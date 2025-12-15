ETV Bharat / bharat

Ground Report: वामपंथ के गढ़ रहे नक्सलबाड़ी में अब BJP का दबदबा, 'ऑपरेशन लोटस' से हुई थी शुरुआत

इतिहास बन चुका 'तियानमेन स्क्वायर' वामपंथ, जो कभी इस इलाके को अपना गढ़ बताते थे, अब इतिहास के कुछ पन्नों, बची हुई मूर्तियों और अपने शुरुआती नेताओं की कुछ बांस की झोपड़ियों के अलावा कुछ खास निशान नहीं छोड़ गया है. नक्सली आंदोलन नक्सलबाड़ी गांव से कानू सान्याल, चारू मजूमदार और उनके दो साथियों ने शुरू किया था, जो धीरे-धीरे पूरे राज्य और उसके बाहर फैल गया.

आरएसएस कैडर की वर्षों की लगातार मेहनत से मजबूत हुई बीजेपी ने एक जोरदार अभियान चलाया, और कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे क्षेत्र में उसका राजनीतिक दबदबा कायम हो गया. पिछले चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत ने उसे उत्तर बंगाल की चर्चाओं में ला दिया, जहां अब भगवा पार्टी हावी है और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गई है. सिलीगुड़ी के मेयर और टीएमसी के कद्दावर नेता गौतम देब ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "आप जहां भी जाएंगे, आपको RSS के कार्यकर्ता अपने सामाजिक कार्यों और नागरिक मुद्दों पर जुड़ाव के जरिये लोगों को प्रभावित करते हुए मिलेंगे."

उत्तर बंगाल में राजनीतिक हलचल उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटें बहुत अहम मानी जाती हैं. इस इलाके में दार्जिलिंग के गोरखा शामिल हैं, जो गोरखालैंड चाहते हैं, और कूचबिहार के राजबंशी भी. दोनों समुदायों ने एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अपनी उम्मीदों के लिए बीजेपी को मसीहा मान लिया है - यानी दोनों समुदाय पश्चिम बंगाल से राजनीतिक और भौगोलिक रूप से अलग होना चाहते हैं. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस क्षेत्र में अछूत जैसी पार्टी हो गई है और उसे अलग-थलग कर दिया गया है. यहां तक कि ममता सरकार की योजनाओं से फायदा उठाने वाले लोग भी बीजेपी की ही तारीफ करते हैं.

नक्सलबाड़ी का "तियानमेन स्क्वायर", जहां दुनिया भर के कम्युनिस्ट नेताओं की मूर्तियां लगी हैं. साथ ही यहां 1967 में पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के लिए स्मारक भी है. (ETV Bharat)

पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ा है. पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें दोहरे अंकों में पहुंच गईं, जबकि उससे पहले बंगाल में भाजपा को न के बराबर सीटें मिलती थीं. भाजपा ने इन वर्षों में, विशेष रूप से उत्तर बंगाल के आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों पर ध्यान दिया है. उदाहरण के लिए, उत्तर बंगाल के महाली जनजातीय जैसे समुदाय, जो घास-फूस के घरों में रहते थे, उन्हें पक्के घर दिए गए हैं.

उत्तर बंगाल का नक्सलबाड़ी, जो कभी नक्सली आंदोलन का केंद्र था, अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ बन गया है. यह बदलाव मुख्य रूप से 2017 में शुरू हुआ, जब अमित शाह ने गांव में एक दलित परिवार के साथ खाना खाया था. इस घटना को "ऑपरेशन लोटस" की शुरुआत के रूप में देखा गया, जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी सफलता की शुरुआत की, जिसके बाद पार्टी ने एक के बाद एक कई राज्यों में जीत हासिल की.

यह नैरेटिव नए करगिल युद्ध स्मारक से लेकर नक्सलबाड़ी के ऐतिहासिक "तियानमेन स्क्वायर" तक की यात्रा को दिखाता है - यह एक ऐसा गांव है जो पश्चिम बंगाल के राजनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है.

'तियानमेन स्क्वायर' पर इनकी मूर्तियां हैं और एक स्मारक है जिसमें 1967 में राज्य पुलिस द्वारा मारे गए लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं. स्टालिन, लेनिन से लेकर मार्क्स तक और चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे वामपंथी नेताओं की मूर्तियों की कतार याद दिलाती है कि इस इलाके में नक्सल आंदोलन कितना मजबूत था. स्मारक के पास से गुजर रहे एक स्थानीय निवासी ने कहा, "पत्थरों पर खुदे हुए नाम हमारे दिल और दिमाग में हैं, लेकिन वामपंथी नेतृत्व में दरार पड़ने की वजह से बीजेपी ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प बची है."

1967 के विद्रोह की याद में बने स्मारक पर खुदे बंगाली लिपि की ओर इशारा करते हुए, INTTUC (भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के एक पदाधिकारी निर्जल डे ने कहा कि यह हमारा 'तियानमेन स्क्वायर' है. टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता ने कहा, "हमारे बीच इसे इसी नाम से जाना जाता है."

नया प्रतीक: करगिल युद्ध स्मारक

बीजेपी ने अपने RSS कैडरों के जरिये रणनीतिक रूप से यह सुनिश्चित किया है कि वामपंथियों का स्मारक या "तियानमेन स्क्वायर" अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन उसका महत्व खत्म हो जाए.

