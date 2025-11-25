ETV Bharat / bharat

हरियाणा में दुल्हन को हेलिकॉप्टर से ले उड़ा दूल्हा, हैदराबाद की कंपनी में करते हैं काम

हिसार : शादियों में आधुनिक चकाचौंध लगातार देखने को मिल रही है. पहले शादी में दूल्हा घोड़ी पर आया करता था लेकिन आजकल दूल्हा गाड़ियों में आने लग गया है और अब हरियाणा में तेज़ी से एक नया ट्रेंड चला है जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलिकॉप्टर पर आ रहा है.

हेलिकॉप्टर से गई दुल्हन : ऐसा ही कुछ सिवानी मंडी के गांव तलवानी में देखने को मिला है. ये गांव हिसार के पास पड़ता है. एक बेटी की विदाई के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर पर ले गया है. बेटी को हेलीकॉप्टर में अपने पति के साथ विदा होते देखने के लिए मौके पर हजारों की तादाद में ग्रामीण जमा हो गए. सिवानी क्षेत्र के गांव में बेटी की हेलीकॉप्टर से हुई विदाई क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी रही.

हरियाणा में दुल्हन को हेलिकॉप्टर से ले उड़ा दूल्हा (Etv Bharat)

हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी रही : दरअसल सिवानी के गांव तलवानी निवासी जिले सुमित्रा देवी की बेटी ममता वर्मा की सगाई राजस्थान हनुमानगढ़ के गांव ढाणी राईकान निवासी दौलतराम और निर्मला देवी के बेटे हितेश वर्मा के साथ तय हुई थी. विवाह समारोह गांव तलवानी में ही गत दिवस आयोजित किया. हितेश वर्मा अपने साथ बारात लेकर गांव में पहुंचे और ममता वर्मा के साथ विवाह समारोह सम्पन्न हुआ. इसके बाद बेटी ममता वर्मा अपने पति हितेश वर्मा के साथ हेलीकॉप्टर में विदा हुई. इस अनोखे विदाई समारोह को देखने के लिए रविवार को गांव के मैदान में हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी रही.