकास के लिए तरस रहा है.

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कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े पार्क के बाहर लगे आउटलेट बदहाल (ETV Bharat)

हिसार के ताऊ देवीलाल टाउन पार्क का रियलिटी चेक: हिसार में पांच बड़े पार्क हैं. इन पार्कों में ताऊ देवीलाल टाउन पार्क सबसे बड़ा है. जिसमें हर प्रकार की सुविधा है. टाउन पार्क की खासियत ये है कि इसमें शीशे से बना हुआ ब्रिज है. लोग इसपर चलते हैं और झील का नजारा लेते हैं. यहां सुंदर गाने वाले फव्वारे लगे हुए हैं. घूमने फिरने के लिए अच्छे ट्रैक बने हुए हैं. पार्क में चारों तरफ फूल-पौधे लगे हैं. ये पार्क हुडा विभाग के अंतर्गत आता है. वही हिसार में तीन जिंदल पार्क हैं. जिनका रखरखाव जिंदल कंपनी द्वारा किया जाता है. हिसार के पांचों पार्कों की स्थिति काफी बढ़िया है.

  • जिंदल टावर पार्क में काफी ऊंचा टावर लगा हुआ है. जिसमें लोग ऊंचाई पर चढ़कर पूरे शहर को देख सकते हैं. यही इस पार्क की बड़ी खासियत है. पार्क की हरियाली देख कर लोगों की दिल खुश हो जाता है. वो खुद को सेल्फी लिए बिना नहीं रोक पाते.
  • दूसरा पार्क जिंदल सिटी में है. ये भी काफी सुंदर बनाया हुआ है. शहर के लोग यहां घूमने फिरने आते हैं.
  • तीसरा जिंदल पार्क मिल गेट एरिया में है. भले ही मिल गेट एरिया काफी पिछड़ा इलाका पड़ता है. वहां भी पार्क को काफी सुंदर बनाया गया है. घूमने के लिए अच्छे ट्रैक हैं. वक्त पर रखरखाव होता है. तीनों पार्कों की जिंदल कंपनी द्वारा देखभाल की जाती है.

हिसार के पार्कों की स्थिति अच्छी: हिसार का सबसे पुराना पार्क मधुबन पार्क है, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पास है. यहां बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं. बहुत पहले यहां चिड़ियाघर होता था, परंतु अब चिड़ियाघर नहीं है. पार्क में फूलों के पौधे लगे हुए हैं. पार्क के साथ लगता महावीर स्टेडियम है. ये पार्क नगर निगम के अधीन आता है. इसमें भी लोग सैर करने के लिए आते हैं. अन्य पार्कों के मुकाबले मधुबन पार्क का रखरखाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहां हर तरह की सुविधाएं हैं. जो कोई कमियां हैं उन पर काम चल रहा है. शहर की और कॉलोनियों में छोटे पार्क हैं. कुछ एक में मरम्मत का काम चल रहा है.

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ताऊ देवीलाल पार्क (ETV Bharat)

चंडीगढ़ के पार्कों का रियलिटी चेक: चंडीगढ़ में भी ईटीवी भारत की टीम ने पार्कों का जयजा लिया. सबसे पहली हमारी टीम सेक्टर-1 के रॉक गार्डन में पहुंची. चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कबाड़ से जुगाड़ (Waste-to-Wonder) की अवधारणा के लिए विश्व प्रसिद्ध है. ये नेक चंद सैनी ने 1957 में बनाया था. 40 एकड़ में फैला एक अनोखा मूर्तिकला उद्यान है. जो रियलिटी चेक में पास मिला. यहां पीने के पानी से लेकर, अच्छे वॉशरूम, साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली.

