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सत्य निकेतन का कड़वा सच: जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर छात्र, सपनों के मलबे में तब्दील होती जिंदगियां

विभिन्न कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज के करीब 1,000 छात्र-छात्राएं बेघर हो चुके हैं और रहने के संकट से जूझ रहे हैं. संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

सत्य निकेतन का कड़वा सच
सत्य निकेतन का कड़वा सच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 1:55 PM IST

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नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से सटी सत्य निकेतन की तंग गलियों में रविवार दोपहर 1:16 बजे जो चीख-पुकार गूंजी, उसने न सिर्फ दिल्ली के प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया, बल्कि देश भर से यहां बड़े-बड़े सपने लेकर आए विद्यार्थियों के भविष्य पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया. पांच मंजिला इमारत के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने से 7 बेगुनाह विद्यार्थियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. लेकिन इस मलबे के नीचे सिर्फ सीमेंट और ईंटें ही नहीं दबीं, बल्कि उन सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा, भरोसा व भविष्य भी दब गया, जो इस इलाके के तथाकथित पीजी कल्चर के शिकार हो रहे हैं.

इस भयावह हादसे के बाद पूरे इलाके में खौफ व सन्नाटे का माहौल है. हादसे वाली इमारत से सटी दूसरी इमारत भी इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि दिल्ली नगर निगम को उसे ढहाने का काम शुरू करना पड़ा है. इस त्रासदी ने सत्य निकेतन की चमकदार दिखने वाली दुनिया के पीछे छिपे उस काले सच को उजागर कर दिया है, जहां सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बच्चों के सपनों व परिजनों की गाढ़ी कमाई का सौदा किया जाता है.

सत्य निकेतन हादसा: सपनों के मलबे में तब्दील होती जिंदगियां (ETV Bharat)

"यह हादसा नहीं, स्टूडेंट्स का ब्लेटेंट मर्डर है" प्रो. स्मृति का तीखा हमलाः

इस दर्दनाक हादसे के बीच यदि किसी आवाज ने सबसे ज्यादा झकझोरा, तो वह थी दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज की प्रोफेसर स्मृति की. आंखों से देखने में पूरी तरह असमर्थ (ब्लाइंड) होने के बावजूद प्रो. स्मृति का दर्द व आक्रोश बुधवार को सत्य निकेतन की हर गली में गूंज रहा था. हादसे के बाद वे स्वयं अपनी छात्राओं के साथ हाथ में पानी, बिस्किट व जूस लेकर मौके पर पुलिसकर्मियों और त्रस्त बच्चों की मदद के लिए पहुंची थीं.

"मेरी नजर में यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का 'ब्लेटेंट मर्डर' (सरेआम हत्या) है. वीआईपी एरिया में सबकी आंखों के सामने इतना घटिया व अवैध निर्माण होता रहा और सब चुप रहे. जब मुझ जैसे ब्लाइंड इंसान को यह समझ आ रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारियों व प्रशासन को यह क्यों नहीं दिखा? जिन बच्चों की जान चली गई, उनके माता-पिता के लिए तो यह जिंदगी भर का नासूर बन गया है. जो बच्चे अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उनके लिए भी बड़ी मानसिक व शारीरिक समस्या खड़ी हो चुकी है."- प्रो. स्मृति, मैत्रेयी कॉलेज (डीयू)-

प्रोफेसर स्मृति ने आगे एक बेहद चिंताजनक पहलू को उजागर करते हुए बताया कि इमारत ढहने के बाद से विभिन्न कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज के करीब 1,000 छात्र-छात्राएं बेघर हो चुके हैं और रहने के संकट से जूझ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए हममें से कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह हम सबकी विफलता है कि हमने समय रहते अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई.

सत्य निकेतन हादसे के मुख्य बिंदु
सत्य निकेतन हादसे के मुख्य बिंदु (ETV Bharat)

"सच मत बोलना, कहो किराएदार हैं" पीजी मालिकों की साज़िश व छात्रों का डरः

''पीजी मालिक छात्र-छात्राओं पर दबाव बना रहे हैं.पीजी संचालक बच्चों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि वे पुलिस, मीडिया या प्रशासन के सामने यह न कहें कि वे पीजी में रह रहे हैं. उनसे कहा जा रहा है कि वे खुद को सामान्य मकान किराएदार बताएं. छात्रा अदिति वर्मा के अनुसार छात्र सच बोलने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है कि सच बताने पर उन्हें तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा. बेघर होने के डर से विद्यार्थी मीडिया व जांच एजेंसियों से दूरी बनाने को मजबूर हैं'. -अदिति वर्मा, छात्रा-

पैसों का गबन व बेबसी की दोहरी मार

हादसे के बाद जिन विद्यार्थियों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अवैध व जर्जर इमारतों के पीजी खाली कर दिए हैं, वे अब दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं. एक तरफ जहां उनके सिर से छत छिन गई है, वहीं दूसरी तरफ पीजी मालिकों ने उनकी जमा राशि नहीं लौटा रहे हैं. प्रो. स्मृति के मुताबिक छात्रों ने इसी अगस्त महीने में पीजी संचालकों को 60,000 से 70,000 रुपये तक बतौर किराया और एडवांस जमा कराए थे. अब जब बच्चे कमरा छोड़ रहे हैं तो संचालक उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं. दूर-दराज से आए छात्रों के अभिभावक बेहद परेशान हैं. इस स्थिति में सबसे पहली जरूरत यह है कि प्रशासन हस्तक्षेप करे व पीजी संचालकों से बच्चों के पैसे तुरंत वापस दिलवाए, जिससे विद्यार्थी अपने रहने, खाने व आगे की पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें.

धनंजय वर्मा, रिपोर्टर (ETV Bharat)

तंग गलियों के छोटे कमरों में असुरक्षित जिंदगियां

सत्य निकेतन में रहने वाले छात्रों की वास्तविक स्थिति बताने के लिए तीन साल तक यहां रह चुके छात्र आर्यन कुमार का अनुभव आंखें खोलने वाला है. बुधवार को वह हादसे वाली जगह पर स्थिति को देखने के लिए पहुंचे थे.

''मुख्य सड़क से जितना अंदर जाएंगे गलियां उतनी ही संकरी होती जाती हैं. कई गलियां ऐसी हैं, जहां पर सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है, बाइक तक नहीं जा सकती हैं. ऐसी गलियों में भी पांच से छह मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें छोटे-छोटे कमरे बनाकर पीजी चलाए जा रहे हैं या उन्हें किराए पर दिया जा रहा है''. -आर्यन कुमार, छात्र-

अवैध निर्माण व तंग गलियां: सत्य निकेतन में मूलत 50-50 वर्ग मीटर के अलॉट हुए प्लॉटों पर बेसमेंट समेत 5 से 6 मंजिल तक की इमारतें बिना सुरक्षा मानकों के खड़ी कर दी गई हैं. गलियां इतनी तंग हो चुकी हैं कि मोटरसाइकिल तक का निकलना दूभर है.

सुरक्षा शून्य, किराया भारी: बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट, दुकानें व होटल चलते हैं, जिससे आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है. ऊपर के कमरों का किराया 15 से 25 हजार रुपये तक वसूला जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर शून्य इंतजाम हैं.

घटिया खाना और गांव के बाथरूम से भी छोटे कमरे: आर्यन बताते हैं कि 7-8 हजार रुपये में मिलने वाले जिस कमरे में उन्हें खाना पकाना और रहना पड़ता था, उससे बड़े बाथरूम गांव में होते हैं. वहीं, पीजी का खाना इतना घटिया होता है कि हर छात्र आए दिन बीमार पड़ता है.

सत्य निकेतन हादसाः
सत्य निकेतन हादसाः (ETV Bharat)

सड़कों पर छात्र, रिश्तेदारों व हॉस्टलों में शरण लेने को मजबूर

बीते रविवार को हुए इस दर्दनाक घटना के बाद जिन विद्यार्थियों ने खौफ में आकर सत्य निकेतन से अपने पीजी खाली किए हैं. वे अब दर-दर भटक रहे हैं. आर्यन कुमार के अनुसार बेघर हुए छात्र फिलहाल अपने कॉलेजों, दोस्तों के कमरों या शहर में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां अस्थायी रूप से शरण लेने को मजबूर हैं. सत्य निकेतन की घटना सिर्फ एक इमारत का गिरना भर नहीं है, बल्कि यह उस पूरे तंत्र की नाकामी है जो चंद पैसों के लालच में मासूम छात्रों की जिंदगी को दांव पर लगा देता है.

दृष्टिबाधित होने के बावजूद प्रोफेसर स्मृति ने जिस तरह आगे बढ़कर साहस, संवेदनशीलता व जिम्मेदारी का परिचय दिया, उसने समाज और प्रशासन दोनों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सवाल ये है कि क्या मासूमों की मौत के बाद भी यह सिस्टम जागेगा या फिर छात्र इसी तरह जर्जर इमारतों में अपने सपनों को घुटता हुआ देखने के लिए मजबूर रहेंगे?


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