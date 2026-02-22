ETV Bharat / bharat

"बहू को हेलिकॉप्टर में लैय्यो, मन्ने पापा की ख्वाहिश थी", नूंह में दुल्हन को उड़नखटोले में ले उड़ा दूल्हा

नूंह : हरियाणा के नूंह के तावडू में रविवार को एक अनोखी और यादगार शादी का नजारा देखने को मिला. यहां एक बेटी अपनी ससुराल के लिए हेलिकॉप्टर से विदा हुई, जिसे देखने के लिए अनाज मंडी परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

हेलिकॉप्टर से विदाई हुई दुल्हन : दरअसल गुरुग्राम के कादरपुर निवासी दूल्हे रोहित डागर की बारात तावडू के जटवाड़ा मोहल्ले में पहुंची थी. यहां उनकी शादी देवेंद्र की बेटी स्वाति से हुई. रविवार दोपहर करीब 11 बजे दुल्हन अपनी ससुराल के लिए हेलिकॉप्टर से रवाना हुई. हेलिकॉप्टर तावडू अनाज मंडी परिसर में उतरा, जहां पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैनात रही.

नूंह में दुल्हन को उड़नखटोले में ले उड़ा दूल्हा (Etv Bharat)

पिता की ख्वाहिश पूरी की : दूल्हे रोहित डागर ने बताया कि उनके पिता की लंबे समय से तमन्ना थी कि बहू हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचे. इस सपने को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी जीवनसंगिनी को हेलिकॉप्टर से ले जाने का फैसला किया. उनके साथ चाचा और जीजा भी मौजूद रहे. रोहित ने खुशी जताते हुए कहा कि वे इस रोमांचक पल से काफी ज्यादा खुश हैं. दुल्हन स्वाति ने भी हेलिकॉप्टर में बैठकर विदाई से खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें ऐसा ससुराल मिला है, जहां पर वे हेलिकॉप्टर से विदा होकर जा रही है. पूरा परिवार इस अनुभव से अभिभूत है और वे आगे भी सुखी जीवन की कामना करते हैं.