रॉक गार्डन की प्रमुख खासियतें:

  • वेस्ट मटीरियल से निर्मित: ये पूरी तरह से औद्योगिक और घरेलू कचरे से बना है, जिसमें टूटी हुई चूड़ियां, सिंक, टाइलें, बोतलें, और मिट्टी के बर्तन जैसी बेकार वस्तुओं का उपयोग किया गया है.
  • कलाकार की कल्पना: यहां हजारों मूर्तियां हैं, जो मुख्य रूप से इंसान, जानवरों और नर्तकियों को दर्शाती हैं, जो रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण हैं.
  • अनूठी वास्तुकला: ये एक भूलभुलैया (maze) की तरह है, जिसमें तंग रास्ते, मेहराबदार पुल, कृत्रिम झरने और खुले थिएटर हैं.
  • सतत विकास का प्रतीक: ये कचरे के पुनर्चक्रण (recycling) का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो EdTerra Edventures की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है.

चंडीगढ़ का रोज गार्डन शानदार: विदेशी पर्यटक भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं. वहीं सेक्टर-16 का जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन माना जाता है. करीब 30 एकड़ में फैले इस गार्डन में हजारों किस्मों के गुलाब लगे हैं. ये गार्डन भी वेल मेंटेन है. इसमें वो सभी सुविधाएं हैं, जो एक आदर्श पार्क में होनी चाहिए. सुबह-शाम यहां लोग वॉक, रनिंग और एक्सरसाइज के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा सेक्टर-36 का गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस अपनी खुशबूदार पौधों के लिए जाना जाता है, जबकि सेक्टर-3 का बोगनवेलिया गार्डन रंग-बिरंगे फूलों से लोगों को आकर्षित करता है. सेक्टर-35 का टोपियरी पार्क बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय है. यहां झाड़ियों को जानवरों के आकार में काटकर तैयार किया गया है. वहीं सेक्टर-36 का हिबिस्कस गार्डन अलग-अलग किस्मों के गुड़हल के फूलों के लिए जाना जाता है.

जापानी गार्डन में रखरखाव का अभाव: चंडीगढ़ का जापानी गार्डन रखरखाव के अभाव में खंडहर होता जा रहा है. जापानी संस्कृति से प्रेरित इस गार्डन में पैगोडा स्टाइल टावर, झरने, वाटर बॉडी, मेडिटेशन सेंटर, बुद्ध प्रतिमा और गोल्डन बैंबू जैसी कई खास चीजें बनाई गई थीं. दोनों हिस्सों को एक खूबसूरत टनल से जोड़ा गया है, जिसमें जापानी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं. लेकिन अब गार्डन की हालत पहले जैसी नहीं दिखती. कई जगहों पर टूट-फूट नजर आती है, फाउंटेन बंद पड़े हैं और कई वाटर बॉडी सूखी दिखाई देती हैं. इससे यहां आने वाले लोगों का अनुभव भी प्रभावित हो रहा है.

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चंडीगढ़ जापानी पार्क में बदहाल शौचालय (ETV Bharat)

अधिकारियों की सफाई: गार्डन के पास काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने कहा कि "पहले यहां का माहौल काफी सुकून भरा हुआ करता था. पानी के फाउंटेन और हरियाली लोगों को आकर्षित करती थीं, लेकिन अब कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं." वहीं गार्डन की देखरेख कर रहे एमसी के सब-डिविजनल ऑफिसर ने कहा कि "स्थिति सुधारने के प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल यहां 5 से 8 कर्मचारी तैनात हैं. मरम्मत का काम चल रहा है. भविष्य में गार्डन को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए रैंप और दूसरी सुविधाएं जोड़ने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है."

"लंबे समय से नगर निगम में बजट की कमी देखी जा रही है. इसके बावजूद भी मरम्मत का काम करवाया गया है, जो बजट मिलता है, वो शहर के कई सार्वजनिक स्थलों में बांटा जाता है, जिनमें जापानी गार्डन भी शामिल है. अब हालत कुछ बेहतर हुए हैं. जो भी कमी है. जल्द उन्हें दूर कर लिया जाएगा."- सौरभ जोशी, चंडीगढ़ नगर निगम मेयर

