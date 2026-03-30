ETV Bharat / bharat

देहरादून गोलीकांड, चश्मदीदों ने बताया आंखों देखा हाल, जानिए कैसे हुआ रिटायर्ड ब्रिगेडियर का मर्डर

थोड़ी ही दूरी पर सफेद कार पेड़ से टकराई: रमेश सिंह बोहरा के बताया कि आगे चल रही सफेद कार थोड़ी ही दूरी पर पेड़ से टकरा गई. तभी उस कार का पीछा कर रही काली गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उन्होंने सफेद कार बैठे लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया. इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए.

रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लगी गोली: रमेश सिंह बोहरा के अनुसार काली कार में बैठे लोग आगे जा रही सफेद कार पर गोलियां बरसा रहे थे. तभी वहां से पैदल गुजर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को एक गोली लगती है. रमेश सिंह बोहरा ने बताया कि गोली लगने के बाद रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी वहीं गिर गए, फिर भी ये दोनों कारें नहीं रूकी.

गोलियों की आवाज सुन घर से बाहर आए रमेश सिंह बोहरा: रमेश सिंह बोहरा जिनका घर बिल्कुल सिनौला चौक के पास है, उन्होंने बताया कि वो भी रोजाना की सुबह 6 बजे वॉक के लिए जाते है, लेकिन आज संयोगवश वो बाहर नहीं निकले. हालांकि घर में वो जगे हुए थे. तभी 6.20 पर बाहर सड़क से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें आई, वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा की एक काली कार सफेद कार का बहुत तेजी से पीछा कर रही थी.

सिनौला चौक से शुरू हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग : ईटीवी भारत की टीम ने घटना स्थल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के अलावा आसपास के लोगों से भी बातचीत की. लोगों ने बताया कि गढ़ी कैंट से अनारवाला होते हुए मलाई जाने वाली सड़क पर मौजूद सिनौला चौक पर दो गाड़ियों ने फुल स्पीड में एंट्री मारी. यह दोनों गाड़ियां जोहड़ी गांव की तरफ़ से आई थी और दोनों एक दूसरे का बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पीछे करते हुए फ़ायरिंग करते हुए आगे बढ़ी.

इस घटना के स्थानीय लोग दहश्त में है. उन्होंने आज से पहले इस इलाके में इस तरह का कोई मंजर नहीं देखा था. ईटीवी भारत ने भी ग्राउंड पर पहुंचकर स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात की और उस पूरी घटना को समझने की कोशिश की, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की गोली लगने से मौत हो गई.

देहरादून: राजधानी देहरादून में सोमवार तड़के 6 बजे से 6:30 बजे के बीच गढ़ी कैंट-मालसी रोड पर दिलदहाने देने वाली घटना हुई. जोहड़ी गांव से पहले सिनौला चौक से लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिनौला तक स्कॉर्पियो और फार्चून कार सड़क पर कहर बनकर दौड़ रही थी. आगे चल रही फार्चून कार में बैठे लोगों पर पीछे स्कॉर्पियो में बैठे बदमाश अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे. इस दौरान एक गोली मॉर्निंग वॉक पर गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लगी और उनकी मौत हो गई.

इसी रास्ते से दोनों गाड़ियों आई थी. (ETV Bharat)

खुशमिजाज व्यक्ति थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर: बुजुर्ग रमेश बोहरा का कहना है कि जिन रिटायर्ड ब्रिगेडियर की इस हादसे में मौत हुई, वो हर रोज यहां मॉर्निंग वाक करते थे, वो हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति थे. रोज सुबह घूमने आते मुकेश जोशी की उनसे हाय हेलो थी, वो रोजाना हनुमान मंदिर तक जाते थे और वहीं से लौट आते थे. लेकिन आज वो इसी सड़क पर एक गोली का शिकार हो गए. रमेश बोहरा का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों ने यहां का माहौल खराब किया हुआ है.

