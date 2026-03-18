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मंईयां सम्मान योजना: क्या सच में बदल रही है झारखंड की महिलाओं की जिंदगी? आंकड़े, केस स्टडी और जमीनी हकीकत

दिलचस्प बात यह है कि इस पहल के लिए उन्हें शुरुआत में न तो प्रशासन की ओर से चूजे मिले और न ही कोई विशेष योजना दी गई. यह पूरी तरह से महिलाओं का अपना निर्णय था. हालांकि बाद में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के प्रशिक्षित विशेषज्ञों ने उन्हें तकनीकी सलाह जरूर दी.

इसी दौरान राज्य सरकार ने मंईयां सम्मान योजना शुरू की. गांव की महिलाओं ने योजना से मिलने वाली राशि को व्यक्तिगत खर्च में उपयोग करने के बजाय एक नई रणनीति अपनाई. उन्होंने अपनी-अपनी राशि को इकट्ठा कर एक सामूहिक पूंजी बनाई और उसी के आधार पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना शुरू किया.

सरकारी आंकड़ों से अलग जब ईटीवी भारत की टीम रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के केसारो गांव पहुंची, तो वहां एक अलग ही कहानी सामने आई. यहां की महिलाएं पहले से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थीं, लेकिन उनका व्यवसाय ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा था. जिसमें आर्थिक अड़चन भी एक बड़ा कारण था. कोई मुर्गी पालन करता था, कोई बकरी या सूअर पालन, तो कुछ महिलाएं खेती में हाथ आजमा रही थीं, लेकिन पूंजी की कमी और सही मार्गदर्शन के अभाव में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था.

जमीनी स्तर की कहानी: नगड़ी प्रखंड का उदाहरण

डीसी मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार, वर्ष 2026 में करीब एक लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सभी प्रखंडों के बीडीओ और अन्य अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना के लाभार्थियों की नियमित निगरानी करें और उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं.

इसके अलावा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने में परेशानी न हो. जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा प्रखंडवार योजना की प्रगति की समीक्षा भी की जाती है.

प्रशासन का दावा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन प्रशिक्षणों में पशुपालन, आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण, जैविक खेती और विपणन के बारे में जानकारी दी जाती है.

जिला प्रशासन का कहना है कि इन गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की नियमित आय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही महिलाओं को केवल पशु या चूजे देने तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है.

रांची जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले की 67,752 महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया. इन महिलाओं को मुख्य रूप से पशुपालन और अंडा उत्पादन जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया है.

कई जगहों पर महिलाएं माइक्रो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती कर रही हैं, वहीं कुछ समूह मुर्गी, बत्तख, सूअर और बकरी पालन के जरिए अपनी आय बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा कई स्वयं सहायता समूह जीवामृत और प्राकृतिक खाद तैयार कर जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं.

दरअसल, मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें या पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सकें. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस राशि का उपयोग खेती, पशुपालन और अन्य आजीविका गतिविधियों में कर रही हैं.

मंईयां सम्मान योजना की जमीनी हकीकत (Etv Bharat)

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई योजना से मिलने वाली राशि महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, या फिर यह बदलाव केवल आंकड़ों तक ही सीमित है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आंकड़ों और केस स्टडी के आधार पर पड़ताल की है.

रांची : झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अब धीरे-धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की कहानी लिखती दिखाई दे रही है. राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना के माध्यम से हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

बकरी पालन (Etv Bharat)

छोटे व्यवसाय से बड़ी सफलता

गांव की महिलाओं की मेहनत का नतीजा यह हुआ कि आज उनका व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है. एक महिला ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ दो सूअरों से पालन शुरू किया था, लेकिन आज उनके पास दर्जनों सूअर हो चुके हैं और इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी है.

इसी तरह एक अन्य महिला ने एक जोड़ी बकरी से शुरुआत की थी. आज उनके पास कई बकरियां हैं और वे सालाना अच्छी कमाई कर रही हैं. गांव की कुछ महिलाएं मुर्गी पालन कर रही हैं, तो कुछ प्राकृतिक खाद बनाकर खेती में इस्तेमाल कर रही हैं.

सुअर पालन (Etv Bharat)

खेती में भी नया प्रयोग

इस गांव की महिलाओं ने खेती के क्षेत्र में भी नए प्रयोग शुरू किए हैं. योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठा कर उन्होंने अपने खेतों में बोरिंग करवाई और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया. इसके बाद उन्होंने तरबूज और अन्य फसलों की खेती शुरू की.

खेती (Etv Bharat)

महिलाओं का कहना है कि पहले वे खेतों की ओर देखकर सोचती थीं कि खेती कैसे करें और कहां से शुरुआत करें. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. आज वे खुद खेती कर रही हैं और उससे मुनाफा भी कमा रही हैं.