किसकी है रखरखाव की जिम्मेदारी? हरियाणा के पार्कों के रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी विभागों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन समेत अन्य संस्थाओं की है. समूचे प्रदेश के पार्कों का कामकाज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के इंजीनियरिंग विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण (एमडीए), नगर निगम और आरडबल्यूए संभाले हुए है. इन सभी विभागों और आरडबल्यूए को मेंटेनेंस, रखरखाव और अन्य सभी सुविधाओं व निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये से करोड़ों रुपये का मासिक और वार्षिक बजट अलॉट किया जाता है. प्रत्येक पार्क के लिए प्रति स्कवॉयर फिट के अनुसार निर्धारित राशि के अनुसार पैसों की स्वीकृति दी जाती है. इसके लिए सभी विभाग अपने अपने अनुसार टेंडर भी कॉल करते हैं, ताकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी पार्कों संबंधी सभी कामकाज करवाए जा सकें. ये प्रक्रिया समय-समय पर जारी रहती है.

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पार्कों का मेंटेनेंस मॉडल (ETV Bharat)

दो तरीकों से होती है पार्कों की मेंटेनेंस: एचएसवीपी के इंजीनियरिंग विंग के सुपरिटेंड इंजीनियर अशोक राणा ने बताया कि पार्कों का मेंटेनेंस दो तरीके से कराया जाता है. इनमें पार्कों के रखरखाव के लिए विभाग द्वारा टेंडर इनवाइट कर एजेंसी को अलॉट कर दिया जाता है. इसके अंतर्गत पार्क के मेंटेनेंस के अलावा चौकीदारी भी आती है. दूसरा तरीका लोगों या आरडबल्यूए की सहभागिता है. इसके लिए हरियाणा सरकार की नीति है कि जो कोई भी पार्क की मेंटेंनस व रखरखाव का इच्छुक है, तो उन्हें प्रति स्कवायर फिट 3.60 रुपये के अनुसार राशि दी जाती है. उन्होंने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा समूचे हरियाणा में लगभग 400 सेक्टरों का विकास किया. राज्य सरकार की नीति के अनुसार कुछ सेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को ट्रांसफर हुए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में एचएसवीपी करीब 80-85 सेक्टरों को मेंटेन कर रहा है, जिसमें: बिजली, रोड व पार्क की व्यवस्था देखी जाती है.

ईडीसी के अंतर्गत आने वाले कुछ पार्क डेवलेपमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर हुए हैं. पंचकूला समेत सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुए हैं. उन्होंने बताया कि एचएसवीपी के पास वर्तमान में करीब एक सौ पार्कों का रखरखाव है, जिनके लिए लगभग पचास करोड़ रुपये का बजट मिलता है. बजट के लिए कई प्रकार के प्रावधान होते हैं, जिनके तहत प्रत्येक वर्ष मांग की जाती है. छोटे-बड़े पार्कों की मेंटेनेंस के लिए मिलने वाले रुपयों से ग्रीन बेल्ट, रोड साइड प्लांटेशन और डिवाइडिंग रोड की प्लांटेशन समेत अन्य कार्य होते हैं.- अशोक राणा, सुपरिटेंड इंजीनियर, एचएसवीपी

पीएमडीए और नगर निगम की भूमिका: पंचकूला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए), (एफएमडीए), (जीएमडीए) समेत अन्य एमडीए अपने अधीन आने वाले बड़े पार्कों के रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए मासिक और वार्षिक लाखों-करोड़ों रुपये मेंटेंनेंस के लिए खर्च करती है. अधिकारियों ने बताया कि खर्च होने वाली यह धनराशि हर माह और वर्ष में कम-ज्यादा होती रहती है. इसी तरह यदि पंचकूला नगर निगम की बात करें, तो इसके अधीन करीब 222 पार्क आते हैं. इन सभी पार्कों की मेंटेनेंस के लिए पार्क डेवलेपमेंट कमेटियों को प्रत्येक माह 25-30 लाख रुपये की धनराशि जारी की जाती है. इसी तरह हरियाणा के अन्य जिलों में भी पार्कों की मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए धनराशि जारी की जाती है.

