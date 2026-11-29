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विश्वास नगर अग्निकांड का खौफनाक मंजर चश्मदीदों ने किया बयां, अब तक 4 की मौत

नई दिल्ली: शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के विश्वास नगर की गली नंबर 11 में रविवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. जहां रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. इस भयावह अग्निकांड में चार लोगों की मौके पर ही झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.

स्थानीय लोगों ने बताया, यह दर्दनाक घटना तड़के करीब 3:30 से 4:15 बजे के बीच हुई, जब इमारत में रहने वाले सभी लोग गहरी नींद में थे. करीब 60 गज में बने इस मकान के निचले हिस्से (गोदाम/पार्किंग) में अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे. इसी दौरान बैटरी में शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के कारण धमाका हुआ और आग फैल गई. आग की लपटें और जहरीला धुआं इतनी तेजी से ऊपर की ओर फैला कि अंदर सो रहे छह लोगों को संभलने और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका.

विश्वास नगर अग्निकांड की खौफनाक कहानी,चश्मदीदों की जुबानी (ETV Bharat)

हादसे के वक्त इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद किरायेदार प्रमोद राय ने उस भयावह रात का मंजर बयां करते हुए कहा, कि "रात करीब साढ़े तीन बजे जब हमारे कमरे में घना धुआं भर गया, तब हमें आग लगने का पता चला. हम जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागे. नीचे गोदाम का दरवाजा खुला था और अंदर फंसे लोग मदद के लिए चीख-चिल्ला रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. एक शख्स ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी आग की चपेट में आ गए. बाद में पुलिस और दमकल की टीम ने आकर सभी को बाहर निकाला."



अग्निकांड के बाद मौका-ए वारदात पर पहुंचे स्थानीय लोग (ETV Bharat) वहीं, बिल्कुल बगल के मकान में रहने वाले पड़ोसी सौरभ ने बताया कि बैटरी फटने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों की नींद खुली. सौरभ ने कहा, "हमें बैटरी फटने की तेज आवाज आई, जब बाहर निकलकर देखा तो बगल के घर में भीषण आग लगी थी. हमने तुरंत अपने घर की मोटर चलाकर पानी से आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लपटें बेकाबू थीं. जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक अंदर फंसे चार लोगों की जान जा चुकी थी. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद एंबुलेंस के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया.

" मकान मालिक की लापरवाही पर उठे सवाल