विश्वास नगर अग्निकांड का खौफनाक मंजर चश्मदीदों ने किया बयां, अब तक 4 की मौत
विश्वास नगर अग्निकांड से हमारे रिपोर्टर कुणाल कश्यप की ग्राउंड रिपोर्ट, चश्मदीदों ने बयां किया दर्द... बताया खौफनाक मंजर
Published : November 29, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 11:17 AM IST
नई दिल्ली: शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के विश्वास नगर की गली नंबर 11 में रविवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. जहां रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. इस भयावह अग्निकांड में चार लोगों की मौके पर ही झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.
स्थानीय लोगों ने बताया, यह दर्दनाक घटना तड़के करीब 3:30 से 4:15 बजे के बीच हुई, जब इमारत में रहने वाले सभी लोग गहरी नींद में थे. करीब 60 गज में बने इस मकान के निचले हिस्से (गोदाम/पार्किंग) में अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे. इसी दौरान बैटरी में शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के कारण धमाका हुआ और आग फैल गई. आग की लपटें और जहरीला धुआं इतनी तेजी से ऊपर की ओर फैला कि अंदर सो रहे छह लोगों को संभलने और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका.
शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक, तड़के करीब 4:20 बजे पुलिस और दमकल विभाग को सूचना मिली, जिसके बाद चार फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और करीब 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. सभी छह लोगों को हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया. फर्श बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि चार्जिंग पॉइंट अवैध रूप से चल रहा था या नहीं, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी.
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