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हरियाणा के पार्कों के नियम (ETV Bharat)

क्या है हरियाणा में पार्कों के लिए SOP? हरियाणा में पार्कों के लिए Standard operating procedure बनाई गई है. पंचकूला में सुपरिटेंड इंजीनियर अशोक राणा ने बताया कि पार्क के रखरखाव और संभाल का समूचा कामकाज अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत आती हैं.

ग्रास मेंटनेंस: अशोक राणा ने बताया कि "हॉर्टिकलचर के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से तीन-चार प्वाइंट हैं. इनमें ग्रास मेंटेनेंस के लिए एक सप्ताह या दो सप्ताह में कम से कम एक बार ग्रास कटिंग जरूरी होनी चाहिए. वाइल्ड ग्रोथ अधिकतर बरसात के सीजन में ज्यादा होती है, उस दौरान एक सप्ताह, यानिकी सात दिनों में एक बार जरूरी होती है. इसके अलावा यदि पंद्रह दिनों में एक बार भी कटिंग की जाए तो कोई परेशानी नहीं है."

  • वाटरिंग: सर्दियों में वाटरिंग सप्ताह-दो सप्ताह में एक बार भी बहुत है. लेकिन गर्मियों में वाटरिंग अलटरनेट दिनों, यानी कि एक दिन छोड़कर अगले दिन जरूरी हो जाती है.
  • प्रूनिंग ऑफ ट्री: अशोक राणा ने बताया कि "इसमें प्रूनिंग ऑफ ट्री का भी काम होता है. वर्तमान के दिनों में ग्रोथ अधिक होने के चलते यह काम अधिक होता है. ट्रीमिंग भी दो-तीन महीने में एक बार की जाती है."
  • खाद डालना जरूरी: घास और पौधों में तीन महीने में एक बार खाद डालना जरूरी होता है, ताकि ग्रीनरी स्थायी बनी रहे.

शब्रस की प्रूनिंग: शब्रस की प्रूनिंग भी महीने में एक बार की जाती है, यानिकी जिन पेड़-पौधों की ग्रोथ तीन-चार फिट से अधिक नहीं होती है. ये सभी ओरनामेंटल प्लांट्स (सजावटी) पौधे होते हैं. मुख्य रूप से सौंदर्य, सुगंध या संरचना के लिए सजावटी पौधों की खेती की जाती है. इनमें फूल वाले पौधे, पत्तेदार पौधे, झाड़ियां, पेड़ और घास शामिल है. इन्हें अकसर सजावटी पौधे या बगीचे के पौधे कहा जाता है, जो परिवेश को निखारने का काम करते हैं.

शिकायत पर होती है कार्रवाई: सुपरिटेंड इंजीनियर अशोक राणा ने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सात से दस दिनों के भीतर कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट कराया जाता है.

रखरखाव में लापरवाही क्यों? ​कुल मिलाकर, ईटीवी भारत के इस रियलिटी चेक ने साफ कर दिया है कि हरियाणा के पार्कों की सूरत सिर्फ बजट से नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति से बदलेगी. जहां चंडीगढ़ और हिसार के कुछ पार्क मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पार्कों की बदहाली स्थानीय प्रशासन के दावों पर बड़ा सवालिया निशान है. आखिर टैक्स भरने वाली जनता को साफ-सुथरी और सुरक्षित हवा के लिए और कितना इंतजार करना होगा?

खुद की जिम्मेदारी भी जरूरी: इस बदहाली के लिए सिर्फ प्रशासन को कोसना ही काफी नहीं है. ईटीवी भारत के इस रियलिटी चेक में एक कड़वा सच ये भी सामने आया कि पार्कों को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं लोग खुद भी ज़िम्मेदार हैं. सरकार पार्क बना सकती है, लेकिन वहां कचरा ना फैलाना, पेड़-पौधों को नुकसान ना पहुंचाना और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़-फोड़ से बचाना हमारी खुद की नैतिक ज़िम्मेदारी है. जब तक हम इसे 'सरकारी संपत्ति' समझकर नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तब तक कोई भी शहर स्मार्ट नहीं बन सकता. बड़ा सवाल ये भी क्या आप एक जागरूक नागरिक का फर्ज़ निभाने के लिए तैयार हैं?

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