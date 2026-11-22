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"ब्रेजा" कार नहीं मिलने पर लौटाई बारात!, दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे पर बदसलूकी का आरोप

"ब्रेजा" कार नहीं मिलने पर लौटाई बारात! ( ETV Bharat )

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में दहेज की मांग को लेकर शादी तोड़ने का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे को शादी में ब्रेजा कार चाहिए थी, लेकिन दुल्हन के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई. इसके बावजूद दूल्हा अपनी मांग पर अड़ा रहा. शादी का मंडप सज गया, बारात भी पहुंच गई, मेहमानों का स्वागत भी हो गया, लेकिन ब्रेजा कार और सोने के गहनों की मांग पूरी नहीं हुई तो दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया. पीड़ित पिता ने दिल्ली पुलिस में तैनात दूल्हे, उसकी मां, भाई-भाभी और दो बिचौलियों सहित छह लोगों के खिलाफ सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी है.

कुलदीप दिल्ली पुलिस में तैनात है : शिकायतकर्ता सुभाष कुमार सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले हैं और आईटीआई गन्नौर से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जनवरी 2026 में बिचौलियों के माध्यम से उनकी बेटी का रिश्ता गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप के साथ तय हुआ था. आरोप है कि रिश्ता तय करवाते समय बिचौलियों ने बताया था कि कुलदीप दिल्ली पुलिस में तैनात है और उसका परिवार संपन्न व अच्छा परिवार है. साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया था कि लड़के पक्ष को दहेज नहीं चाहिए. 26 अप्रैल को दोनों परिवारों की मौजूदगी में रिंग सेरेमनी हुई और अगस्त में 20 नवंबर 2026 को शादी की तारीख तय कर दी गई.

"ब्रेजा" कार नहीं मिलने पर लौटाई बारात! (ETV Bharat) दुल्हन के पिता का आरोप : दुल्हन के पिता का आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने दहेज की मांगें रखनी शुरू कर दीं. दूल्हे ने अपने लिए दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और मां के लिए सोने के टॉप्स व चांदी की पायल की मांग रखी. इसके अलावा परिवार के लिए महंगे कपड़े भी मांगे गए. शिकायत के मुताबिक, दूल्हे ने शादी में बड़ी गाड़ी देने की मांग भी रखी और ब्रेजा कार पर अड़ गया. पिता ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई, लेकिन दूल्हा इससे संतुष्ट नहीं हुआ. सोने के कड़े की मांग रखी : पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि शादी से एक दिन पहले 19 नवंबर को दुल्हन पक्ष के लोग सगाई की रस्म के लिए दूल्हे के घर पहुंचे. इस दौरान फर्नीचर और अन्य सामान दिया गया. आरोप है कि सामान देखने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने उसे घटिया किस्म का सामान बताते हुए ताने दिए और दूल्हे के भाई-भाभी के लिए सोने की चेन और टॉप्स और मां के लिए सोने के कड़े की मांग भी रख दी. हालांकि इसके बावजूद 19 नवंबर को सगाई की रस्म पूरी हुई और शादी की तैयारियां जारी रहीं. शादी वाले दिन 20 नवंबर को सोनीपत के मुरथल रोड स्थित मामचंद वाटिका में बारात पहुंची.