आज स्कूल की छुट्टी थी, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था. (ETV Bharat)

छुट्टी का दिन था नहीं तो कई मासूमों की जाती जान: वहीं एक और प्रत्यक्षदर्शी कुलदीप बिष्ट ने भी ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने उस जगह को भी दिखाया, जहां पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी गोली लगने के बाद गिर थे. कुलदीप बिष्ट का कहना है कि आज स्कूलों की छुट्टी है. इसीलिए सुबह सड़क पर भीड़ कम थी. वरना जिस रफ्तार से दोनों गाड़ियों गांव की छोटी सी सड़कों पर दौड़ रही थी, उससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था. कुछ लोग या बच्चे कारों की चपेट में आकर घायल हो सकते थे.

इसी जगह पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली लगी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. (ETV Bharat)

गाड़ियों की रफ्तार देख डर गए थे कुलदीप बिष्ट: कुलदीप बिष्ट ने बताया कि वो खुद रोजाना 6:30 बजे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते है. कुलदीप बिष्ट बताते है कि आज सुबह 6 बजे के आसपास वो किसी काम से बाहर जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपने गेट से स्कूटर बाहर निकाला था. इसके बाद वो गेट बंद ही कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने आ रही दो गाड़ियों पर पड़ी, जो फुल स्पीड में थी.

सड़क दूसरी तरफ बुजुर्ग खून से लथपथ हालत में पड़े थे: कुलदीप बिष्ट की माने तो दोनों गाड़ियों फायरिंग करते हुए इनती रफ्तार में निकली कि वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पाए. वहीं गाड़ियों के गुजरने के बाद उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ जमीन पर पड़े बुजुर्ग पर पड़ी. उन्होंने पास जाकर देखा तो बुजुर्ग खून में लथपथ थे. ये घटना ठीक स्कूल के गेट के पास हुई थी, यदि आज स्कूल खुला होता तो कई मासूम भी इन गाड़ियों की चपेट में आ सकते थे.

मामले की जांच करने मौके पर पहुंची देहरादून पुलिस. (ETV Bharat)

पुलिस की नाकामी से अशांत हो रहा पूरा इलाका: घटना के प्रत्यक्षदर्शी कुलदीप बताते है कि इस पूरे इलाके में माहौल बहुत खराब होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि यहां ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग का इतना बुरा हाल है कि कोई व्यक्ति 5 मिनट भी सड़क के किनारे खड़ा होगा तो कोई हादसा हो जाएगा.

आंखों देखा हाल बताया: वहीं एक और स्थानीय निवासी मुजाहिद हसन अंसारी भी आज की घटना के चश्मदीद है. उन्होंने आज सुबह की घटना पर पूरा आंखों देखा हाल बयान किया. उन्होंने बताया कि वो भी आज मॉर्निंग वाक पर निकले थे, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ा जल्दी थी और वो 6 बजे तक टहल के आ गए थे.

इस गाड़ी कर बदमाशों ने फायरिंग की थी. (ETV Bharat)

अंसारी के मुताबिक वो घूमने के बाद सिनौला चौक के चबूतरे पर बैठे हुए थे. उन्होंने बताया कि वहां पर एक सीसीटीवी केमरा भी लगा हुआ है. उन्होंने अपनी आंखो से देखा जब जोहड़ी गांव की तरफ़ से दोनों गाड़ियां बहुत तेज स्पीड से आई. दोनों की गाड़ियों ने नौजवान बच्चे बैठे हुए थे. पीछे वाली काले रंग की कार पर नंबर प्लेट भी नहीं था. उस कार में 6 से 7 लड़के बैठे हुए थे.

विवाद का असली कारण आया सामने: बता दें कि पहले ये मामला ओवरटेकिंग विवाद लग रहा था, लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला. बाद मे मामला क्लब के 'बिल' पर शुरू हुए विवाद का सामने आया. फिलहाल देहरादून पुलिस ने मसूरी रोड स्थित क्लब को सील कर दिया है. लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के लिए डीएम को सिफारिश की गई है.

बताया जा रहा है कि गोलीबारी में शामिल लोग 29 मार्च की रात 'जेन जी क्लब' में ही थे. जहां बिल को लेकर क्लब के स्टाफ से उनका झगड़ा हो गया था. उन्होंने कहा कि आज 30 मार्च की सुबह, जब क्लब के संचालक परिसर बंद करके निकले, तो उन्हीं युवकों ने उनका पीछा किया. जोहरी गांव में स्थिति और बिगड़ गई, जहां दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद गोलीबारी हो गई. इस दौरान एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई.

पढ़ें---