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता कदम

इस गांव में कई महिलाएं गोबर, पत्तों और अन्य जैविक पदार्थों से प्राकृतिक खाद तैयार कर रही हैं. इससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादन भी बेहतर हो रहा है.

एक महिला ने बताया कि पहले उन्हें छोटे-छोटे खर्च के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे खुद कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं.

सामाजिक बदलाव भी दिखने लगा

महिलाओं का कहना है कि आर्थिक आय बढ़ने के साथ-साथ उनके सामाजिक जीवन में भी बदलाव आया है. पहले जहां उन्हें कई कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वे खुद निर्णय लेने लगी हैं और परिवार में उनकी भूमिका मजबूत हुई है.

गांव की कई महिलाएं कहती हैं कि पहले उन्हें दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब वे खुद जरूरतमंदों की मदद करने की स्थिति में हैं.

स्वयं सहायता समूह की भूमिका

झारखंड में हजारों महिलाएं पहले से ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हुई हैं. इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे-छोटे ऋण लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती रही हैं.

अब कई जगहों पर महिलाएं मंईयां सम्मान योजना से मिलने वाली राशि को पूंजी के रूप में उपयोग कर अपने व्यवसाय को विस्तार दे रही हैं. इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं.

मंईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. रांची जिले के आंकड़े बताते हैं कि हजारों महिलाएं पशुपालन और अन्य आजीविका गतिविधियों से जुड़ चुकी हैं.

वहीं नगड़ी प्रखंड के केसरो जैसे गांवों की कहानियां यह भी दिखाती हैं कि यदि महिलाओं को थोड़ी आर्थिक मदद और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वे अपने दम पर भी बड़े बदलाव ला सकती हैं. हालांकि अभी भी कई क्षेत्रों में चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन यह भी सच है कि योजना ने कई महिलाओं को नई दिशा और आत्मविश्वास दिया है. आने वाले समय में यदि प्रशिक्षण, बाजार और तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया गया, तो यह योजना झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और बड़ा बदलाव ला सकती है.

झारखंड सरकार की ‘मंईयां सम्मान योजना’ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रही है. अगस्त 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है. दिसंबर 2024 में सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए मानदेय राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया. इसका सीधा असर ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता पर देखने को मिल रहा है.

केस स्टडी 1:

बहमनी कच्छप - डीप इरिगेशन से खेती में नई पहचान

बहमनी कच्छप इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती से आगे बढ़ चुकी हैं. अब वे डीप इरिगेशन तकनीक के जरिए खेती कर रही हैं. उन्होंने अपनी खेत में बोरिंग करवाई है और आधुनिक तरीके से सिंचाई कर रही हैं. इस बार उन्होंने तरबूज की खेती की है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है. बहमनी बताती हैं कि पहले खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी, लेकिन अब तकनीक के सहारे उत्पादन और आय दोनों बढ़ी है. वे भविष्य में इस क्षेत्र में और विस्तार करना चाहती हैं.

केस स्टडी 2:

रोशनी कच्छप - पशुपालन से बदली जिंदगी

रोशनी कच्छप ने पशुपालन को आजीविका का मजबूत साधन बना लिया है. वर्ष 2016 में उनके पास केवल दो सूअर थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो चुकी है. इसके साथ ही वे बकरी और देसी मुर्गी पालन भी कर रही हैं. रोशनी कहती हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्हें आर्थिक मदद के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन आज वे खुद सक्षम हैं और जरूरतमंदों को उधार तक देती हैं. यह बदलाव ‘मंईयां सम्मान योजना’ से मिली आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण का परिणाम है.

केस स्टडी 3:

सुभद्रा देवी - बकरी पालन से बढ़ी आमदनी

सुभद्रा देवी ने भी इस योजना का लाभ उठाकर बकरी पालन में सफलता हासिल की है. कभी उनके पास सिर्फ 2-3 बकरियां थीं, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है. हाल ही में उन्होंने दो बकरी और दो खस्सी बेचकर 27 हजार रुपये की कमाई की. सुभद्रा बताती हैं कि अब उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है और वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही हैं.

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से बढ़ रहा दायरा

इस बदलाव के पीछे जेएसएलपीएस (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी) की महत्वपूर्ण भूमिका है. कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर समीर कुमार बताते हैं कि महिलाओं को लगातार प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं. वहीं बीआरपी पदाधिकारी अशोक कुमार भी ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं.

‘मंईयां सम्मान योजना’ सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, कौशल और स्वावलंबन को नई दिशा देने का माध्यम बन चुकी है. आने वाले समय में इस योजना से और भी महिलाओं के जुड़ने की उम्मीद है, जिससे पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे है.

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