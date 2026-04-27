बेजुबान का अनूठा शोक, मालिक की मौत के गम में गाय ने त्यागा अन्न-जल, पश्चाताप में कट रहे दिन
ओडिशा में मालिक की मौत से दुखी गाय ने अन्न-जल त्याग दिया है. अनजाने में हुई टक्कर के कारण मालिक की जान गई थी.
Published : April 27, 2026 at 4:37 PM IST
बालासोर (ओडिशा): संवेदनाएं सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी अपनों के खोने का गम और अपनी गलतियों का पछतावा उतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं. ओडिशा के बालासोर जिले के रेमुना ब्लॉक स्थित खुसालीगंज गांव से एक ऐसी ही मार्मिक घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और पशु प्रेम की एक नई मिसाल पेश की है. यहां एक गाय अपने मालिक की दुर्घटनावश हुई मौत के बाद 'प्रायश्चित' में है और पिछले 10 दिनों से उसने अन्न-जल त्याग दिया है.
क्या है पूरा मामला?
घटना खुसालीगंज गांव के निवासी रामचंद्र महाराणा के परिवार की है. रामचंद्र और उनकी पत्नी सुनीति महाराणा पशु प्रेमी थे और अपने घर में 5-6 गायों का पालन-पोषण करते थे. करीब पांच साल पहले उनके घर में एक बछिया का जन्म हुआ था, जिसे पूरे परिवार ने बड़े लाड़-प्यार से पाला. वह गाय अब पांच साल की हो चुकी थी और स्वभाव से अत्यंत शांत थी.
हाल ही में, गांव के ही एक युवक ने रामचंद्र से एक गाय मांगी थी. पड़ोसी का प्रेम और जरूरत देखते हुए रामचंद्र ने उसी पांच वर्षीय गाय को उपहार स्वरूप उसे सौंप दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.
एक छोटी सी 'भूल' ने ली जान
जब वह युवक गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था, तब अपने पुराने घर और मालिक के प्रति मोह के कारण गाय ने वहां से भागने की कोशिश की. वह रस्सी तुड़ाकर वापस अपने मालिक के घर की ओर दौड़ पड़ी. इसी अफरा-तफरी में सड़क किनारे खड़े अपने ही मालिक रामचंद्र से वह अनजाने में टकरा गई.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामचंद्र सड़क किनारे बने स्लैब और नाले में जा गिरे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. उन्हें तत्काल भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 12 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया.
10 दिनों से अन्न का त्याग, आंखों में आंसू
मालिक की मृत्यु के बाद से वह गाय पूरी तरह बदल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि उसे इस बात का अहसास हो गया है कि उसकी वजह से उसके 'पालक' की जान गई है. पिछले 10 दिनों से उस गाय ने चारे का एक तिनका तक नहीं चबाया है. वह एक ही स्थान पर खड़ी रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं.
मृतक की पत्नी सुनीति महाराणा ने रुंधे गले से बताया, "मेरे पति उसे अपने बच्चे की तरह मानते थे. वह गाय कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी. वह तो बस अपने घर वापस आना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने अपने ही मालिक को खो दिया. अब वह पश्चाताप कर रही है."
गिरता स्वास्थ्य और ग्रामीणों की चिंता
गाय की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. स्थानीय निवासी सत्यनारायण राणा ने बताया कि कई लोगों ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी को अपने पास आने नहीं देती. वह केवल थोड़ा सा पानी पीती है और फिर उसी स्थान पर जड़ होकर खड़ी हो जाती है. कमजोरी के कारण अब उसे खड़े होने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है.
रामचंद्र के बेटे गणेश महाराणा का कहना है कि उनकी गाय बाहर की दुनिया से अनजान थी और केवल अपने घर और मालिक को पहचानती थी. वह शायद घर लौटने से इसलिए डर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि परिवार वाले उसे दंड देंगे.
आज जब इंसान छोटी-छोटी बातों पर अपनों से मुंह मोड़ लेता है, तब इस बेजुबान जानवर का यह 'मौन उपवास' समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम की भाषा सार्वभौमिक है और बेजुबान भी अपनों के खोने का दर्द उतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं, जितना कि हम. फिलहाल, ग्रामीण और परिवार के सदस्य गाय को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिक की कमी उस बेजुबान के लिए अपूरणीय बनी हुई है.
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