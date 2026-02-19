ETV Bharat / bharat

'ममता ने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया', I-PAC रेड पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

I-PAC रेड पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, फोटो में ममता बनर्जी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य मशीनरी पर I-PAC ऑफिस और उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर कथित कोयला चोरी स्कैम के सिलसिले में गैर-कानूनी तरीके से घुसकर पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस बात को खारिज कर दिया कि बनर्जी और पुलिस ने "केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों का रूप धरकर हथियारबंद लोगों" को बिना इजाजत सर्च करने से रोकने के लिए दखल दिया था. ईडी ने अपने जवाब में कहा, "यह मामला संघीय संबंधों से जुड़ा कोई विवाद नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पावर का खुलेआम गलत इस्तेमाल और उनके द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ा है." ईडी ने कहा कि उनके अधिकारियों ने 8 जनवरी की रेड और सर्च ऑथराइजेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों को अपने पहचान पत्र दिखाए थे. ईडी ने कहा कि यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा घटना और गैर-कानूनी तरीके से घुसने की कोई फॉर्मल जांच किए बिना, यह देखना बहुत चौंकाने वाला है कि ईडी ने जिन पुलिस अधिकारियों को जवाब दिया था, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है. ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा, "यह और भी चौंकाने वाला है कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता को क्लीन चिट दे दी गई है, जो एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा सर्च की जा रही जगह में घुस गया और बिना कोई जांच किए डेटा ले गया. यह राज्य के मामलों में भेदभाव दिखाता है और यह मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की ईडी की मांग को और मजबूत करता है." ईडी के जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि जवाबी हलफनामे में तथ्यों को बहुत तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, क्योंकि यह गलत तरीके से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों से जगह में घुसने का अनुरोध किया था. इसमें कहा गया, "इसके उलट, वह खुद अपने Z-प्लस सिक्योरिटी वालों, सादे कपड़ों में लोगों और कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ उस जगह में घुसीं, जबकि पहले से चल रही कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया." केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों की भारी मौजूदगी ही राज्य पुलिस की जबरदस्ती और PMLA के तहत कानूनी तलाशी में ईडी अधिकारियों की दखलंदाजी को दिखाती है और डिजिटल बैकअप लेने के बीच में दोषी ठहराने वाले डिजिटल डिवाइस सौंपने की किसी भी अनुरोध को मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता.