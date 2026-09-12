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World First Aid Day 2026: रांची की सिटी बसों से गायब मिले फर्स्ट-एड बॉक्स, कोतवाली थाना में दवाइयां एक्सपायर, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2026 पर ईटीवी भारत की टीम ने रांची में कई जगहों पर फर्स्ट एड की स्थिति का जायजा लिया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार.

World First Aid Day 2026
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 5:53 PM IST

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रांची: सड़क हादसा, अचानक बेहोशी, अत्यधिक रक्तस्राव, जलना, दम घुटना या दिल का दौरा जैसी आपात स्थितियों में डॉक्टर और अस्पताल तक पहुंचने में कुछ मिनट लग सकते हैं. ऐसे समय में आसपास मौजूद व्यक्ति की समझदारी और प्राथमिक उपचार (First Aid) किसी की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है. इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व भर में ‘वर्ल्ड फर्स्ट एड डे’ मनाया जाता है. इस वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार 12 सितंबर को है, इसलिए आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जा रहा है.

जरूरत और आपात समय में किसी का जीवन बचाने में “फर्स्ट एड” यानी प्राथमिक उपचार कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर राजधानी रांची की सिटी बसों, कोतवाली थाना और ऐतिहासिक जिला स्कूल में यह जानने की कोशिश की कि अलग-अलग संस्थानों में फर्स्ट एड की सुविधा की क्या स्थिति है.

रांची में फर्स्ट-एड बॉक्स की स्थिति (Etv Bharat)

बिना फर्स्ट एड बॉक्स के चल रही हैं राजधानी की सिटी बसें

ईटीवी भारत संवाददाता ने राजधानी की सड़कों पर अलग-अलग रूट पर नगर निगम द्वारा चलाई जा रही सिटी बसों में ‘फर्स्ट एड बॉक्स’ का जायजा लिया. किसी भी सिटी बस में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला. हां, इन बसों के चालक और सह-चालक के बहाने एक से बढ़कर एक मिले. किसी ने कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स गिर गया, तो किसी ने कहा कि टूट गया है. कई ने कैमरे पर कहा कि फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन वे उसे दिखा नहीं पाए.

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रांची की सड़क पर बस (Etv Bharat)

कोतवाली थाना में फर्स्ट एड बॉक्स मिला, लेकिन दवाएं एक्सपायर

ईटीवी भारत की टीम सिटी बस की तहकीकात के बाद कोतवाली थाना पहुंची. वहां के थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी ने दवाओं से पूर्ण “फर्स्ट एड बॉक्स” होने का दावा किया. लेकिन जब ईटीवी भारत ने जायजा लिया तो उस बॉक्स में दर्द-बुखार की दवाओं से लेकर क्रीम तक सभी दवाएं एक्सपायर मिलीं.

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कोतवाली थाना (Etv Bharat)

जिला स्कूल में दवाओं से पूर्ण फर्स्ट एड बॉक्स मिला

कोतवाली के बाद ईटीवी भारत के संवाददाता रांची के ऐतिहासिक जिला स्कूल पहुंचे. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन चुके इस स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स मिला और जरूरत की लगभग सभी दवाएं भी मौजूद थीं. लेकिन यहां यह बॉक्स स्टाफ रूम के अलमीरा में बंद था, जबकि इसे ऐसे स्थान पर रखना जरूरी होता है जहां आपात समय में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

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सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (Etv Bharat)

इस वर्ष का थीम: ‘On the move, but not alone’

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज (IFRC) ने इस वर्ष विश्व फर्स्ट एड डे का थीम “On the move, but not alone” रखा है. इस दिवस का फोकस पॉइंट ‘First Aid in Migration Contexts’ यानी प्रवास और यात्रा के दौरान प्राथमिक उपचार पर है. अभियान का संदेश है कि यात्रा, विस्थापन, प्रवास या किसी भी मुश्किल परिस्थिति में लोगों को आपात स्थिति में प्राथमिक सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए.

IFRC के मुताबिक, वर्ष 2024 के मध्य तक दुनिया में अनुमानित 30.4 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे. ऐसे लोगों को भाषा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में प्राथमिक उपचार की जानकारी बेहद उपयोगी हो सकती है.

फर्स्ट एड क्या है?

