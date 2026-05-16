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MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़ा के आरोप में बिहार के संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी, गांव वालों ने बतायी पूरी सच्चाई

बिहार में संतोष जायसवाल की चर्चा खूब हो रही है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. ईटीवी भारत की टीम उसके गांव पहुंची.

SANTOSH JAISWAL
संतोष जायसवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 2:58 PM IST

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मोतिहारी : मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर फर्जीवाडा़ का बड़ा मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संतोष जायसवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. उसपर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी का आरोप है. संतोष बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र का निवासी है.

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ग्राउंड पर जाकर गांव वालों से ली जानकारी : ईटीवी भारत की टीम संतोष जायसवाल के गांव लैन बसवरिया वार्ड नंबर 11 पहुंची. यह गांव मोतिहारी शहर से 47 किलोमीटर दूर है. नेपाल बॉर्डर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां के कई ग्रामीणों से हमने जानना चाहा कि जिस संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, वह कैसा है?

'राजनीतिक दौर है, हो सकता है कोई फंसा दिया हो' : ग्रामीण रामसागर प्रसाद यादव ने कहा कि संतोष जायसवाल अच्छे व्यक्ति हैं. उनके माता-पिता को भी हमलोग जानते हैं. संतोष हमारे जूनियर हैं. वो बाहर में रहते हैं, वह वहां क्या करते हैं इसकी जानकारी तो हमें नहीं है. जिस फर्जीवाड़े के बारे में आप बता रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना.

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रामसागर प्रसाद यादव (ETV Bharat)

''संतोष जायसवाल हमारे गांव के अच्छे व्यक्ति हैं. वैसे भी ये दौर राजनीति का है, क्या कोई फंसा दिया है यह भी नहीं बता सकते हैं. वह किस पार्टी में हैं कि नहीं हैं इसकी भी हमें जानकारी नहीं है.''- रामसागर प्रसाद यादव, ग्रामीण, लॉयन बसवारी गांव

'संतोष जायसवाल का गांव में काफी अच्छा व्यवहार है' : एक और ग्रामीण जोगिंदर प्रसाद यादव ने कहा कि संतोष जायसवाल का गांव में काफी अच्छा व्यवहार है. जब भी कभी गांव आते हैं तो सभी से अच्छे से बात करते हैं. जहां तक राजनीति और फर्जीवाड़े का सवाल है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है.

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जोगिंदर प्रसाद यादव (ETV Bharat)

ग्रामीण जेईलाल प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. आप आए हैं तो पता चला है कि वह गिरफ्तार हुए हैं. यहां के लिए वह तो अच्छे व्यक्ति हैं. हमारी टीम ने संतोष के परिवार वालों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.

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जेईलाल प्रसाद यादव (ETV Bharat)

3 मई को संतोष जायसवाल गिरफ्तार: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक, 3 मई 2026 को दिल्ली के महिपालपुर इलाके से संतोष कुमार जायसवाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर तीन अन्य लोगों को पकड़ा गया. जिनमें संत प्रताप सिंह, डॉ. अखलाक आलम उर्फ ​​गोल्डन आलम और विवोद भाई शामिल है. इनसे पूछताछ के बाद गाजियाबाद और महिपालपुर इलाके से कई छात्रों को पकड़ा गया.

कैसे पता चला? : बताया जाता है कि गुजरात की सूरत पुलिस से दिल्ली पुलिस को इनपुट मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महिपालपु इलाके में जाल बिछाया. कई होटलों में भी छापेमारी की. इसके बाद संतोष जायसवाल को पकड़ा गया.

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संतोष जायसवाल का घर (ETV Bharat)

20-30 लाख में दिलाता था MBBS की सीट: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त संजीव यादव के मुताबिक, ''गिरोह के सदस्य मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर एक संगठित गिरोह चला रहे थे. ये लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्रों और उनके परिवार से 20 से 30 लाख रूपये वसूलते थे. इसके बाद गिरोह इन बच्चों के 10वीं-12वीं के सर्टिफिकेट, साइन किए हुए चेक लेते थे.''

छापेमारी में क्या मिला था? : पुलिस के मुताबिक गिरोह के पास से फर्जी प्रश्न और उत्तर, खाली चेक और अन्य सामग्री बरामद की है. फिलहाल इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता चल सके.

अब खुलासा क्यों? : संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी का खुलासा बिहार बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने की. कुंतल कृष्ण का आरोप है कि संतोष जायसवाल पूर्व में आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव थे और पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव के निवासी हैं.

संतोष कुमार की गिरफ्तारी पर क्या बोली बीजेपी? : इस पूरे मामले में संतोष कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी का भ्रष्ट लोगों को बचाने का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया, जो नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर देने के बहाने मासूम स्टूडेंट्स को ठगता था, और उस पर गैंग का किंगपिन होने का आरोप है.

''जिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में था, जिसकी बेसिक सोच भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और जहां हर तरह के अपराधियों और घोटालेबाजों को बढ़ावा मिलता है, उसे RJD कहते हैं.'' - कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता, बीजेपी

बीजेपी के आरोपों पर क्या बोली आरजेडी? : आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा, बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है. संतोष कुमार का पार्टी से कोई संबंध नहीं, जिसका नाम लिया जा रहा है पार्टी ने उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया था.

''NEET पेपर लीक की जड़ें पूर्व CM नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के साथ-साथ राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हैं. जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लें.'' - चितरंजन गगन, आरजेडी प्रवक्ता

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