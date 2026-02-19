'ममता ने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया', I-PAC रेड पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि, ममता बनर्जी का I-PAC छापों में घुस आना सत्ता का घोर और खुला दुरुपयोग है.
Published : February 19, 2026 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य मशीनरी पर I-PAC ऑफिस और उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर कथित कोयला चोरी स्कैम के सिलसिले में गैर-कानूनी तरीके से घुसकर पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.
एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस बात को खारिज कर दिया कि बनर्जी और पुलिस ने "केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धरकर हथियारबंद लोगों" को बिना इजाजत सर्च करने से रोकने के लिए दखल दिया था.
ईडी ने अपने जवाब में कहा, "यह मामला संघीय संबंधों से जुड़ा कोई विवाद नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पावर का खुलेआम गलत इस्तेमाल और उनके द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ा है." ईडी ने कहा कि उनके अधिकारियों ने 8 जनवरी की रेड और सर्च ऑथराइजेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों को अपने पहचान पत्र दिखाए थे.
ईडी ने कहा कि यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा घटना और गैर-कानूनी तरीके से घुसने की कोई फॉर्मल जांच किए बिना, यह देखना बहुत चौंकाने वाला है कि ईडी ने जिन पुलिस अधिकारियों को जवाब दिया था, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है.
ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा, "यह और भी चौंकाने वाला है कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता को क्लीन चिट दे दी गई है, जो एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा सर्च की जा रही जगह में घुस गया और बिना कोई जांच किए डेटा ले गया. यह राज्य के मामलों में भेदभाव दिखाता है और यह मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की ईडी की मांग को और मजबूत करता है."
ईडी के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि जवाबी हलफनामे में तथ्यों को बहुत तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, क्योंकि यह गलत तरीके से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों से जगह में घुसने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया, "इसके उलट, वह खुद अपने Z-प्लस सिक्योरिटी वालों, सादे कपड़ों में लोगों और कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ उस जगह में घुसीं, जबकि पहले से चल रही कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया."
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों की भारी मौजूदगी ही राज्य पुलिस की जबरदस्ती और PMLA के तहत कानूनी तलाशी में ईडी अधिकारियों की दखलंदाजी को दिखाती है और डिजिटल बैकअप लेने के बीच में दोषी ठहराने वाले डिजिटल डिवाइस सौंपने की किसी भी अनुरोध को मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
ईडी के जवाबी हलफनामे में कहा गया, "यह कहा गया है कि सिर्फ तथ्य को देखने से पश्चिम बंगाल राज्य की सरकारी मशीनरी द्वारा पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल सामने आएगा. राज्य पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी फायदे के लिए PMLA के तहत ईडी के अधिकारियों के काम करने में रुकावट डाली है."
हलफनामे में कहा गया कि किसी बड़े शहर के पुलिस कमिश्नर और राज्य पुलिस के डीजीपी रैंक के अधिकारियों का किसी सेंट्रल एजेंसी द्वारा की जा रही सर्च की जगह पर जाना, काम में रुकावट डालना और मुख्यमंत्री के कहने पर सबूतों को ज़बरदस्ती हटाने में मदद करना बहुत ही अजीब बात है. इसमें कहा गया है, "इसलिए, यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पावर और कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल मौजूदा मामले के तथ्य और हालात में साफ दिखता है."
पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री बनर्जी ने तर्क दिया है कि छापे पुलिस की इजाजत के बिना मारे गए थे, और ये छापे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी गोपनीय जानकारी लेने के लिए मारे गए थे, जो I-PAC और उसके फाउंडर प्रतीक जैन से सलाह लेती है, जिनके घरों की ईडी ने तलाशी ली थी.
ईडी के जवाबी हलफनामे में कहा गया है, "राज्य के उत्तरदाताओं की कही गई झूठी वजह, जो पूरी तरह से झूठ और बाद में सोचा-समझा बयान है, कि उनके अनुसार हथियारबंद लोग सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी बनकर गैर-कानूनी तरीके से एक प्राइवेट जगह में घुस रहे थे, किसी भी हालत में टिक नहीं सकता, क्योंकि सर्च करने वाले ईडी अधिकारियों ने आईडी कार्ड और सर्च ऑथराइजेशन दिखाए थे.
ईडी ने कहा कि मेसर्स इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की जगह पर सर्च के दौरान, जब ईडी के अधिकारी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर रहे थे और मेसर्स इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी ईशान तनेजा के कंप्यूटर और ई-मेल डंप का बैकअप ले रहे थे, तो रेस्पोंडेंट नंबर 2 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ दोपहर करीब 12:40 बजे जगह में घुसे.
जवाबी हलफनामे में कहा आगे कहा गया कि, "इसके बाद, इन लोगों ने ईडी अधिकारियों द्वारा इकट्ठा और अनुक्रमित दस्तावेज ले लिए. ईशान तनेजा के कंप्यूटर और ईमेल डंप के लिए बैक-अप प्रोसेस भी बीच में रोक दिया गया और रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने राज्य पुलिस अधिकारियों की मदद से परिसर में लगे उक्त कंप्यूटर को जबरदस्ती ले लिया. रेस्पोंडेंट नंबर 2 के कहने पर राज्य पुलिस ने वहां मौजूद मेसर्स इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जबरदस्ती ले लिए.