फर्स्ट एड का मतलब किसी गंभीर बीमारी या चोट का पूरा इलाज करना नहीं है. इसका उद्देश्य चिकित्सकीय सहायता मिलने तक घायल या बीमार व्यक्ति की स्थिति को संभालना, हालत बिगड़ने से रोकना और जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता तक पहुंचाना है.

IFRC के अनुसार, फर्स्ट एड ऐसी व्यावहारिक जानकारी और कौशल है जिसे आम लोग भी सीख सकते हैं. दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट नेटवर्क फर्स्ट एड प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं.

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बस (Etv Bharat)

फर्स्ट एड बेहद जरूरी: डॉ. बिमलेश

झासा के अध्यक्ष और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल हों या किसी तरह की ट्रॉमा की स्थिति हो, हमेशा ही फर्स्ट एड की बड़ी भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि किसी भी घायल या आपात-आकस्मिक स्थिति में व्यक्ति को सही से फर्स्ट एड मिल जाए तो उसका जीवन बचाना चिकित्सकों के लिए आसान हो जाता है. उन्होंने बताया कि अब कई ऐसी नीतियां सरकार ने बनाई हैं जिससे स्कूली बच्चों और जनसामान्य को फर्स्ट एड की जानकारी दी जाए.

रक्तस्राव हो तो क्या करें?

किसी दुर्घटना में ज्यादा खून निकल रहा हो तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर रखें. साफ कपड़े या ड्रेसिंग से घाव पर लगातार दबाव डालना प्राथमिक मदद का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में देरी नहीं करनी चाहिए और तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. याद रखें कि गंभीर रक्तस्राव को केवल घरेलू उपायों से संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

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फर्स्ट एड बॉक्स (Etv Bharat)

जलने पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है?

प्लास्टिक सर्जन डॉ. अनंत सिन्हा ने बताया कि जलने की स्थिति में लोग अक्सर घाव पर तेल, घी, टूथपेस्ट, हल्दी या दूसरी घरेलू चीजें लगाने लगते हैं. WHO के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए. जलने की स्थिति में जलने की प्रक्रिया रोकना और प्रभावित हिस्से को ठंडे बहते पानी से ठंडा करना प्राथमिक उपचार का हिस्सा है. बर्फ सीधे लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा को और नुकसान हो सकता है. गंभीर या बड़े जलने की स्थिति में मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाना चाहिए.

दम घुटने या बेहोशी में क्या करें?

यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है, वह बोल या सांस नहीं ले पा रहा है तो इस स्थिति को गंभीर मानना चाहिए. ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उचित choking first aid दिया जाना चाहिए और तुरंत आपात चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए. इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है तो यह मेडिकल इमरजेंसी है. ऐसे मामलों में CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) की जानकारी जीवनरक्षक हो सकती है. CPR का प्रशिक्षण किसी प्रमाणित संस्था या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी से लेना सबसे सुरक्षित तरीका है.

फर्स्ट एड में क्या नहीं करना चाहिए?

फर्स्ट एड का सबसे महत्वपूर्ण नियम है—घबराएं नहीं और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे मरीज की हालत और बिगड़ सकती है.

  • गंभीर चोट में अनावश्यक रूप से मरीज को इधर-उधर न खींचें.
  • जलने पर तेल, घी, टूथपेस्ट या हल्दी न लगाएं.
  • घाव में बिना जरूरत कोई पदार्थ न भरें.
  • बिजली के झटके में पहले बिजली का स्रोत सुरक्षित तरीके से बंद करें.

हर घर में होना चाहिए बेसिक फर्स्ट एड किट

घर, स्कूल, कार्यालय और वाहन में एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखना उपयोगी है. इसमें सामान्यतः स्टेराइल गॉज, बैंडेज, मेडिकल टेप, साफ दस्ताने, एंटीसेप्टिक सामग्री, कैंची और आवश्यक प्राथमिक उपचार सामग्री रखी जा सकती है. किट में रखी दवाओं की एक्सपायरी डेट भी समय-समय पर जांचनी चाहिए. लेकिन फर्स्ट एड किट का होना तभी उपयोगी है जब उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी पता हो.

क्यों जरूरी है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग?

दुर्घटना के समय आसपास मौजूद व्यक्ति ही अक्सर सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है. एंबुलेंस या अस्पताल तक पहुंचने में लगने वाला समय कई परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए फर्स्ट एड की जानकारी केवल स्वास्थ्यकर्मियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

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