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बेजुबान का अनूठा शोक, मालिक की मौत के गम में गाय ने त्यागा अन्न-जल, पश्चाताप में कट रहे दिन

पत्नी के जाने के बाद गमगीन पत्नी और भूख से तड़पती वफादार गाय ( Etv Bharat )

बालासोर (ओडिशा): संवेदनाएं सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी अपनों के खोने का गम और अपनी गलतियों का पछतावा उतनी ही शिद्दत से महसूस करते हैं. ओडिशा के बालासोर जिले के रेमुना ब्लॉक स्थित खुसालीगंज गांव से एक ऐसी ही मार्मिक घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और पशु प्रेम की एक नई मिसाल पेश की है. यहां एक गाय अपने मालिक की दुर्घटनावश हुई मौत के बाद 'प्रायश्चित' में है और पिछले 10 दिनों से उसने अन्न-जल त्याग दिया है. क्या है पूरा मामला?

घटना खुसालीगंज गांव के निवासी रामचंद्र महाराणा के परिवार की है. रामचंद्र और उनकी पत्नी सुनीति महाराणा पशु प्रेमी थे और अपने घर में 5-6 गायों का पालन-पोषण करते थे. करीब पांच साल पहले उनके घर में एक बछिया का जन्म हुआ था, जिसे पूरे परिवार ने बड़े लाड़-प्यार से पाला. वह गाय अब पांच साल की हो चुकी थी और स्वभाव से अत्यंत शांत थी. रामचंद्र महाराणा के जाने का गम केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि उस बेजुबान को भी है जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह पाला था। (Etv Bharat) हाल ही में, गांव के ही एक युवक ने रामचंद्र से एक गाय मांगी थी. पड़ोसी का प्रेम और जरूरत देखते हुए रामचंद्र ने उसी पांच वर्षीय गाय को उपहार स्वरूप उसे सौंप दिया. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. एक छोटी सी 'भूल' ने ली जान

जब वह युवक गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था, तब अपने पुराने घर और मालिक के प्रति मोह के कारण गाय ने वहां से भागने की कोशिश की. वह रस्सी तुड़ाकर वापस अपने मालिक के घर की ओर दौड़ पड़ी. इसी अफरा-तफरी में सड़क किनारे खड़े अपने ही मालिक रामचंद्र से वह अनजाने में टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामचंद्र सड़क किनारे बने स्लैब और नाले में जा गिरे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं. उन्हें तत्काल भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 12 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया.