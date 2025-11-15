ETV Bharat / bharat

कचलारम नक्सल एनकाउंटर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ईटीवी भारत, जानिए कैसे हुआ 6 खूंखार नक्सलियों का खात्मा ?

इस दुर्गम इलाके में पहुंचने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने चारपहिया वाहन, दो पहिया वाहन का सहारा लिया और उसके बाद पैदल सफर किया. ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के लिए कुल सात घंटे का सफर तय करना पड़ा. बीजापुर से चिन्नाकवाली तक चारपहिया वाहन उसके बाद पेद्दाकवाली से आदेड़ तक मोटरसाइकिल तक सफर किया. तब जाकर एनकाउंटर स्थल तक पहुंचा जा सका.

सात घंटे का सफर तय कर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर: बीते 11 नवंबर को इंद्रावती पार्क एरिया क्षेत्र कांदुलनार-कचलारम में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 06 माओवादियों को मार गिराया है. घटना स्थल से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए. ईटीवी भारत के संवाददाता सुनील कश्यप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने नक्सल मुठभेड़ वाली जगह का जायजा लिया.

बस्तर: छत्तीसगढ़ बीते 40 साल से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है. राज्य में बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित संभाग है. इसके सात जिलों में नक्सलवाद को लेकर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. बीते दो साल से फोर्स के माओवादियों के खिलाफ अभियान से लाल आतंक बैकफुट पर है. इस निर्णायक लड़ाई में नक्सल एनकाउंटर, नक्सलियों की गिरफ्तारी और माओवादियों का सरेंडर शामिल है.

जवानों के फायरिंग के निशान (ETV BHARAT)

इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में कैसे हुआ एनकाउंटर ?: जंगल में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन के निशान पेड़ों पर दिखाई दिए. दोनों ओर से चली गोलियों के निशान पेड़ पर देखने को मिले. यह काफी मुश्किल नक्सल एनकाउंटर था. जंगल में जगह जगह नक्सल ऑपरेशन के सबूत देखने को मिले. जिधर से जवान गए थे वह रास्ता दिखाई पड़ा. जंगल में कैसे जवानों ने नक्सलियों की घेरेबंदी की इसका निशान भी दिखा. ईटीवी भारत की टीम को जंगल में नक्सल दस्तावेज भी मिले. इन सब के अलावा जंगल के एक पेड़ पर हमें गोलियों के निशान नजर आए. जिसमें 4-5 गोलियां लगी हुई थी. और पेड़ की आड़ में किसी के खड़े होने के चिन्ह भी थे.

जंगल में कैसे जवानों ने बिताया समय (ETV BHARAT)

जानिए इस एनकाउंटर में कौन से बड़े नक्सली मारे गए?: इस नक्सल एनकाउंटर में नक्सली कमांडर कन्ना उर्फ बुचन्ना मारा गया. वह नक्सल संगठन में डीवीसीएम रैंक का नक्सली था. उसका आस पास के इलाके में काफी दहशत था. वह कई वारदातों का मास्टरमाइंड था. बीजापुर के अलग-अलग थानों में 42 आपराधिक मामले उसके खिलाफ पंजीबद्ध है. 20 से अधिक ग्रामीणों की जन अदालत लगाकर हत्या करने में वह शामिल रहा है. साथ ही बुचन्ना का अर्बन नेटवर्क भी काफी मजबूत रहा है. बुचन्ना के मारे जाने से आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

बीजापुर का घना जंगल (ETV BHARAT)

इस एनकाउंटर में दूसरी सफलता महिला नक्सली उर्मिला पापा राव के मारे जाने से मिली है. उर्मिला पापा राव पामेड़ एरिया कमेटी की सचिव थी. उर्मिला PLGA बटालियन की रसद व्यवस्था (Supply Chain) संभालती थी. बटालियन को आवश्यक राशन, वर्दी, दवाइयां और सामग्री पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी उर्मिला की थी. उर्मिला की मौत से न केवल पामेड़ एरिया कमेटी की गतिविधियों को गहरा आघात पहुंचा है. बल्कि PLGA बटालियन की आपूर्ति व्यवस्था पर भी चोट हुई है. यह माओवादी संगठन के लिए एक दोहरा झटका साबित हुआ है.

जंगल में पेड़ पर गोलियों के निशान (ETV BHARAT)

बस्तर में लगातार मिल रही सफलता: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार सफलता मिल रही है. बीते 20 महिनों में नक्सल विरोधी अभियान में अब तक अनेक बड़े नक्सली मारे गए हैं. जिनमें Central Committee Members, DKSZC Member, PLGA Cadres शामिल है. इन 20 महीनों में कुल 447 माओवादियों का खात्मा हुआ है.