नक्सलबाड़ी में बने करगिल युद्ध स्मारक का दृश्य. (ETV Bharat)

नक्सलबाड़ी गांव के मुख्य द्वार पर, एशियन हाईवे से ठीक पहले, करगिल युद्ध के शहीदों की याद में एक नया बना करगिल युद्ध स्मारक खड़ा है. गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्मारक को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रमुख जगह पर बना है और इसका डिजाइन भी खास है. यह देशभक्ति और युद्ध की याद का प्रतीक है, जिसमें पहाड़ी लोगों का चित्रण करने के लिए खुकरी और नई पीढ़ी से जुड़ने के लिए एक हार्ट इमोजी शामिल है.

नक्सलबाड़ी निवासी प्रदीप देबनाथ (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी मनोज ने कहा कि यह स्मारक बुजुर्गों से लेकर Gen Z तक सभी को पसंद आता है. उन्होंने आगे कहा, "इस स्मारक से बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे करगिल में इसी तरह की पर्वत श्रृंखलाओं को इन शहीदों ने पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए बचाया था."

विचारों की लड़ाई

मीनू साइबा, जो "तियानमेन स्क्वायर" के पास धान के खेत में काम करती हैं, उन्हें नहीं पता कि वहां किसकी मूर्तियां लगी हैं. हालांकि, वह करगिल युद्ध स्मारक के बारे में जानती हैं, जिसे बीजेपी ने देश के लिए बलिदान देने वालों को सम्मान देने के लिए "कई साल पहले" बनवाया था. उन्होंने कहा, "युवा लोग स्मारक पर सेल्फी लेने जाते हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं." वह ममता बनर्जी सरकार की एक सरकारी योजना, लक्ष्मी भंडार की लाभार्थी हैं, लेकिन उनका दिल बीजेपी के लिए धड़कता है. उन्होंने कहा, "बीजेपी राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए बहुत कुछ किया है." और युद्ध स्मारक को इसके एक उदाहरण के तौर पर बताया.

मीनू साइबा, खेत के काम से ब्रेक लेते समय एक तस्वीर के लिए पोज देती हुईं (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी प्रदीप देबनाथ के अनुसार, "करगिल जैसे युद्धों में मारे गए सैनिक सिर्फ अपना काम कर रहे थे और उन्हें इसके लिए पैसे मिलते थे, लेकिन 'तियानमेन स्क्वायर' और नक्सलबाड़ी में जिन लोगों का जिक्र है, वे निस्वार्थ थे, और एक मकसद के लिए मरे."

करगिल शहीदों के नाम युद्ध स्मारक पर लगे मार्बल पर खुदे हुए हैं, जो अब सेल्फी-पॉइंट भी बन गया है. दूसरी ओर, "तियानमेन स्क्वायर" में कानू सान्याल और उनके साथियों की मूर्ति के बगल में एक पत्थर पर नौ नाम लिखे हैं, जिन्हें शहीद के तौर पर पूजा जाता है.

शांति मुंडा, 80 साल की हैं और सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की सदस्य हैं. (ETV Bharat)

87 साल की शांति मुंडा, जो CPI(ML) (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की सदस्य हैं, हमेशा सान्याल और मजूमदार के साथ बिताए अपने यादगार पलों को गांव के साथियों के साथ साझा करती हैं. उन्हें याद है जब कानू सान्याल और चारू मजूमदार अलग हो गए और अलग-अलग रास्ते अपना लिए, जिससे ग्रुप में और बंटवारे हुए. उन्होंने सान्याल और मजूमदार दोनों के साथ एक सहयोगी के तौर पर काम किया और आखिर में सान्याल गुट के प्रति वफादार रहीं. उनका मानना ​​है कि मजूमदार का हथियारबंद संघर्ष का फैसला एक गलती थी. मुंडा को आज भी विश्वास है कि वामपंथ का सुनहरा दौर वापस आएगा. देबनाथ उनके दामाद और एक साथी हैं जो इस बात से सहमत हैं और उन्होंने कहा, "वामपंथ आंदोलन एक दिन जरूर वापसी करेगा."

कानू सान्याल के घर का एक दृश्य, जिसे TMC सरकार नक्सलबाड़ी में एक टूरिस्ट स्पॉट में बदलने की योजना बना रही है. (ETV Bharat)

नक्सलबाड़ी के सेफतुलजोते (Sephtulajote) में सान्याल की बांस की झोपड़ी – जो अब CPI(M) कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित एक लाइब्रेरी है – के पास से एक नदी बहती है जो मणि नदी की एक शाखा है, जिससे इस गांव को एक अलंकृत रूप मिलता है.

नक्सलबाड़ी के प्रतीकात्मक महत्व को समझते हुए और यह जानते हुए कि नक्सल आंदोलन इसी गांव से शुरू हुआ था, टीएमसी सान्याल के बांस के घर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना बना रही है. सेफतुलजोते गांव के एक ग्रामीण ने बताया, "हाल ही में जिला प्रशासन ने एक बैठक की थी, जिसमें सान्याल के घर को पर्यटन स्थल बनाने पर चर्चा हुई थी." उन्होंने आगे कहा, "गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है."

नक्सलबाड़ी में जंगल संथाल के घर का एक दृश्य (ETV Bharat)

पिछले चुनावों में, नक्सलबाड़ी विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा था. इस बार स्थिति कैसी रहती है, यह देखने में और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि राज्य में अगले साल, 2026 में चुनाव होने हैं.

यह भी पढ़ें- बाबरी मस्जिद मुद्दा: क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बदल देगा बंगाल की राजनीति की दिशा